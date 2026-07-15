Contribuyentes aún tienen plazo para declarar el IVA semestral bajo la nueva regla del SRI

Julio marca uno de los períodos tributarios más importantes para miles de contribuyentes en Ecuador. Durante este mes, quienes deben presentar la declaración semestral del IVA deben cumplir con el calendario establecido por el Servicio de Rentas Internas (SRI), según el noveno dígito de su RUC.

Cambio en la presentación y pago del IVA

Desde junio de 2026, la presentación de la declaración y el pago del impuesto deben hacerse de manera simultánea. Si el contribuyente presenta el formulario pero no cancela el valor total adeudado en ese momento, la declaración no tendrá validez. Esto puede generar multas e intereses, de acuerdo con la normativa vigente del SRI.

¿Quiénes deben declarar?

La declaración semestral corresponde a las operaciones realizadas entre enero y junio y debe presentarse durante julio. El siguiente período, que comprende las actividades entre julio y diciembre, se declara en enero del año siguiente. Este esquema aplica principalmente para:

Contribuyentes del régimen Rimpe-Emprendedor .

. Personas naturales o negocios que realizan exclusivamente actividades gravadas con tarifa 0% de IVA .

. Sujetos a retención del 100% del IVA causado.

causado. Artesanos calificados por la Junta Nacional del Artesano que cumplen con las condiciones establecidas por la normativa tributaria.

En cambio, los agentes de retención, quienes comercializan bienes o prestan servicios gravados con tarifas distintas de 0%, así como determinados profesionales y contribuyentes con obligaciones específicas, deben mantener la declaración mensual, conforme a lo dispuesto por el régimen tributario.

Calendario de declaración según el RUC

El vencimiento depende del noveno dígito del RUC:

Dígito 1: hasta el 10 de julio.

Dígito 2: hasta el 12 de julio.

Dígito 3: hasta el 14 de julio.

Dígito 4: hasta el 16 de julio.

Dígito 5: hasta el 18 de julio.

Dígito 6: hasta el 20 de julio.

Dígito 7: hasta el 22 de julio.

Dígito 8: hasta el 24 de julio.

Dígito 9: hasta el 26 de julio.

Dígito 0: hasta el 28 de julio.

Si la fecha de vencimiento coincide con un fin de semana o un feriado nacional, el plazo se traslada al siguiente día hábil, conforme al calendario tributario del SRI.

Nueva regla de pago simultáneo

La principal novedad para este período es que el contribuyente deberá completar el pago al momento de enviar el Formulario 104 o 104A mediante el portal SRI en Línea. La administración tributaria señala que unadeclaración presentada sin el pago correspondiente no se considera perfeccionada. En consecuencia, el trámite será considerado como no presentado y el contribuyente podría quedar expuesto a multas e intereses por incumplimiento de la obligación tributaria.

Mantenimiento de la declaración semestral para Rimpe

El régimen Rimpe-Emprendedor conserva la periodicidad semestral para la declaración del IVA. No obstante, la autoridad tributaria recuerda que la obligación de declarar depende de la actividad económica y de la categoría en la que se encuentre registrado cada contribuyente. Se recomienda verificar la información actualizada en el portal institucional antes del vencimiento. Además, desde julio de 2026, el SRI desarrollará un proceso de recategorización de contribuyentes Rimpe, lo que podría modificar las obligaciones tributarias de algunos negocios.

Preguntas frecuentes sobre la declaración semestral del IVA en julio de 2026

❓ ¿Quiénes deben presentar la declaración semestral del IVA en julio? Principalmente los contribuyentes Rimpe-Emprendedor y quienes realizan actividades gravadas con tarifa 0% de IVA.

También deben declarar semestralmente los sujetos a retención del 100% del IVA causado y los artesanos calificados que cumplen los requisitos establecidos por el SRI. En cambio, otros contribuyentes mantienen la obligación de declarar mensualmente. ❓ ¿Cuál es el principal cambio para la declaración del IVA en 2026? La declaración y el pago ahora deben realizarse al mismo tiempo.

Desde junio de 2026, el SRI exige que el contribuyente presente el formulario y pague el valor total del impuesto de forma simultánea. Si solo se envía la declaración sin cancelar el monto correspondiente, el trámite no tendrá validez. ❓ ¿Qué pasa si presento la declaración pero no pago el IVA? La declaración se considera como no presentada.

Según el SRI, una declaración sin el pago correspondiente no se perfecciona, por lo que el contribuyente puede quedar sujeto a multas e intereses por incumplimiento de sus obligaciones tributarias. ❓ ¿Cómo sé cuál es mi fecha límite para declarar el IVA? Depende del noveno dígito de tu RUC.

El calendario tributario fija los vencimientos entre el 10 y el 28 de julio, según el noveno dígito del RUC. Si la fecha coincide con un fin de semana o un feriado nacional, el plazo se traslada al siguiente día hábil. ❓ ¿La recategorización del Rimpe puede cambiar mis obligaciones tributarias? Sí.

El SRI inició un proceso de recategorización de contribuyentes Rimpe desde julio de 2026. Dependiendo de la nueva categoría asignada y de la actividad económica registrada, algunos contribuyentes podrían tener nuevas obligaciones tributarias, por lo que se recomienda verificar su información en el portal del SRI antes de presentar la declaración.

Te recomendamos