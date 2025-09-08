El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) incorporó nuevos canales digitales para receptar quejas y denuncias sobre irregularidades en el sistema de salud y servicios administrativos.
Los usuarios ahora pueden acceder a ChatBots en la página web y vía WhatsApp, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Canales de acceso para quejas y denuncias en el IESS
Para garantizar la seriedad, veracidad y el correcto seguimiento de cada caso, el sistema solicitará al usuario sus datos personales como número de cédula, número telefónico, correo electrónico y dirección de residencia. La información es confidencial, señaló el IESS.
Estos datos permitirán validar la identidad del usuario y evitar el ingreso de información falsa o malintencionada que pueda saturar los canales de gestión, agregó la institución.
Tratamiento de quejas y denuncias
Personal de diversas áreas recibirá, analizará y resolverá las quejas. Para las denuncias, el equipo es aún más especializado. Dependiendo del caso, se solicitará información adicional o complementaria al usuario para avanzar con la investigación, por lo que los datos de contacto son imprescindibles.
Qué se puede reportar a través de los canales digitales del IESS
Quejas por insatisfacción o inconformidad respecto a la calidad de los servicios administrativos o de las prestaciones de salud. Son fallas en el servicio. Entre ellos:
- Maltrato del personal.
- Instalaciones en mal estado.
- Tiempos de espera prolongados.
- Problemas en la entrega de turnos.
- Falta de capacidad en hospitales y unidades médicas.
Denuncias (actos ilícitos o de corrupción):
- Robo de medicamentos o insumos.
- Solicitud de dinero a cambio de agilizar trámites (coimas).
- Venta de cargos públicos o tráfico de influencias.
- Facturación fraudulenta o cobros indebidos.
- Venta de medicinas que deberían ser gratuitas.
Paso a paso para presentar un caso
- Ingresar a la web del IESS o WhatsApp.
- Seleccionar ‘Registrar Queja’ o ‘Registrar Denuncia’.
- Aceptar el consentimiento de uso de datos personales. Alternativamente, puede remitir su caso al correo gestiondenuncias@iess.gob.ec
- Validar identidad con cédula.
- Completar datos de contacto: teléfono y correo electrónico.
- Detallar la dirección del domicilio: cantón, provincia, número de casa, etc.
- Describir los hechos de forma clara.
- Adjuntar evidencia en el caso de poseerlas, puede ser en PDF, JPG o PNG (hasta 1 MB en quejas y 20 MB en denuncias).
- El sistema genera un número de caso y envía confirmación al correo del usuario.
- Confidencialidad y seguimiento
El IESS asegura que la información será confidencial. Las denuncias tendrán tratamiento especializado y, si es necesario, se pedirá información adicional para avanzar en las investigaciones.
