Niels Olsen: Ecuador atraerá a más de 1,5 millones de turistas extranjeros

El ministro de Turismo, Niels Olsen, dice que Ecuador atraerá más de 1,5 millones de turistas extranjeros. El plan incluye promoción, asistencia y crédito estatal de hasta US 20 000. Foto: Ministerio de Turismo

¿Qué contempla el plan de promoción y competitividad turística para este año?

El primer cuatrimestre de cada año presentamos este plan, para que el sector turístico y la empresa privada pueda planificar sus acciones. El año pasado nuestro presupuesto de USD 6 millones y este año subimos a USD 7,5 millones. El 70% será invertido para atraer turistas extranjeros y el resto para impulsar el turismo interno.

¿Qué se hizo el año pasado?

Participamos en nueve eventos internacionales en el 2022 y este año serán 19. Para el 2023 tenemos tres ‘road shows’ o misiones comerciales: dos en Estados Unidos: Costa Oeste y Costa Este. El tercero será en Europa. Tenemos varios viajes de prensa, de familiarización y vamos a lanzar la campaña de promoción internacional en junio.

¿Cuáles son los otros países importantes o prioritarios para atraer a los turistas?

Están Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia y España. Algunos son ferias, pero los demás son eventos de negocios, como el Remote Latin America en Cuenca (turismo de sostenible), que será en octubre. Ecuador será anfitrión de tres eventos muy importantes en este año. Además del Remote en junio tendremos la reunión de la 68ª edición de la Comisión Regional de las Américas de la Organización Mundial de Turismo. Nos reuniremos todos los ministros de Turismo de las América durante tres días en Quito y el tercero es la feria de aves, que se hará en Mindo.

La promoción en el extranjero

¿Qué se promociona exactamente?

Hay eventos internacionales, donde hacemos una presentación del destino, con una activación gastronómica. Ese es el ejemplo de Emotions 2023, que se realizó casi hace dos semanas en Buenos Aires. Fueron empresarios ecuatorianos con un chef guayaquileño. Él hizo una demostración gastronómica y se aprovechó para presentar el destino frente a 50 personas, para que lo promocionen. En el ITB Berlín fueron 30 empresarios ecuatorianos donde el staff de Ecuador. Tuvieron tres días para hacer negocios y como país se hicieron degustaciones de café, chocolate y otros cultivos. Presentamos experiencias gastronómicas como catas de café, bolones, tigrillos y vinos ecuatorianos. Los compradores son los agentes de viajes del mundo que están interesados en conocer nuestro país, para ofrecer a los turistas.

¿Se muestra a Ecuador, como destino o por las cuatro regiones?

Desde el sector públicos mostramos al país, pero los empresarios ecuatorianos, representantes de cada región, promocionan los destinos atractivos para los extranjeros. También nos acompañan los gobiernos seccionales para promocionar sus regiones. En junio vamos a participar en la feria National Geographic Food Festival en Londres. Es la feria gastronómica más importantes, donde Ecuador participará con un estand para mostrar la gastronomía de las cuatro regiones. Tratamos de enamorar al turista internacional con nuestros sabores y diversidad.

¿Qué abarca el plan de competitividad turística?

Vamos a seguir con el proyecto de los bootcamps, que son talleres didácticos para el sector. El año pasado fueron 24, uno en cada provincia. Para este año serán 48 talleres en para los pequeños y medianos empresarios. Van desde aspectos como administrar mejor un negocio, cómo brindar un mejor servicio al cliente, cómo innovar con nuestra gastronomía, cómo costear los platos, que sean un negocio rentable para los emprendedores, entre otros temas que son relevantes para el sector.

Apoyo y crédito para los negocios

¿Qué otras actividades se realizarán?

Tenemos el proyecto Re-emprende Turismo, que vamos a lanzar en los próximos meses. Desarrollamos otro para el acompañamiento, consultoría, aceleración a más de 300 empresarios de nuestro sector. Otro tema es el crédito que está disponible en todas las agencias de BanEcuador. Se otorgan al 5% de tasa de interés, con un año de gracia, a 10 años de plazo y hasta USD 20 000. Es un crédito exclusivo subsidiado para la industria turística. Empezaron en diciembre y ya tenemos 60 operaciones que se han hecho en 17 provincias y nos quedan USD 19 millones para colocar.

