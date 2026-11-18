Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

La producción de gas natural en el Campo Amistad motivó la decisión de Petroecuador de suspender las operaciones de la plataforma Jack Up. La estatal petrolera informó este 18 de noviembre de 2026 que tomó la medida luego de revisar los resultados alcanzados y de analizar las condiciones técnicas y económicas de la campaña de reacondicionamiento ejecutada en el campo ubicado en el Golfo de Guayaquil.

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De acuerdo con la información emitida por la empresa pública, la evaluación mostró un incremento en los volúmenes obtenidos, pero las cifras registradas quedaron por debajo de la meta establecida. Por esa razón, la estatal resolvió no continuar con las operaciones de la plataforma utilizada para intervenir los pozos costa afuera.

Estos son los resultados del Campo Amistad

El campo Amistad es operado por Petroecuador y se encuentra dentro del Bloque 6, ubicado en el golfo de Guayaquil, a 55 kilómetros de Puerto Bolívar. Es el único que produce gas natural en aguas territoriales de Ecuador.

La estatal señaló que la producción de gas natural pasó de 17,4 millones de pies cúbicos diarios en octubre de 2025 a 24 millones de pies cúbicos diarios en noviembre de 2026.

La meta prevista era alcanzar 40 millones de pies cúbicos diarios. Aunque hubo un aumento respecto al nivel inicial, la producción obtenida no llegó al volumen esperado.

La empresa indicó además que comprometer nuevas inversiones requiere demostrar beneficios para el país y establecer condiciones que permitan proteger los recursos públicos.

Campo Amistad pasó por dos campañas de reacondicionamiento

El anuncio se produjo meses después de que el Ministerio de Energía y Ambiente informara sobre el avance de la segunda campaña de reacondicionamiento en Campo Amistad, que permitieron sumar aproximadamente 3 millones de pies cúbicos diarios del pozo Amistad 7 a la producción, que entonces se ubicó en 27,6 millones de pies cúbicos diarios.

Esa campaña contemplaba también intervenciones en los pozos Amistad 8, 14 y 9. Las labores las ejecutaba la plataforma Jack Up para trabajos de reacondicionamiento orientados a recuperar la operatividad de los pozos, potenciar la productividad y extender su vida útil.

Previamente, en abril de 2026, Petroecuador reportó que la primera campaña de reacondicionamientos elevó la producción de gas natural de 17,3 millones a 24,6 millones de pies cúbicos diarios. Sumados los resultados de la primera campaña y la intervención inicial de la segunda, la empresa informó un incremento neto consolidado de 10,3 millones de pies cúbicos diarios.

Un nuevo esquema para el campo

Tras la suspensión de la plataforma, la empresa informó que trabaja en una nueva estructura contractual para el Campo Amistad.

La propuesta busca “incorporar un socio privado con experiencia y capacidad de inversión que asuma riesgos técnicos y financieros y que responda por compromisos concretos de producción”.

Estatal descarta costos adicionales por desmovilización

La estatal descartó que la decisión de suspender las operaciones de la plataforma Jack Up represente una terminación anticipada del contrato.

También indicó que no existirán gastos adicionales no previstos para el Estado. Los 16 millones de dólares que costará la desmovilización de la plataforma “estaban contemplados dentro de la planificación presupuestaria de la empresa”, aseguró.

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Petroecuador suspende operaciones en Campo Amistad; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué Petroecuador suspendió la plataforma Jack Up en Campo Amistad? Porque los resultados de producción obtenidos quedaron por debajo de la meta prevista y la empresa evaluó las condiciones técnicas y económicas de la campaña de reacondicionamiento.

Petroecuador informó que la decisión de no continuar las operaciones de la plataforma Jack Up se tomó tras analizar los resultados de la producción de gas natural, así como los aspectos técnicos y económicos de la intervención realizada en Campo Amistad. ❓ ¿Cuánto aumentó la producción de gas natural en Campo Amistad? La producción pasó de 17,4 millones a 24 millones de pies cúbicos diarios entre octubre de 2025 y noviembre de 2026.

Aunque la producción de gas natural registró un incremento durante ese período, Petroecuador señaló que la meta prevista era alcanzar 40 millones de pies cúbicos diarios, por lo que los resultados quedaron por debajo de lo esperado. ❓ ¿Qué pasará con Campo Amistad tras la suspensión de la plataforma Jack Up? Petroecuador trabaja en un nuevo esquema contractual para incorporar un socio privado.

La empresa indicó que busca sumar un socio con experiencia y capacidad de inversión que asuma riesgos técnicos y financieros y se comprometa con objetivos concretos de producción en Campo Amistad. ❓ ¿La suspensión de la plataforma genera gastos adicionales para el Estado? No.

Petroecuador asegura que la decisión no implica una terminación anticipada del contrato ni gastos adicionales no previstos. Además, señaló que los 16 millones de dólares correspondientes a la desmovilización de la plataforma ya estaban considerados en la planificación presupuestaria. ❓ ¿Qué medidas plantea Petroecuador para aumentar la producción de gas natural? Incrementar la producción en Campo Amistad, aprovechar el gas asociado al petróleo e incorporar gas natural licuado importado.

Según la empresa, estas acciones buscan atender la demanda de las industrias y de la generación eléctrica. La producción de gas natural es parte de las estrategias anunciadas para complementar el suministro nacional.

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