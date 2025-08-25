El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, cumple una agenda de reuniones en Corea del Sur antes de la firma del acuerdo comercial con ese país, prevista para el 26 de agosto de 2025.

Reuniones previas a la firma del acuerdo comercial Ecuador y Corea del Sur

El Ministerio de Producción informó que el funcionario mantuvo un encuentro con el presidente de la Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra), este 25 de agosto de 2025.

La reunión tuvo como eje fortalecer los lazos de cooperación entre Ecuador y Corea del Sur, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades comerciales y de inversión.

El encuentro fue organizado por la Oficina Comercial de ProEcuador en Seúl. Esta entidad ha trabajado de forma conjunta con Kotra en la construcción de espacios de acercamiento que impulsen la cooperación bilateral.

La reunión con Kotra se enmarca en la agenda internacional del Gobierno de Ecuador, que busca diversificar socios estratégicos y fortalecer la presencia del país en Asia.

Continuando con la agenda internacional, el ministro @LuisJaramilloOK mantuvo una reunión con el presidente de KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency), fortaleciendo los lazos de cooperación con Corea del Sur🇰🇷 pic.twitter.com/96ijcioyzh — Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) August 25, 2025

Ecuador y Corea del Sur firmarán acuerdo este 26 de agosto

El ministro Jaramillo viajó a Corea del Sur para firmar un acuerdo comercial entra las dos naciones. Está previsto que este 26 de agosto de 2025 suscriban el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (Strategic Economic Cooperation Agreement, SECA).

Jaramillo aclaró, en entrevistas pasadas, que la entrada en vigencia del acuerdo dependerá de la aprobación tanto de la Asamblea Nacional del Ecuador como del Parlamento surcoreano.

Acceso a un mercado de alto valor

Jaramillo destacó que Corea del Sur representa una oportunidad para posicionar productos de especialidad. “Es un mercado muy interesante, sobre todo de productos premium”, señaló. Añadió que Ecuador debe enfocarse en empaques innovadores y en mayor valor agregado para diferenciar su oferta.

El SECA incluye 16 temas centrales: acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial y comercio de servicios, entre otros.

Con este acuerdo, el 98% de la oferta exportable actual de Ecuador ingresará al mercado surcoreano con beneficios arancelarios. Esto incluye camarón, cacao, banano, pesca y lácteos. Además, se suman frutas como pitahaya, mango y piña.

Agenda internacional en Asia

Tras la firma, Jaramillo acompañará al presidente Daniel Noboa en una visita oficial a Japón. Allí se iniciarán negociaciones para un tratado de libre comercio con ese país. “Habrá reuniones con autoridades y empresarios”, adelantó el ministro, quien precisó que asistirán representantes de los principales gremios exportadores.

Posteriormente, Jaramillo viajará a China para avanzar en la instalación de tres comisiones derivadas del acuerdo comercial vigente desde 2024. Estos grupos técnicos abordarán temas relacionados con libre comercio, aduanas y protocolos fitosanitarios.

La agenda refuerza la estrategia del Gobierno de ampliar mercados, diversificar exportaciones y consolidar a Ecuador como un actor competitivo en Asia.

