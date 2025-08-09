Petroecuador anunció que su proceso de reestructuración laboral, que empezó en junio de 2025, inició su tercera fase. Esta decisión representa un ahorro anual superior a los 31 millones de dólares para el Estado.

Esta medida se enfoca en la optimización de recursos humanos y en la eliminación de sueldos sobrevalorados, en línea con estándares de mercado y normativa vigente, según un comunicado de Petroecuador.

La nueva desvinculación en Petroecuador

Durante esta tercera fase, Petroecuador desvincula a 936 trabajadores, de los cuales 205 pertenecen al régimen de servidores públicos y 731 al Código de Trabajo.

Los salarios de estos puestos presentaban distorsiones significativas respecto a sus funciones reales, con diferencias que en algunos casos superaban el 300% sobre el valor referencial, asegura Petroecuador.

Los sueldos sobrevalorados en Petroecuador

El comunicado oficial detalla casos como el de obreros con remuneraciones de 2 320,66 dólares frente a un valor de puesto de 530.

Además, especialistas técnicos con ingresos de hasta 4 898,92 dólares frente a un valor real de 2 163.

Según el comunicado de Petroecuador, estas discrepancias evidencian la necesidad de un ajuste estructural para garantizar equidad salarial y uso eficiente de los fondos públicos.

Reinversión en proyectos estratégicos y tecnológicos

El ahorro generado por esta reestructuración se reinvertirá en proyectos estratégicos y tecnológicos, fortaleciendo la infraestructura y operaciones del sector energético ecuatoriano.

Según Petroecuador, esta acción permitirá modernizar procesos, impulsar innovación tecnológica y mejorar la rentabilidad nacional.

Derechos laborales y continuidad operativa

La empresa Petroecuador aseguró que el proceso se realizó con análisis técnico exhaustivo, respetando la normativa legal vigente y protegiendo los derechos laborales, especialmente de grupos vulnerables y dirigentes sindicales.

Las funciones de los trabajadores desvinculados serán asumidas por personal con perfiles equivalentes, garantizando la continuidad de las operaciones estratégicas de Petroecuador.

Las desvinculaciones anteriores en Petroecuador

Petroecuador desvinculó en julio de 2025 a 250 trabajadores como parte de su proceso de optimización institucional.

En junio de 2025, la estatal petrolera separó a 70 empleados, quienes, de acuerdo con un comunicado oficial, también percibían salarios por encima de los valores de mercado.