¿Cuáles son los resultados del 2022?

Hemos tenido buenos resultados. Cuando arrancó el gobierno, la industria del turismo estaba en el puesto 9 de las exportaciones no petroleras no mineras. Hoy es la tercera después del camarón y banano. La aportación al PIB es de 1,8 billones en generación de divisas. No solo ha escalado de posición, sino que registra un mayor crecimiento, con un 70% en el 2022, frente a otras industrias como el camarón y banano, por ejemplo.

La recuperación de los turistas extranjeros

¿Cuántos visitantes llegaron el año pasado?

Otro indicador es la llegada de extranjeros al país. Ecuador está a 10 puntos porcentuales de recuperar las cifras de prepandemia. La Organización Mundial del Turismo prevé que los países recién van a recuperar sus cifras en el 2024. Nosotros creemos que vamos a recuperar el 100% de las cifras del 2019 en este año. En los mercados priorizados está Estados Unidos y es de donde más turistas vienen. Ahí hicimos una mayor promoción. En el primer trimestre del año pasado llegaron 109 000 estadounidense frente al periodo del 2019 que fueron 92 000. Es un crecimiento del 20%. En esos tres meses del 2022 recibimos 218 000 turistas de todas las nacionalidades y en este año ya son 345 000. El año pasado llegaron 1,2 millones de turistas extranjeros y este año vamos a superar los 1,5 millones.

¿Cuáles son los mercados prioritarios para este año?

Para este año tenemos más presupuesto para la promoción y nuestros mercados son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suiza, España, Brasil, Colombia y Perú. En el ranking primero es Estados Unidos, luego le siguen Colombia y Perú. También tomamos en cuenta cuánto dinero y cuánto tiempo se quedan en el país. Es muy atraer turistas de alto nivel de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, que no solo se quedan un fin de semana, sino un promedio de 10 a 12 días y su promedio de facturación es más alto. Tenemos que invertir en los mercados de donde mayor retorno vamos a tener de nuestra inversión.

Las ventas turísticas subieron en dos meses

¿Cómo se reactiva la industria del turismo?

En facturación y ventas fueron USD 769 millones en el primer bimestre del 2023 en comparación con las ventas del 2019 ya hemos superado por 1%. En enero y febrero del 2023 fue del 23%.

¿Cómo inciden la inseguridad y la falta de vías terrestre en buen estado?

Esta industria es muy sensible a factores externos. No hay medición técnica y no podría indicarle esa relación. Pero puedo decir cómo está la llegada y el gasto de los turistas internamente. Un tema importante es la alerta de viajes que emite el gobierno de Estados Unidos sobre nuestro país. Este establece cuatro niveles: uno es el más favorable y 4, el más desfavorable. Ecuador se encuentra en el 2 frente a otros países de la región que, en su gran su mayoría, están en el 3. A España y Holanda también los ubica en el nivel 2. La percepción sobre nuestro país se mantiene en niveles saludables.

Preparados para la crisis mundial

¿Qué tanto impacto tiene la recesión mundial en el turismo para Ecuador?

En las proyecciones se han considerado esos factores externos. El mundo seguirá viajando y es responsabilidad como Estado invertir en los mercados donde creemos que habrá el menor impacto. Por es que es tan importante la conectividad aérea, porque se es más competitivo. Debemos trabajar en la eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas para firmar el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos; reducción de la tasa Ecodelta en todos los aeropuertos. Queremos que las aerolíneas vean un entorno favorable para enviar sus aviones.

¿Cuántas aerolíneas vuelan desde y a Ecuador?

Hemos incrementado varias rutas y frecuencias. Hay países que no hemos recuperado como Canadá y Francia, pero que sí hemos creado nuevas rutas: Manta-Panamá, Ecuador-República Dominicana, y ahora tenemos Quito conectado directamente con Nueva York, hay más frecuencias a Miami.

