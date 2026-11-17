Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adelantó el pago de pensiones de noviembre de 2026 y realizó los depósitos en las cuentas bancarias de los asegurados al final de la tarde del lunes 16, en lugar de acreditarlos el 20 de noviembre.

La medida benefició a jubilados y pensionistas de distintos regímenes y movilizó más de 573 millones de dólares. Sin embargo, tras el anuncio surgieron consultas sobre las razones del adelanto y sobre los pasos que deben seguir quienes aún no ven reflejado el dinero en sus cuentas.

Pago de pensiones de noviembre se adelanta 4 días

El IESS informó que adelantó cuatro días la fecha habitual del pago de pensiones de noviembre. Los depósitos se realizaron al final de la tarde del lunes 16 y no el día 20, como estaba previsto.

Según el Seguro Social, el desembolso representó una inversión superior a los 573 millones de dólares. La entidad señaló que el depósito anticipado “brinda tranquilidad financiera y liquidez a nuestros jubilados y adultos mayores”.

El desembolso se distribuyó en tres grupos: 549 800 125 millones de dólares para 784 287 jubilados del régimen general; 19 288 083 millones de dólares para 157 133 pensionistas del seguro social campesino; y 4 327 049 para 13 177 jubilados por riesgos del trabajo, ya sea por incapacidad o enfermedad profesional.

La entidad dirigida por Cynthia Gellibert no precisó el motivo por el cual se adelantó el pago de la pensión de noviembre. En el comunicado difundido, el IESS únicamente mencionó los beneficios de liquidez para los adultos mayores. EL COMERCIO consultó a la entidad sobre las causas por las cuales se adelantó el pago y la fecha en la que se adoptó esa decisión; se espera una respuesta.

Anuncio coincidió con pago del décimo

La cancelación anticipada de las pensiones coincidió con el pago adelantado del décimo tercer sueldo para cerca de 485 000 servidores públicos.

Además, el anuncio del IESS se conoció casi tres horas después de que el Ministerio de Trabajo confirmara el desembolso de 390 millones de dólares correspondientes al décimo o bono navideño destinado a personal de educación, salud, seguridad y protección social.

Durante el lunes 16 también existió expectativa sobre la posibilidad de que se adelantara el décimo tercer sueldo para los jubilados. Sin embargo, ese escenario no es posible bajo la normativa vigente.

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¿Por qué no se adelantó el décimo de diciembre para jubilados?

La economista Paola Flores explica que el artículo 236 de la Ley de Seguridad Social establece expresamente que los pensionistas tienen derecho a recibir la décima tercera pensión únicamente durante diciembre.

Por esa razón, “el IESS no tiene facultad legal para adelantar ese pago al mes de noviembre”, señala la también docente de la Business School de la UIDE.

Además, Martín Dotti Battel, abogado experto en Derecho laboral, menciona que el acuerdo que emitió el Ministerio de Trabajo para el adelanto del décimo “habla de funcionarios, servidores públicos activos, trabajadores de instituciones públicas de la Función Ejecutiva. El pago para los jubilados no es obligatorio”, precisa el catedrático de la Uisek.

La aclaración cobra relevancia luego de las expectativas generadas entre pensionistas y jubilados tras conocerse otros desembolsos anticipados realizados por el Estado.

¿Qué hacer si el depósito no aparece en la cuenta?

Tras el anuncio del pago adelantado, la mañana del martes 17 de noviembre de 2026 se registraron filas en distintas instituciones financieras del centro norte de Quito.

El IESS recordó que las transferencias se realizan de manera directa y automática a las cuentas bancarias de los beneficiarios. Por ello, recomendó revisar primero los saldos mediante los canales oficiales de los bancos o a través de los portales institucionales del Seguro Social.

En redes sociales algunos pensionistas han reportado demoras. Estas podrían deberse a los sistemas propios de bancos y cooperativas, que pueden requerir algunas horas adicionales para procesar y reflejar los recursos en las cuentas.

Flores recomienda verificar los movimientos en la aplicación móvil o en la banca en línea de la entidad financiera. Otra alternativa es ingresar al portal del IESS con el número de cédula y la clave personal para consultar el rol de pagos.

Si los montos siguen sin aparecer en los próximos días, la especialista sugiere confirmar que los datos personales y la cuenta bancaria registrados en el IESS estén actualizados. Si el tiempo transcurre y la transferencia no se refleja, el pensionista debe contactarse con atención al cliente del Seguro Social para conocer la causa de la demora.

Pago adelantado de pensión para jubilados del IESS; preguntas frecuentes