La ocupación hotelera alcanzó un nuevo récord en el feriado de Año Nuevo en Ecuador

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El feriado de Año Nuevo en Ecuador, que se extendió del 1 al 4 de enero del 2026, dejó un récord histórico en la ocupación hotelera. El promedio nacional llegó al 53,09 %, el más alto registrado en la última década, informó este lunes 5 de enero, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

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Feriado de Año Nuevo 2026 en Ecuador generó 106,5 millones de dólares

Asimismo, la cartera de Estados agregó que este festivo generó un gasto turístico de 106,5 millones de dólares a nivel nacional, lo que representa un gasto promedio diario de 26,63 millones de dólares. Esto significa un crecimiento diario del 21,7% con respecto al feriado de 2025, lo que evidencia una mayor intensidad del consumo turístico.

La entidad atribuyó este resultado a las medidas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa para incentivar el turismo interno. Entre ellas, destacó la declaratoria de descanso obligatorio y no recuperable el viernes 2 de enero y la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 8 % para los servicios turísticos.

Crecimiento frente a 2025 pese a un feriado más corto

El Ministerio precisó que la ocupación hotelera promedio durante el feriado de Año Nuevo superó en 8,73 puntos porcentuales la registrada en el mismo período de 2025.

Según el comunicado oficial, este comportamiento se produjo a pesar de que el feriado tuvo una duración menor, cuatro días, en comparación con el anterior, que tuvo cinco días de asueto. Esto, señaló la cartera de Estado, evidencia una mayor concentración y eficiencia de la demanda turística.

Lea también: Aumenta la devolución mensual del IVA para adultos mayores en Ecuador desde enero de 2026

Provincias con mayor ocupación hotelera

Cinco provincias lideraron los niveles de ocupación hotelera durante el feriado. Santa Elena encabezó la lista con un 93,84 %, seguida de Napo (88,55 %), Pastaza (84,87 %), Azuay (79,24 %) y Tungurahua (75,20 %).

Estos resultados confirman la alta preferencia de los turistas por destinos de sol y playa, naturaleza y turismo de bienestar, que concentraron la mayor demanda durante el inicio del año.

Impacto económico y proyección del sector

El Ministerio señaló que el dinamismo del turismo interno permitió sostener altos niveles de ocupación hotelera incluso en un período más corto. Esto fortaleció las economías locales y el empleo en los territorios turísticos.

Con este inicio positivo de 2026, el Gobierno reafirmó su compromiso de promover el turismo como motor de desarrollo económico. Además, de incentivar a los ecuatorianos a recorrer y descubrir la diversidad natural, cultural y gastronómica del país.

Información externa: Ministerio de Producción

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