Ecuador avanzará hacia un aumento significativo de su producción de gas natural en el campo Amistad, gracias a un acuerdo de inversión con la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), informó este lunes 18 de agosto de 2025, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.

Campo Amistad duplicará su producción de gas natural

El campo Amistad es operado por Petroecuador y se encuentra dentro del bloque-6, ubicado en el golfo de Guayaquil a 55 kilómetros de Puerto Bolívar. Es el único que produce gas natural en aguas territoriales en el país.

Según Jaramillo, el contrato se firma este lunes y contempla el reacondicionamiento de cuatro pozos costa afuera y tiene como objetivo duplicar la producción de gas natural, asegurando el suministro para la generación eléctrica, la industria y el consumo interno.

“Esta acción representa un hecho histórico para nuestra seguridad energética. Después de más de 10 años, Ecuador retomará operaciones costa afuera con una plataforma ‘Jack up’”, señaló la portavoz en su rueda de prensa semanal.

Tres empresas participaron en el proceso de adjudicación

De acuerdo con Jaramillo, tres empresas participaron en el proceso de adjudicación, resultando CNPC como la seleccionada gracias a su propuesta de 78 millones de dólares, la cual fue considerada la más eficiente y completa. Los trabajos se realizarán entre octubre de 2025 y mayo de 2026, aunque aún no se precisó el tipo de contrato que regirá la operación.

Petroecuador señaló que después de la suscripción del contrato se emitirán más detalles del acuerdo.

Sin embargo, se conoce que Inicialmente, se contemplan cuatro intervenciones en pozos, con posibilidad de extenderlas según los resultados obtenidos. La plataforma ‘Jack up’, que será movilizada desde China, iniciará operaciones en los próximos días, dijo Jaramillo.

Actualmente, el campo produce cerca de 20 millones de pies cúbicos diarios, en promedio. Según el último reporte de Petroecuador, este campo produjo 18,5 millones de pies cúbicos de gas natural el 14 de agosto de 2025. El objetivo es duplicar esta cantidad.

Recuperación de pozos y reservas

Además, Jaramillo señaló que se está ejecutando reacondicionamiento en dos pozos cerrados con eso se espera incrementar la producción en cinco millones de pies cúbicos diarios, antes de que entre en operación la plataforma.

El campo Amistad cuenta con 167 300 millones de pies cúbicos de reservas certificadas y 241 000 millones de pies cúbicos de recursos prospectivos, según cifras de la estatal.

Además, según Petroecuador, el campo Amistad cuenta con facilidades de producción para alcanzar una producción de 94 millones de pies cúbicos por día que es la capacidad operativa del gasoducto.

