Nuevas redes eléctricas llegarán a comunidades de Taisha en Morona Santiago

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El Gobierno Nacional, a través de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., inició un proyecto de electrificación en la comunidad Paantin, de la parroquia Macuma, en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago. La iniciativa forma parte de varias obras que se ejecutan en este cantón amazónico y que superan los 645 mil dólares de inversión.

Las intervenciones buscan ampliar el acceso al servicio eléctrico en distintas comunidades. En conjunto, los proyectos beneficiarán a más de 770 habitantes de Taisha, mediante la construcción de redes convencionales y otras obras de infraestructura eléctrica.

Paantin tendrá una red eléctrica convencional

Las familias de Paantin enfrentaron históricamente dificultades para acceder a la electricidad debido a la falta de vías en la zona. Algunas dependían de paneles fotovoltaicos individuales, cuya capacidad de generación era limitada, mientras otras no contaban con suministro eléctrico.

Con la ejecución de la nueva obra, 240 habitantes accederán por primera vez a una red de distribución convencional. El proyecto contempla una inversión de 252 085,66 dólares, incluido el IVA, y tendrá un plazo de ejecución de 120 días desde el 26 de agosto de 2026.

Los trabajos incluyen la construcción de 4,8 kilómetros de redes eléctricas. También se colocarán 130 postes, cinco transformadores, 60 medidores y 80 luminarias LED. Además, 20 sistemas fotovoltaicos migrarán a la red eléctrica convencional.

Obras simultáneas en otros sectores de Taisha

Centrosur también ejecuta otras obras de electrificación de forma simultánea en el cantón Taisha. Para estos proyectos, la empresa destina una inversión complementaria de 393.332,44 dólares, incluido el IVA, con el objetivo de beneficiar a 530 habitantes.

Las intervenciones alcanzan al barrio Wisum y al sector La Felicidad, en la comunidad Samikin. También incluyen los barrios Juank y Kaniras de Yunkuapais, el sector La Pista, en la parroquia Macuma, el barrio Tsamaren y la comunidad San José de Taisha.

En total, los proyectos suman una inversión superior a 645 000 dólares. Las obras beneficiarán directamente a más de 770 personas de esta zona de la región amazónica y forman parte de la expansión de la cobertura eléctrica en Morona Santiago.

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