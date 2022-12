Petroecuador adjudicó la venta de 1 080 000 barriles de crudo Oriente por USD 80,5 millones

Esta licitación está regida por el crudo marcador West Texas Intermediate Intermediate (WTI). Foto: Petroecuador

Lucía Vásconez

La empresa pública Petroecuador adjudicó la exportación de 1 080 000 barriles de crudo Oriente a la compañía suiza Trafigura, informó la estatal petrolera el viernes 2 de diciembre del 2022. Por esta venta, se estima obtener ingresos para el Estado ecuatoriano por USD 80,5 millones aproximadamente.

La empresa adjudicada ofreció el diferencial más favorable con un valor de menos USD 8,75 por barril. Se presentaron tres ofertas y 12 excusas. Las empresas que ofertaron, además de la ganadora, fueron Petrochina International Co. Ltd., con un diferencial de menos USD 13,49 por barril y Unipec América Inc., con un diferencial de menos USD 14,5 por barril.

Esta licitación está regida por el crudo marcador West Texas Intermediate Intermediate (WTI); el concurso público se realizó el jueves 1 de diciembre, detalló Petroecuador.

El cargamento será entregado a finales de este mes a través del terminal de la empresa OCP Ecuador S.A., en Esmeraldas.

Para este concurso fueron invitadas 46 empresas calificadas en el Registro de clientes/proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional.

