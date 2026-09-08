Precios de la gasolina bajan en Ecuador ¿qué cambia desde septiembre de 2026?

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Los precios de la gasolina volverán a bajar en Ecuador desde el próximo 12 de septiembre de 2026. El presidente Daniel Noboa anunció este martes 8 que la Extra y Ecopaís tendrán una reducción adicional de tres centavos por galón, en medio de un escenario internacional marcado por presiones sobre el petróleo. El diésel premium también disminuirá en la misma cantidad.

Con el ajuste, Extra y Ecopaís pasarán de 3,242 a 3,212 dólares por galón. El diésel prémium bajará de 3,181 a 3,151 dólares. Los valores actuales estarán vigentes hasta el 11 de septiembre y la nueva reducción marcará el tercer mes consecutivo a la baja.

Nuevos precios de la gasolina en Ecuador desde septiembre pese a cambios en el petróleo

El anuncio fue realizado por Daniel Noboa, presidente de Ecuador, a través de su cuenta de X. El mandatario señaló que Extra, Ecopaís y diésel bajarán tres centavos adicionales por galón desde el sábado 12 de septiembre.

Así cambiarán los valores frente a los que actualmente pagan los conductores:

Combustible Precio actual Nuevo precio Reducción Extra 3,242 dólares 3,212 dólares − 3 centavos Ecopaís 3,242 dólares 3,212 dólares − 3 centavos Diésel prémium 3,181 dólares 3,151 dólares − 3 centavos

La diferencia puede parecer pequeña al observar únicamente un galón. Para un conductor que compra 10 galones de Extra o Ecopaís, sin embargo, cada tanqueada costará 30 centavos menos frente al período actual. Con un consumo acumulado de 100 galones, la diferencia será de tres dólares.

Tres meses consecutivos con valores a la baja

El anuncio confirma el escenario que se anticipaba para este mes. Este Medio publicó el 7 de septiembre de 2026 que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y representantes del sector distribuidor preveían una nueva reducción, aunque todavía quedaba por conocer bajo qué condiciones se concretaría.

En agosto, Extra y Ecopaís habían pasado de 3,265 a 3,242 dólares por galón, una reducción de 2,3 centavos. El diésel prémium también disminuyó de 3,204 a 3,181 dólares. Ese ajuste representó alrededor del 0,7 % para las gasolinas de bajo octanaje.

Con la nueva disminución anunciada para septiembre, Noboa señaló que se completan tres meses consecutivos de bajas y que la reducción acumulada llega a 10 centavos por galón desde junio.

Mientras en el mundo el petróleo y los combustibles suben en medio de una situación internacional cada vez más compleja, en Ecuador la gasolina y el diésel vuelven a bajar.



Desde este 12 de septiembre, la Extra, el Ecopaís y el Diésel bajan 3 centavos más por galón. Son tres… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 8, 2026

¿Por qué bajan los precios en medio de la presión internacional?

La particularidad está en el momento en que ocurre el ajuste. Noboa sostuvo que el petróleo y sus derivados atraviesan incrementos en el mercado internacional debido a una situación externa compleja, mientras los valores internos volverán a disminuir.

Esto ocurre porque las variaciones externas no llegan automáticamente ni en la misma magnitud al surtidor ecuatoriano. Ecuador mantiene un sistema de fijación que establece límites y condiciones para trasladar los movimientos internacionales hacia el mercado interno.

En agosto, el Gobierno volvió a modificar esas reglas mediante el Decreto Ejecutivo 468. La norma estableció condiciones específicas que permitían una reducción de entre 0,75 % y 1,5 %, en lugar de trasladar de golpe una variación del mercado externo.

La nueva baja anunciada por el Presidente despeja cuánto disminuirán los valores en septiembre, aunque queda pendiente conocer el instrumento y las condiciones técnicas que respaldarán el ajuste anunciado para el 12.

¿Cuánto representa realmente para el bolsillo?

La reducción adquiere otra dimensión cuando el consumo de gasolina es recurrente. Para una persona que utiliza poco su vehículo, tres centavos por galón tendrán un efecto reducido en su presupuesto mensual. Para actividades que dependen diariamente del transporte, la diferencia se acumula con cada nueva carga.

Un consumo de 200 galones durante un mes, por ejemplo, representaría seis dólares menos frente a los precios actuales. En operaciones con varios vehículos o recorridos diarios, el efecto aumenta proporcionalmente al volumen utilizado.

El ajuste también debe leerse dentro de la secuencia de reducciones. El 12 de agosto, este Medio detalló que comprar 10 galones de Extra o Ecopaís ya representaba un ahorro de 23 centavos frente al período anterior, mientras que con 12 galones la diferencia alcanzaba aproximadamente 28 centavos.

Los nuevos precios comenzarán a regir el sábado 12 de septiembre. Extra y Ecopaís costarán 3,212 dólares por galón y el diésel prémium, 3,151 dólares. Tras el anuncio de Noboa, queda pendiente la publicación oficial que establezca las condiciones bajo las cuales se aplicará esta tercera reducción consecutiva.

Preguntas frecuentes sobre los nuevos precios de la gasolina y el diésel en Ecuador:

❓ ¿Cuánto costarán la gasolina Extra y Ecopaís desde el 12 de septiembre? Extra y Ecopaís costarán 3,212 dólares por galón.

Actualmente tienen un precio de 3,242 dólares por galón, por lo que la reducción anunciada por el presidente Daniel Noboa será de tres centavos. Los nuevos valores comenzarán a regir el sábado 12 de septiembre de 2026. ❓ ¿Cuál será el nuevo precio del diésel prémium? El diésel prémium bajará a 3,151 dólares por galón.

Su precio actual es de 3,181 dólares, por lo que también tendrá una reducción de tres centavos por galón desde el 12 de septiembre. ❓ ¿Cuánto puede ahorrar un conductor con la nueva reducción? Por cada 10 galones de Extra o Ecopaís, el ahorro será de 30 centavos frente al precio actual.

El beneficio aumenta según el consumo. Con 100 galones, la diferencia será de tres dólares, mientras que un consumo mensual de 200 galones representará seis dólares menos. ❓ ¿Por qué baja la gasolina si existen presiones internacionales sobre el petróleo? Porque los movimientos internacionales no se trasladan automáticamente ni en la misma magnitud a los precios internos.

Ecuador mantiene un sistema de fijación que establece condiciones y límites para trasladar las variaciones externas. En agosto, el Gobierno modificó esas reglas mediante el Decreto Ejecutivo 468 para permitir reducciones bajo determinadas condiciones. ❓ ¿Cuántos meses consecutivos llevan bajando los combustibles? Con el ajuste de septiembre se completarán tres meses consecutivos de reducciones.

Según el anuncio de Noboa, la disminución acumulada alcanza 10 centavos por galón desde junio. Tras conocerse los nuevos valores, queda pendiente la publicación oficial que establezca las condiciones técnicas para aplicar el ajuste desde el 12 de septiembre.

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