El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) incorporó nuevos canales digitales para receptar quejas y denuncias sobre irregularidades en el sistema de salud y servicios administrativos.

Los usuarios ahora pueden acceder a ChatBots en la página web y vía WhatsApp, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Canales de acceso para quejas y denuncias en el IESS

ChatBot Web: denuncias.iess.gob.ec

ChatBot WhatsApp: +593 962532338

Para garantizar la seriedad, veracidad y el correcto seguimiento de cada caso, el sistema solicitará al usuario sus datos personales como número de cédula, número telefónico, correo electrónico y dirección de residencia. La información es confidencial, señaló el IESS.

Estos datos permitirán validar la identidad del usuario y evitar el ingreso de información falsa o malintencionada que pueda saturar los canales de gestión, agregó la institución.

Tratamiento de quejas y denuncias

Personal de diversas áreas recibirá, analizará y resolverá las quejas. Para las denuncias, el equipo es aún más especializado. Dependiendo del caso, se solicitará información adicional o complementaria al usuario para avanzar con la investigación, por lo que los datos de contacto son imprescindibles.

Qué se puede reportar a través de los canales digitales del IESS

Quejas por insatisfacción o inconformidad respecto a la calidad de los servicios administrativos o de las prestaciones de salud. Son fallas en el servicio. Entre ellos:

Maltrato del personal.

Instalaciones en mal estado.

Tiempos de espera prolongados.

Problemas en la entrega de turnos.

Falta de capacidad en hospitales y unidades médicas.

Denuncias (actos ilícitos o de corrupción):

Robo de medicamentos o insumos.

Solicitud de dinero a cambio de agilizar trámites (coimas).

Venta de cargos públicos o tráfico de influencias.

Facturación fraudulenta o cobros indebidos.

Venta de medicinas que deberían ser gratuitas.

Paso a paso para presentar un caso

Ingresar a la web del IESS o WhatsApp.

Seleccionar ‘Registrar Queja’ o ‘Registrar Denuncia’.

Aceptar el consentimiento de uso de datos personales. Alternativamente, puede remitir su caso al correo gestiondenuncias@iess.gob.ec

Validar identidad con cédula.

Completar datos de contacto: teléfono y correo electrónico.

Detallar la dirección del domicilio: cantón, provincia, número de casa, etc.

Describir los hechos de forma clara.

Adjuntar evidencia en el caso de poseerlas, puede ser en PDF, JPG o PNG (hasta 1 MB en quejas y 20 MB en denuncias).

El sistema genera un número de caso y envía confirmación al correo del usuario.

Confidencialidad y seguimiento

El IESS asegura que la información será confidencial. Las denuncias tendrán tratamiento especializado y, si es necesario, se pedirá información adicional para avanzar en las investigaciones.

