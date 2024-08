La colocación de créditos de consumo de la banca privada ecuatoriana se muestra más moderada, pero es el segmento crediticio que más crecimiento muestra en el primer semestre del 2024.

Más noticias

Los créditos de consumo en Ecuador

Dentro de la cartera de consumo, la que más crece es la denominada prioritaria. Este tipo de créditos corresponden a los otorgados para compra de bienes y servicios.

También se incluyen los gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras que no están en el segmento de consumo ordinario. Incluso están los créditos prendarios de joyas.

En un contexto de estancamiento económico más desafiante, se ve que la colocación de este tipo de crédito es más cauta que en años anteriores.

Según datos de la Asociación de Bancos Privados, entre junio del 2023 y junio del 2024, el crecimiento es del 12,5%. La cartera por vencer pasó de 15 225,5 a 17 128 millones de dólares.

Al comparar el crecimiento de los créditos comerciales por vencer con los de consumo se observa que hay un amplio margen de diferencia. Los préstamos productivos crecieron 6,2%.

La mora es mayor en créditos de consumo ordinarios

Los créditos de consumo de manera global de los bancos privados registraron un índice de morosidad de 5,2%. Pero curiosamente, los que más caen en mora son los de consumo ordinario.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE) estos se entregan para adquirir o comercializar vehículos livianos. La morosidad en estos créditos es de 5,2% frente al 3,8% que registran los prioritarios.

Las facilidades para entregar este tipo de créditos han generado que más personas adquieran un auto. Actualmente, hay instituciones financieras que financian hasta por siete años y se paga 20% de entrada.

Las tasas de interés se establecen, según el perfil crediticio del solicitante o son reajustables hasta por cinco años plazo. La tasa de interés activa referencial de consumo está en 16,77%.

Si bien la mayor parte de autos se financia con bancos o a través de concesionarias, también se cancela con tarjetas de crédito, pues las tasas de interés pueden ser menores, de acuerdo con el plazo.

La demanda de crédito

Los bancos, según el informe Perspectivas de Oferta y Demanda de Crédito del BCE, consideran que los factores que explican el aumento en la demanda de crédito por los hogares son:

Los ingresos de los solicitantes.

de los solicitantes. El traspaso de los créditos a su entidad financiera desde otras fuentes de financiamiento.

a su entidad financiera desde otras fuentes de financiamiento. Nivel de necesidad de los clientes.

También percibieron que las nuevas solicitudes de crédito cayeron -4,35% en el segundo trimestre de 2024 (de abril a junio). Pero la expectativa para el tercer trimestre de este año (de julio a septiembre) es que la demanda aumente 18,84%.

Las entidades bancarias mantienen la expectativa de endurecimiento de los estándares de aprobación del crédito de hogares. Los factores que inciden son: entorno económico o sus perspectivas, riesgo percibido en la cartera de clientes actuales o potenciales y tolerancia al riesgo de la entidad.

Punto de vista

David Castellanos. Docente de la U. Andina

“No se puede estigmatizar que la cartera de consumo crezca y tiene que ver con una coyuntura de ciclo económico. El consumo permite mover varias actividades productivas que se encadenan hacia atrás. Entre ellas: comercio; hotelería y turismo; manufactura.

El crédito se vuelve una columna vertebral de cualquier economía y el consumo es fundamental porque tiene una reposición muy grande. Y al estar en un proceso de estancamiento económico, se necesita efectivamente de crédito para seguir moviendo las actividades económicas, es decir, que se apalanquen.

Ahora, el crédito de consumo tiene que crecer en función de la capacidad de pago de las personas para garantizar que luego sean cumplidos. No presionar la mora y la cartera improductiva. En el caso de los bancos, generar mayores provisiones.

La clave es que los otros créditos productivos no decaigan porque ahí únicamente se presionan las importaciones, cuando obviamente no se logra tener la producción total. Eso se podría decir que es un efecto no deseado”.