Pasantías son un primer paso al empleo para jóvenes en Ecuador y así funciona la afiliación al IESS

Las pasantías pueden convertirse en uno de los primeros pasos de los jóvenes hacia el empleo. Permiten sumar experiencia dentro de una empresa antes de obtener un puesto formal.

En Ecuador, este mecanismo cobra relevancia en un mercado laboral en el que las personas de entre 18 y 29 años concentraron el 50,16 % de los nuevos contratos vigentes durante el primer semestre de 2026. Ese primer acercamiento al trabajo, cuando jurídicamente corresponde a una pasantía, también implica afiliación al IESS.

Los registros del Sistema Único de Trabajo (SUT) contabilizaron 384 773 nuevos contratos laborales vigentes entre enero y junio de 2026. De ellos, 193 007 correspondieron a jóvenes de 18 a 29 años.

Las cifras plantean una pregunta previa al primer contrato: ¿cómo empiezan los jóvenes a construir la experiencia que les permite incorporarse al mercado laboral? Las pasantías son una de esas vías, pero tienen condiciones legales que empresas y estudiantes deben conocer.

Ecuador tiene aproximadamente 3,7 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años en 2026, según las proyecciones poblacionales. De ellos, alrededor de 2,2 millones forman parte de la población económicamente activa (PEA), es decir, están trabajando o buscan activamente un empleo.

La participación de este grupo en las nuevas contrataciones es significativa. De los 384 773 nuevos contratos laborales vigentes registrados durante el primer semestre, 193 007 correspondieron a jóvenes de entre 18 y 29 años; 191 570, a personas mayores de 29 años; y otros 196, a adolescentes de 15 a 17 años.

Esto significa que las personas de entre 18 y 29 años concentraron el 50,16 % de las nuevas vinculaciones laborales vigentes registradas en el SUT durante los primeros seis meses del año. Agricultura, ganadería y silvicultura; comercio; industrias manufactureras; y alojamiento y servicios de comidas estuvieron entre las actividades con mayor vinculación laboral.

Las pasantías aparecen antes o durante ese proceso de inserción como un mecanismo mediante el cual estudiantes pueden adquirir experiencia dentro de una organización.

Vanessa Velásquez, abogada especialista en materia laboral, explica que la Ley de Pasantías ha incentivado principalmente la vinculación de estudiantes y la generación de espacios de formación dentro de las empresas. Su alcance, sin embargo, debe distinguirse de una contratación laboral posterior.

Es decir, la pasantía permite al estudiante acercarse al funcionamiento cotidiano de una empresa y acumular experiencia profesional, mientras el contrato laboral corresponde a otra etapa y figura jurídica.

¿Qué ocurre con los jóvenes cuando ingresan al mercado laboral?

Los registros de contratos permiten conocer las nuevas vinculaciones, pero no determinan por sí solos la calidad del empleo. Para ello es necesario recurrir a indicadores de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu).

En mayo de 2026, la tasa de empleo adecuado de las personas de entre 18 y 29 años fue del 34,6 %. En mayo de 2025 había sido del 28 %. Sin embargo, el INEC advierte que entre ambos períodos no existe una diferencia estadísticamente significativa.

El empleo adecuado comprende, entre otros criterios, a personas cuyos ingresos laborales son iguales o superiores al salario mínimo y trabajan al menos 40 horas semanales, además de quienes trabajan menos horas, alcanzan ese nivel de ingresos y no desean o no están disponibles para trabajar tiempo adicional.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el subempleo juvenil pasó del 28,3 % al 22,6 %, mientras que la tasa de desempleo varió del 8,3 % al 7,9 %.

Las diferencias también aparecen al dividir a la población por edades. Entre las personas de 15 a 24 años, el desempleo fue del 7,7 % en mayo de 2026, frente al 7,4 % registrado un año antes. Para el grupo de 25 a 34 años, pasó del 7,6 % al 4,8 %.

Como publicó EL COMERCIO el 6 de junio de 2026, la falta de experiencia aparece precisamente entre las dificultades que enfrentan jóvenes que buscan su primer trabajo en Quito. La historia recogida por este Diario mostraba el caso de un joven de 24 años cuyas principales referencias laborales eran las pasantías realizadas durante su formación universitaria.

Ese escenario ayuda a dimensionar el papel de la experiencia previa. La pasantía no constituye por sí misma un empleo ordinario, pero sí puede convertirse en una de las primeras experiencias que un joven incorpora a su trayectoria profesional.

¿Se debe afiliar a los pasantes al IESS?

Sí, cuando jurídicamente la actividad que desarrolla el estudiante corresponde a una pasantía.

Juan David Espinoza, de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que la finalidad formativa de la pasantía no elimina la obligación de brindar cobertura de Seguridad Social.

Velásquez coincide en esta interpretación. Aunque la pasantía no genera una relación de dependencia laboral, esto no significa que el estudiante quede fuera de la protección de la Seguridad Social. La normativa establece su afiliación desde el primer día de la pasantía.

La Ley de Pasantías en el Sector Empresarial dispone que, durante esta modalidad, el estudiante debe ser afiliado a la Seguridad Social. Además, la empresa debe cubrir la totalidad del aporte correspondiente.

El IESS también establece que, para el pasante del sector privado, el aporte debe ser cubierto en su totalidad por la empresa y calcularse al menos sobre el salario básico unificado vigente durante el período de la pasantía.

Espinoza advierte que esto significa que no basta con solicitar al estudiante que se afilie voluntariamente. Si jurídicamente se encuentra bajo la modalidad de pasantía, existen responsabilidades específicas para la organización que lo recibe.

No toda práctica preprofesional es una pasantía

Esta diferencia es fundamental antes de incorporar a un estudiante a una organización.

