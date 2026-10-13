Petroecuador concluye reparación del SOTE y recupera 1 000 barriles en Quinindé, Esmeraldas

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La empresa estatal Petroecuador informó la tarde de este martes 13 de octubre de 2026 que las labores de reparación del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) concluyeron en el tramo ubicado en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. La infraestructura fue afectada por una perforación clandestina que ocasionó el derrame de petróleo en el río Cupa.

Derrame en Quinindé fue atribuido a una perforación clandestina

Un grupo de 66 personas, entre personal técnico de Petroecuador y efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, participó en las labores de reparación de la infraestructura.

Según la entidad, los resultados de las inspecciones y evaluaciones técnicas realizadas en el kilómetro 420+840 señalan que el derrame de crudo en Quinindé fue ocasionado por una perforación clandestina que afectó la tubería del SOTE.

Una vez que el tramo del ducto fue arreglado, se continurá con la contención del derrame de crudo en ese cantón de Esmeraldas y en la recuperación del hidrocarburo presente en la zona.

Recuperación de petróleo continúa en la zona afectada

Como parte de las tareas desplegadas tras la emergencia, Petroecuador reportó que hasta las 16:00 de este martes se habían recuperado 1 000 barriles de crudo mediante equipos de succión. También se han adoptado otras medidas de contingencia para continuar con la remoción del hidrocarburo en el sector intervenido.

66 personas participaron en los trabajos de reparación del SOTE en Quinindé, Esmeraldas. Foto: Petroecuador

La estatal indicó que mantendrá el monitoreo permanente del área mientras avanzan los trabajos relacionados con la limpieza ambiental y la atención a las comunidades afectadas.

👉 https://t.co/w36ylVj6SY || Más de 50 técnicos trabajan con maquinaria y barreras absorbentes para sellar la tubería afectada del SOTE. 👇👇👇 https://t.co/vRWkJ2Vucn — El Comercio (@elcomerciocom) October 12, 2026

Abastecimiento de agua para familias de Esmeraldas

La emergencia ambiental motivó a las autoridades locales a interrumpir la captación y distribución de agua potable en la Planta San Mateo. Por ese motivo, el líquido vital se entregó mediante tanqueros a 473 familias de los recintos 12 de Febrero, Las Primaveras, 13 de Septiembre, Santa Clara y Los Pinos, en la provincia de Esmeraldas.

La estatal señaló que esa asistencia continuará mientras las comunidades requieran el suministro.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso el despliegue del personal médico en la zona y brindó recomendaciones para evitar el consumo del agua en las fuentes hídricas, mientras no se supere la emergencia.

Bomberos y autoridades coordinan atención a afectados

El Cuerpo de Bomberos de Quinindé aseguró que continuará con la entrega de agua a los habitantes del sector Cupa, durante las 24 horas del día, mientras que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento Ambiental, Obras y Servicios para el Cantón Quinindé (Emapasosq) indicó que seguirá con la evaluación de las condiciones del afluente y se mantiene en alerta máxima ante el riesgo de que la contaminación llegue al río Esmeraldas.

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