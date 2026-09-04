Ingresos de Ecuador crecen 16% por impuestos, petróleo y minería

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Los ingresos del Presupuesto General del Estado de Ecuador alcanzaron 18 739 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, un 16% más que en el mismo período de 2025. El aumento estuvo impulsado principalmente por una mayor recaudación de impuestos, pero también por el crecimiento de los recursos provenientes del petróleo y la minería.

En ocho meses, el Estado recibió 2 992 millones de dólares adicionales frente al mismo período del año anterior. Este incremento importa más allá de las cuentas fiscales: los recursos del presupuesto sostienen servicios, transferencias y obligaciones estatales. Sin embargo, mayores ingresos no significan que todo el dinero adicional esté disponible para nuevos gastos, pues el Gobierno también debe atender compromisos previamente adquiridos y necesidades de financiamiento.

Impuestos lideran los ingresos mientras petróleo y minería ganan peso

Los impuestos siguen siendo el principal motor de los ingresos estatales. Entre enero y agosto aportaron 13 135 millones de dólares, cerca del 70% del total registrado en ese período. Frente a los mismos ocho meses de 2025, la recaudación tributaria aumentó 11%.

Parte de ese comportamiento está relacionado con el movimiento de las ventas. Los comprobantes electrónicos reportados al Servicio de Rentas Internas (SRI) registraron operaciones por 25 725 millones de dólares durante agosto de 2026, un incremento del 19,1% frente al mismo mes del año anterior.

El presidente Daniel Noboa aseguró este 4 de septiembre, durante una entrevista radial, que fue “el mejor agosto de la historia del país”, al referirse al desempeño tributario. Una mayor actividad comercial formal puede alimentar la recaudación a través de tributos vinculados al consumo y a los resultados de empresas y personas.

Las ventas revelan dónde hubo mayor movimiento

El crecimiento no se distribuyó de la misma manera entre todas las actividades económicas. Minas y canteras encabezó el aumento interanual de ventas en agosto, con 96,9%, según el SRI. Transporte y almacenamiento creció 26,9%; comercio, 24%; suministro de electricidad, 20,8%; y turismo, 18,3%.

Las actividades profesionales registraron un incremento de 14,3%, mientras las inmobiliarias crecieron 13,5%. Para trabajadores, hogares y pequeños negocios, estos indicadores permiten observar qué sectores están moviendo más recursos, aunque un aumento de las ventas no implica necesariamente una mejora equivalente en los ingresos o la capacidad de compra de todas las familias.

El desempeño también tiene relación con sectores que venden al exterior. EL COMERCIO publicó el 7 de agosto de 2026 que las exportaciones de Ecuador crecieron 5,2% entre enero y mayo, mientras las petroleras aumentaron 16,4%, favorecidas por una mayor cotización promedio del crudo.

Petróleo aporta 633 millones adicionales al Estado

El segundo impulso importante llegó desde el petróleo. Los ingresos petroleros pasaron de 801 millones de dólares entre enero y agosto de 2025 a 1 434 millones en igual período de 2026. Esto representa 633 millones adicionales para las cuentas públicas.

El incremento estuvo favorecido por el comportamiento internacional del precio del crudo en medio de los conflictos en Medio Oriente. Para un país exportador como Ecuador, una cotización internacional más alta puede mejorar los recursos que recibe el Estado, aunque esa dependencia también expone las cuentas públicas a las variaciones del mercado energético mundial.

El efecto llega a las finanzas públicas porque los ingresos petroleros forman parte de los recursos utilizados para cubrir las necesidades presupuestarias. Por eso, las variaciones del precio y de la producción tienen consecuencias que trascienden al sector energético.

Minería triplica las regalías hasta agosto

La minería aportó otro salto significativo. Entre enero y agosto de 2025, el Estado recibió alrededor de 72 millones de dólares por regalías mineras. Durante el mismo período de 2026, ese monto llegó a 214 millones, casi tres veces el valor registrado un año antes.

Las regalías representan solo una parte de lo que esta actividad entrega al Estado. Las empresas del sector también generan recursos mediante patentes, utilidades mineras, ajuste soberano y los impuestos ordinarios correspondientes a sus operaciones.

La expansión coincide con un mayor peso del sector dentro de las exportaciones ecuatorianas. EL COMERCIO detalló que, durante el primer trimestre de 2026, la minería se convirtió en el tercer rubro de exportación de Ecuador, detrás del camarón y el petróleo, con más de 1 381 millones de dólares en productos metálicos exportados.

Hasta agosto, las cuentas estatales muestran así una combinación poco habitual de fuentes creciendo simultáneamente: más actividad gravada que alimenta la recaudación, mayores ingresos petroleros y un salto de las regalías mineras. La evolución de las ventas, el precio internacional del crudo y la producción extractiva marcarán cuánto de ese crecimiento podrá mantenerse durante los últimos cuatro meses de 2026.

Preguntas frecuentes sobre el aumento de los ingresos del Estado en Ecuador:

❓ ¿Cuánto recibió el Estado ecuatoriano entre enero y agosto de 2026? Los ingresos del Presupuesto General del Estado alcanzaron 18 739 millones de dólares.

La cifra representa un crecimiento del 16 % frente al mismo período de 2025. En términos absolutos, el Estado recibió 2 992 millones de dólares adicionales durante los primeros ocho meses de 2026. ❓ ¿Cuál fue la principal fuente de ingresos del Estado? Los impuestos, con 13 135 millones de dólares recaudados.

La recaudación tributaria representó cerca del 70 % de los ingresos registrados entre enero y agosto y aumentó 11 % frente al mismo período de 2025. El comportamiento coincide con un mayor movimiento de las ventas registradas mediante comprobantes electrónicos. ❓ ¿Cuánto aumentaron los ingresos petroleros de Ecuador? El Estado recibió 633 millones de dólares adicionales por ingresos petroleros.

Estos recursos pasaron de 801 millones de dólares entre enero y agosto de 2025 a 1 434 millones en igual período de 2026. El incremento estuvo favorecido por el comportamiento internacional del precio del crudo. ❓ ¿Cuánto recibió el Estado por regalías mineras? Las regalías mineras alcanzaron 214 millones de dólares hasta agosto de 2026.

En el mismo período de 2025 habían generado alrededor de 72 millones de dólares, por lo que el monto prácticamente se triplicó. Estas regalías son solo una parte de los recursos que la actividad minera aporta al Estado. ❓ ¿Tener más ingresos significa que el Gobierno puede gastar todo ese dinero adicional? No. Una mayor recaudación no significa que todos los recursos adicionales estén disponibles para nuevos gastos.

El presupuesto también debe cubrir obligaciones previamente adquiridas, servicios públicos, transferencias y otras necesidades estatales. Por ello, para evaluar la situación fiscal completa también es necesario considerar los gastos y las necesidades de financiamiento del Gobierno.

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