Espinoza explica que una práctica preprofesional no remunerada y una pasantía remunerada no son figuras equivalentes. Por ello, la empresa y la institución educativa deben definir desde el inicio bajo qué modalidad se desarrollarán las actividades.

De esa decisión dependen obligaciones relacionadas con el estipendio, la afiliación a la Seguridad Social y la documentación que respalda la vinculación del estudiante.

La Ley de Pasantías en el Sector Empresarial establece su ámbito para empresas privadas, instituciones y fundaciones, junto con estudiantes del Sistema de Educación Superior que cumplan las condiciones correspondientes. Los organismos públicos y semipúblicos están excluidos de ese régimen específico.

Por eso, utilizar indistintamente los términos práctica preprofesional y pasantía puede llevar a confusiones sobre los derechos del estudiante y las obligaciones de la organización receptora.

¿Cuánto debe recibir un pasante en Ecuador?

En el sector privado, durante una pasantía debe acordarse un estipendio mensual que no sea inferior a un tercio del salario básico unificado, según la legislación.

Con un salario básico unificado de 482 dólares en 2026, el monto mínimo equivale a aproximadamente 160,67 dólares mensuales.

La afiliación al IESS se maneja de manera diferente. La empresa debe asumir la totalidad del aporte y este se calcula sobre el equivalente al salario básico unificado vigente, según la Ley de Pasantías y la normativa del Seguro Social.

Velásquez considera jurídicamente razonable que ese aporte sea asumido por la empresa debido a que el estudiante se encuentra en una etapa de formación y recibe un estipendio mínimo. La especialista señala que trasladar el costo reduciría el monto ya limitado que percibe el pasante.

20 933 pasantes constan como afiliados

Los datos disponibles para este análisis muestran 20 933 pasantes afiliados: 11 347 corresponden al sector público y 9 586 al privado.

Sin embargo, Velásquez advierte que no es técnicamente correcto determinar únicamente con estas cifras si existe un número alto o bajo de pasantes afiliados.

En el sector privado, la obligación del 4 % aplica a empresas con más de 100 trabajadores estables y permanentes y se calcula sobre el número de trabajadores que cuentan con título profesional de educación superior, no sobre toda la nómina, explica la especialista.

Además, los registros correspondientes al sector público y privado no deben compararse directamente porque jurídicamente responden a regímenes diferentes. La Ley de Pasantías en el Sector Empresarial se dirige al sector privado y excluye a organismos públicos y semipúblicos.

La experiencia aparece antes del primer empleo

La búsqueda de esa primera experiencia también aparece en políticas públicas recientes. EL COMERCIO informó el 15 de julio de 2026 que la tercera edición de Jóvenes en Acción incorporó a 150 mil personas de entre 18 y 29 años con el objetivo declarado de fortalecer capacidades y facilitar una primera experiencia laboral.

La experiencia acumulada mediante pasantías, prácticas y otros mecanismos de formación puede integrar así el recorrido previo de los jóvenes antes de acceder a una vinculación laboral ordinaria.

Los datos del primer semestre muestran que 193 007 jóvenes de entre 18 y 29 años ya concentraron poco más de la mitad de los nuevos contratos vigentes registrados en el SUT. Pero antes de llegar a ese contrato, una parte de quienes todavía estudian comienza a construir su trayectoria profesional mediante mecanismos como las pasantías.

Para quienes ingresan por esa vía en el sector privado, ese primer paso tiene reglas: la modalidad debe estar correctamente definida, existe un estipendio mínimo y, cuando jurídicamente corresponde a una pasantía, la afiliación al IESS forma parte de las obligaciones desde el inicio.

Preguntas frecuentes sobre pasantías, empleo juvenil e IESS en Ecuador:

❓ ¿Las empresas deben afiliar al IESS a los pasantes? Sí. Cuando jurídicamente se trata de una pasantía, el estudiante debe estar afiliado a la Seguridad Social desde el primer día.

La empresa debe cubrir la totalidad del aporte correspondiente. Para los pasantes del sector privado, el IESS establece que este se calcula al menos sobre el salario básico unificado vigente durante el período de la pasantía. ❓ ¿Una pasantía genera una relación laboral con la empresa? No necesariamente. La pasantía tiene principalmente una finalidad formativa y no equivale a un contrato laboral ordinario.

Aunque no genere una relación de dependencia laboral, esto no elimina las obligaciones específicas establecidas para esta modalidad, entre ellas la afiliación del estudiante a la Seguridad Social. ❓ ¿Una práctica preprofesional es lo mismo que una pasantía? No. Son figuras diferentes y no deberían utilizarse ambos términos indistintamente.

La modalidad bajo la cual ingresa el estudiante determina aspectos como el estipendio, la afiliación al IESS y la documentación que debe respaldar su participación dentro de la organización. ❓ ¿Las pasantías pueden ayudar a los jóvenes a conseguir su primer empleo? Sí. Pueden convertirse en una primera experiencia profesional que posteriormente forme parte de su trayectoria laboral.

La falta de experiencia constituye una dificultad para quienes buscan su primer trabajo. En el primer semestre de 2026, las personas de 18 a 29 años concentraron el 50,16 % de los nuevos contratos laborales vigentes registrados en el SUT. ❓ ¿Cómo está el empleo entre los jóvenes de Ecuador? En mayo de 2026, el empleo adecuado entre las personas de 18 a 29 años se ubicó en 34,6 %.

En ese mismo grupo, el subempleo alcanzó el 22,6 % y el desempleo el 7,9 %. Aunque el empleo adecuado fue mayor que el 28 % registrado en mayo de 2025, el INEC advierte que la diferencia entre ambos períodos no es estadísticamente significativa.

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