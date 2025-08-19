La Superintendencia de Bancos del Ecuador inició el proceso de postulación para designar a 24 nuevos Defensores y Defensoras del Cliente en todo el país. Esta figura busca fortalecer la protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero, al actuar como mediador entre las entidades bancarias y los ciudadanos, informó la entidad este 19 de agosto de 2025.

Rol del Defensor del Cliente en Ecuador

Los Defensores del Cliente tienen la responsabilidad de resolver quejas, reclamos y consultas de los usuarios frente a las instituciones financieras. Su trabajo se centra en ofrecer soluciones justas, transparentes y oportunas, garantizando un servicio que beneficie directamente a la ciudadanía.

Etapas y requisitos del proceso de Defensor del Cliente

El período de recepción de postulaciones se abrió el 6 de agosto y concluirá el 5 de septiembre de 2025. Los interesados pueden entregar sus documentos de lunes a viernes, entre las 08:30 y 17:00, en las oficinas de la Superintendencia de Bancos en:

Quito: Av. 12 de Octubre N24-185 y Madrid

Guayaquil: Chimborazo 412 entre Clemente Ballén y Aguirre

Cuenca: Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova

Portoviejo: Pedro Zambrano Izaguirre 637 entre Paulo Emilio Macías y América

Perfil requerido para el Defensor del Cliente

Los postulantes deberán cumplir con uno de los siguientes requisitos académicos y profesionales:

Título universitario de tercer nivel en Derecho, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Comercial, Finanzas o afines, registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

en Derecho, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Comercial, Finanzas o afines, registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). En caso de no contar con un título en esas áreas, se requerirán al menos seis años de experiencia comprobada en el sector financiero.

Experiencia laboral mínima de tres años en actividades relacionadas con el sistema financiero.

Compromiso institucional

La Superintendencia de Bancos precisó que el proceso de selección y designación se desarrollará bajo parámetros generales, disponibles en el portal institucional. Con esta convocatoria, la entidad reafirma su compromiso con un sistema financiero más justo, transparente y enfocado en el usuario, agregó la Superintendencia de Bancos.

