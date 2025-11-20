Un nuevo derrame de crudo se reportó en la Amazonía ecuatoriana, cerca de la ciudad de El Coca, sin que el hidrocarburo llegara al río Napo. El incidente ocurrió en una finca rural de la comunidad La Conde, en la localidad García Moreno, provincia de Orellana.

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Nuevo derrame de petróleo afecta cultivos y ganado en la Amazonía ecuatoriana

El derrame se produjo a unos tres kilómetros de El Coca y fue de proporciones pequeñas, aunque afectó directamente a una propiedad agrícola.

Al lugar acudieron brigadas de la empresa estatal Petroecuador, que instalaron barreras de contención para evitar que el crudo alcanzara fuentes hídricas.

Además, se empleó maquinaria pesada, camiones de succión y agua a presión con el objetivo de recuperar la mayor cantidad posible de hidrocarburo.

Este hecho se registró pocos días después de otro derrame que impactó al río Payamino y posteriormente al río Napo, en la misma zona amazónica. Según reportes difundidos por EFE, la reiteración de estos sucesos genera preocupación en comunidades locales y organizaciones ambientales.

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Testimonios de los afectados por el derrame

En la finca contaminada habita una pareja de adultos mayores que se dedica a la agricultura y ganadería. Genaro Cumbicos, de 74 años, lamentó que “todos los terrenos están contaminados” y calificó el daño como irreversible. Su esposa, Constancia Vicente, aseguró que el agua ya no puede utilizarse y que tampoco es posible sembrar cultivos ni mantener al ganado en el lugar.

Ambos solicitaron a Petroecuador una indemnización inmediata, pues tuvieron que alquilar otra zona para trasladar a sus animales. También expresaron su inconformidad porque los operarios de la compañía les pidieron concluir la limpieza antes de evaluar los daños, lo que retrasaría cualquier compensación.

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Derrames de crudo, un problema recurrente en Ecuador

Los derrames de petróleo en la Amazonía ecuatoriana han sido frecuentes en los últimos años, principalmente por roturas en los oleoductos que transportan el crudo hacia la costa del Pacífico. Estos incidentes han ocasionado graves impactos ambientales y sociales en comunidades rurales.

La exportación de petróleo constituye uno de los pilares de la economía nacional. Ecuador produce alrededor de 470 000 barriles diarios, de los cuales cerca del 70 % se destina al mercado internacional.

Según datos difundidos por EFE, los ingresos anuales por exportaciones rondan los 10.000 millones de dólares, dependiendo de la cotización del barril.

Con información de EFE