Técnicos controlan fuga por derrame de petróleo en Quinindé

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las tareas de respuesta operativa frente a la emergencia ambiental en la provincia de Esmeraldas lograron contener la fuente de contaminación este lunes, 12 de octubre de 2026. Más de 50 trabajadores especializados intervinieron en la infraestructura de transporte tras suscitarse un derrame de petróleo en Quinindé que afectó las aguas del río Cupa, incidente que activó medidas preventivas de consumo hídrico y planes de contingencia en varias localidades ribereñas.

Intervención técnica ante el derrame de petróleo en Quinindé

El evento asociado al derrame de petróleo en Quinindé se originó en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), específicamente a la altura del kilómetro 420+840 en el recinto Cupa.

📌 COMUNICADO DE PRENSA



EP Petroecuador controla fuga de crudo en el SOTE, en el cantón Quinindé



👉Link: https://t.co/NmKJe6iP4e pic.twitter.com/DcSvwQ9alc — EP Petroecuador 🇪🇨 (@EPPetroecuador) October 12, 2026

Aunque las primeras alertas del afluente contaminado se emitieron en el sector Los Pinos y movilizaron advertencias de desabastecimiento en recintos cercanos, la empresa pública Petroecuador confirmó que la fuga se encuentra controlada y que la causa del daño permanece bajo investigación técnica.

Maquinaria pesada y barreras para sellar la tubería

Desde las 08:30 de este lunes, más de medio centenar de técnicos operan en el punto del incidente empleando excavadoras, camiones grúa, camiones de vacío y torres de iluminación para labores continuas.

El despliegue incluye la construcción de piscinas de retención, la colocación de cuellos de ganso y la succión directa de los fluidos con camiones de vacío.

Para proteger las fuentes de agua dulce se colocaron barreras de contingencia y materiales absorbentes a lo largo del río Cupa, al tiempo que se instala una camisa de refuerzo en la tubería con el propósito de sellar la fisura e impedir nuevos escapes.

Extensa mancha por derrame de petróleo en Quinindé

El problema originado por el derrame de petróleo en Quinindé comenzó desde la noche previa en el sector Los Pinos y se constató a las 11:30 de este lunes, cuando los hidrocarburos alcanzaron el afluente del río Cupa.

Informes técnicos preliminares determinaron que el desastre se produjo por la fractura de una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Ante la presencia del crudo en el agua, las autoridades resolvieron interrumpir la captación y distribución de agua potable en la Planta San Mateo, dejando a varios recintos sin líquido en sus grifos.

Exhorto urgente y medidas preventivas para Viche

La empresa pública de agua del cantón Quinindé EMAPASOSQ-EP emitió un comunicado urgente dirigido a la población de la parroquia Viche al constatar una cantidad considerable de crudo en el río Cupa.

Debido a que este afluente desemboca de forma directa en el río Esmeraldas, el cual constituye la fuente primaria de captación para abastecer a la cabecera parroquial, las autoridades exhortaron a sus habitantes a tomar precauciones inmediatas y almacenar agua de manera preventiva para sus necesidades básicas mientras se evalúa el avance de la mancha.

Cultivos de cacao afectados y advertencia de cierres viales

Los habitantes del sector manifestaron su indignación ante la contaminación, denunciando que las descargas de combustible perjudican sus actividades diarias y comprometen sus plantaciones de cacao.

Los vecinos exigen tareas integrales de remediación ambiental, seguridad territorial y el envío inmediato de camiones cisterna por parte del Municipio para mitigar la escasez.

Evaluación de impactos y monitoreo de las fuentes hídricas

En el recinto Cupa, personal de la Jefatura de Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos del cantón Quinindé, junto a su alcalde, Ronal Moreno Anangonó, recolectan datos técnicos para estructurar un informe formal dirigido a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Entretanto, las cuadrillas sanitarias mantienen una vigilancia continua en las orillas para proteger las tomas de captación y comunicarán novedades por los canales oficiales a medida que se ejecuten las labores de respuesta.

Te recomendamos