La empresa pública Petroecuador informó que durante agosto de 2025 despachó 116 721 barriles de asfalto en todo el país. El suministro estuvo dirigido a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y contratistas que ejecutan proyectos de infraestructura vial. Desde abril pasado hubo escasez de este derivado tras problemas en la Refinería Esmeraldas debido a un incendio.

Más noticias

Tipos de asfalto entregados por Petroecuador en agosto de 2025

Del total entregado en agosto, 108 183 barriles correspondieron a asfalto AC-20 y 8 538 barriles a RC-250. Estos productos fueron distribuidos a través de 540 autotanques.

El despacho total equivale a 18 557 metros cúbicos, lo que refleja la capacidad operativa de la empresa pública para atender la demanda, señaló la estatal petrolera.

Te puede interesar: Refinería de Esmeraldas reanuda operaciones

Ajuste en el volumen de despachos

A partir del 26 de agosto de 2025, Petroecuador incrementó los despachos de asfalto AC-20 a 35 autotanques diarios, mientras que el RC-250 se mantuvo en hasta cuatro autotanques por día. La medida busca responder a la creciente demanda de material asfáltico para las obras en ejecución.

Paralización de la Refinería Esmeraldas

La Refinería Esmeraldas estuvo paralizada desde el 26 de mayo hasta el 2 de julio del 2025, por un incendio en los tanques de fuel oil.

Esta paralización obligó a suspender temporalmente las obras viales de varias ciudades del país debido al desabastecimiento de asfalto, ya que la Refinería de Esmeraldas es la única proveedora de asfalto a nivel nacional.

Lee más: Quito detiene obras públicas tras explosión en Refinería de Esmeraldas

Trabajo conjunto con municipios

El abastecimiento de asfalto constituye un insumo clave para el mantenimiento y la ampliación de carreteras, caminos vecinales y vías urbanas. Petroecuador señaló que continuará trabajando de forma articulada con los gobiernos locales para garantizar que los proyectos viales se ejecuten de manera eficiente en beneficio de los ecuatorianos.

Enlace externo: Petroecuador

Te recomendamos