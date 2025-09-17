La empresa pública Petroecuador avanza con el reacondicionamiento de pozos en el Campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil. Este proyecto permitirá duplicar la producción de gas natural en Ecuador y marca el regreso de operaciones offshore con una plataforma Jack Up (autoelevable), después de más de una década, informó el Ministerio de Energía, este 17 de septiembre de 2025.

El campo Amistad es operado por Petroecuador y se encuentra dentro del Bloque 6, ubicado en el golfo de Guayaquil a 55 kilómetros de Puerto Bolívar. Es el único que produce gas natural en aguas territoriales en el país.

Actualmente, el campo genera alrededor de 20 millones de pies cúbicos diarios (Mmpcd) de gas natural. Con las intervenciones previstas en el Bloque 6, que incluyen el reacondicionamiento de cuatro pozos en las formaciones Puná y Progreso, se espera un incremento sostenido a partir del último trimestre de 2025, agregó la Cartera de Estado.

Plataforma Jack Up en camino a Ecuador

La embarcación Heavy Lift Vessel Hua Rui Long, que transporta la plataforma Jack Up, ya se encuentra en ruta hacia Ecuador. Su arribo está previsto entre el 12 y el 17 de octubre de 2025. Esta infraestructura de alta tecnología permitirá realizar trabajos de reacondicionamiento mayores, bajo estándares internacionales de seguridad y protección ambiental, señaló.

Alianza internacional y tecnología avanzada

La operación se ejecutará junto con la empresa china Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC), que aportará servicios, equipos y materiales especializados.

El acuerdo con la compañía china representa una inversión extranjera clave para dinamizar el sector energético ecuatoriano y fortalecer la capacidad de producción nacional.

Impacto en la soberanía energética

El Gobierno de Daniel Noboa considera este proyecto como un paso estratégico hacia la soberanía energética. Según la estatal, el reacondicionamiento de pozos garantizará beneficios directos para la industria, la producción y los hogares. Además, refuerza el compromiso del país con el uso de tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles que aseguren equilibrio entre desarrollo energético y cuidado ambiental.

La modernización de la infraestructura del Campo Amistad permitirá al país reducir la dependencia de importaciones y consolidar su posición como productor de gas natural en la región, agregó la Cartera de Estado.

Información externa: Campo Amistad

