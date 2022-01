Ministro de Energía: ‘Cuando estuvo cerrado el catastro minero se dieron 57 concesiones’

Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Mayra Pacheco y Lucía Vásconez (I)

Entrevista a Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

¿Cuándo se abrirá el catastro minero, se esperaba que sea en este mes?

Ya se abrió. Cuando lo anuncié, dije que son dos fases. En la primera, uno analógico para poner en orden todo, como peticiones represadas, concesiones que debían ser regularizadas. Hemos iniciado la sustanciación de 506 peticiones que ingresaron previo al cierre del catastro de 2018. Según eso, haremos un otorgamiento o archivo definitivo.

¿En esta primera fase se entregarán concesiones?

No.

Se conoce que mientras estuvo cerrado el catastro se entregaron concesiones. ¿Cuántas se emitieron?

En Zamora Chinchipe, El Oro, Loja, Bolívar, Santa Elena, Guayas, Napo y Sucumbíos.

¿Qué entidad lo hizo?

No me quiero adelantar. Se han hecho las denuncias a los organismos de control, a la Contraloría, y si se encuentran responsabilidades se derivará a la Fiscalía.

¿Estas concesiones están operativas?

Eso es lo que estamos haciendo ahora, una depuración para mirar cómo se entregaron, quiénes fueron los responsables y si están operando. Pero yo creo que muchas de esas son solo en papel, pero quisiera verificar.

¿Qué implicaciones tienen esas concesiones?

No quiero anticiparme, serán los organismos y la justicia los que determinen esto. Esperemos los resultados.

La tarifa cero para las cocinas de inducción finalizó en 2021. ¿Este Gobierno mantendrá esta subvención?

Es una decisión que la está tomando el Viceministerio de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control. Está en análisis y se conocerá en febrero.

¿Cuál es la meta de producción petrolera diaria que se tendrá para este año?

La meta es 583 000 barriles.

¿A cuánto se llegó en 2021?

El promedio fue 477 000 barriles, acuérdense que nos tocó el problema del oleoducto, veníamos creciendo.

La suspensión del transporte fue al final. ¿Sin eso, igual no se lograba la meta de 526 000?

Tuvimos una serie de problemas eléctricos, sociales, la comunidad no nos dejó pasar los camiones de los taladros de Sacha, estuvimos 18 días negociando. La campaña de perforación de los 20 pozos de Sacha tuvo más de un mes de retraso. Logramos hacer tres pozos. En un mes hubo también problemas meteorológicos.

¿Cuándo se efectuarán las convocatorias de las rondas petroleras?

Vamos a hacer la Ronda Intracampos II en este primer semestre; y el Campo Amistad y Sacha en el segundo semestre.

¿Qué modelo de contrato se propone para Sacha?

Será un contrato de participación, en una ronda petrolera abierta, transparente y competitiva. De ahora en adelante todas las rondas serán con contrato de participación.

¿Qué porcentaje tendrá el Estado ecuatoriano?

Se definirá en función de las ofertas y la que mejor condición plantee para el Estado será la ganadora. Por soberanía, nosotros debemos tener mínimo el 51%.

Los resultados de estas rondas no se verán en este año.

No, se verán en 2023 ojalá. La ventaja de Sacha es que es un campo maduro, que tiene años, buena producción y no tenemos, como en los campos nuevos, todo el proceso de licenciamiento ambiental y lo que eso significa. Si bien necesitamos permisos para nuevas plataformas u otros, ya no es el trámite desde cero.

El precio del petróleo WTI supera los USD 80. ¿Cómo se aprovechará esta condición?

Cuando hay una producción, entre comillas, en proceso de recuperación e incremento, se debe ir por el otro lado, exportaciones, reprogramaciones, ventas spot. Hay que ser creativos, si no tengo más petróleo, tengo que irme por las ventas.

¿Cuál es la oferta exportable de crudo para este año?

15 millones de barriles, es cerca del 8% de la producción total.

¿Cuántos contratos a largo plazo están vigentes con las firmas asiáticas?

Dos con Petrochina, uno con Petrotailandia y uno, Unipec. Está pendiente la entrega de 40 a 50 millones de barriles, en este año.

La visita a China por el tratado comercial está próxima. ¿Cuál es la postura del Gobierno sobre estos convenios?

El Gobierno Nacional está consciente que los contratos con China fueron firmados en otras administraciones y que, sin duda alguna, están complicando la economía ecuatoriana.

¿Cuándo se extraerá el primer barril de Ishpingo?

En el primer semestre de 2022.

¿Van a intervenir en otras plataformas de Ishpingo?

Esa es una decisión que aún no está tomada, me refiero en el sentido técnico-ambiental.

Hoja de vida

Su formación. Es ingeniero civil por la Politécnica Nacional. Tiene dos posgrados en Mediación y Solución de Conflictos Ambientales y Desarrollo Sustentable. Cuenta con una maestría en Sistemas Integrados de Gestión.



Su trayectoria. Tiene más de 40 años de experiencia en los sectores público y privado. Antes, fue Gerente de Petroamazonas y Viceministro de Hidrocarburos.