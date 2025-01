El Gobierno Nacional y la empresa de tecnología multinacional Google firmaron un acuerdo estratégico para modernizar los servicios públicos en Ecuador.

El convenio fue suscrito este lunes 27 de enero de 2025, en el Palacio de Carondelet, en Quito.

Convenio entre Ecuador y Google

En la firma de la alianza digital estuvieron presentes el presidente Daniel Noboa, representantes de Google Cloud para América, el Embajador de Estados Unidos en Ecuador, ministros y más autoridades.

Según detalló CNT a través de un comunicado, este acuerdo busca reducir la brecha digital en el país y maximizar los servicios estatales mediante la implementación de más de 30 iniciativas clave que aprovecharán la tecnología y las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Google.

El proyecto tiene como objetivo “mejorar la calidad de los servicios públicos, optimizar la gestión estatal y fortalecer la transparencia en los procesos administrativos”, detalló Presidencia.

Estas son algunas de las áreas que se potenciarán tecnológicamente en el país:

Salud: Mejora de gestión de citas médicas, asignación de turnos y reducción de tiempos de espera.

Mejora de gestión de citas médicas, asignación de turnos y reducción de tiempos de espera. Educación: Plataforma y aplicación integral con IA para estudiantes y docentes.

Plataforma y aplicación integral con IA para estudiantes y docentes. Transparencia de la administración pública: Análisis de grandes volúmenes de datos.

Análisis de grandes volúmenes de datos. Modernización del Estado: Simplificación de trámites ciudadanos en línea.

Simplificación de trámites ciudadanos en línea. Seguridad: Sistema de monitoreo satelital de actos ilícitos; fortalecimiento de la ciberdefensa.

Apoyo tecnológico en aduanas y salud

Por su parte, Ecuador también se fortalecerá con Palantir, en la mejora de los controles aduaneros mediante soluciones tecnológicas de última generación.

En el ámbito de la salud, HealthBird trabajará en la integración tecnológica de hospitales y centros de salud, promoviendo un sistema más eficiente y transparente.

Además, se ampliará la cobertura de servicios de telemedicina, afirmó Presidencia.

Creación de Centro de Datos e IA

La alianza entre el gigante tecnológico y el país incluye la creación de un Centro de Excelencia en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Este centro apoyará a las entidades estatales en la toma de decisiones basadas en datos.

Se implementarán herramientas de inteligencia artificial para “combatir actividades ilegales como el narcotráfico, la deforestación y los asentamientos irregulares, reforzando la seguridad y la sostenibilidad en el país”, explicó Presidencia.

Roberto Kuri, reciente gerente de CNT y experto en el sector, estará a cargo de la Dirección de Transformación Tecnológica.

Daniel Noboa habló de la alianza con Google

El presidente Daniel Noboa dio detalles de cómo fue el proceso de la alianza entre Ecuador y Google. Según detalló este lunes, las negociaciones formales comenzaron hace 10 meses, pero los acercamientos, antes de ser mandatario.

“Cuando yo estaba de asambleísta, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, recibí a la gente de Google (…) luego las cosas se dieron y fui Presidente; ahí nos enfocamos más”, contó.

“Los números eran claros. Uno podía ver el efecto multiplicador de eficiencia y de oportunidades para la gente a través de Google y de otras empresas”, añadió.

”IA facilitará a que ecuatorianos puedan salir adelante’

Sobre los beneficios que tendrán los ecuatorianos tras la firma del acuerdo, Noboa explicó:

“Con Inteligencia Artificial vamos a facilitar que los ciudadanos salgan adelante, tener mejor salud, mayor seguridad, puedan tener la asistencia necesaria para lograr cualquier cosa y que el Estado los acompañen”.

“Y no solo es el hecho de la IA, porque ahora ya está un poco ‘berreado’ (desgastado) el término, especialmente cuando se ve gente con poca inteligencia natural (…) no entienden que la IA es una herramienta y no un fin”, enfatizó.

300 millones de dólares para transformación tecnológica

Noboa finalizó su discurso afirmando que los pasos serán progresivos por “presupuesto“. El mandatario aseguró que en los próximos años “planea invertir al menos 300 millones de dólares en transformación tecnológica”.

“Esta alianza significará un impacto en el PIB de la economía de entre 9,5 mil millones y 16,5 mil millones de dólares hasta el 2030″, afirmó Presidencia.

“La idea es que este sea el inicio de una relación importante entre Google y el Gobierno de Ecuador (…) Las futuras generaciones se lo van a agradecer, así que deben de sentirse orgullosos de lo logrado”, dijo Daniel Noboa

Director de Transformación Tecnológica, sobre el acuerdo

Por su parte, el director de Transformación Tecnológica, Roberto Kuri, aseguró que el acuerdo brindará es una puerta de entrada de Inteligencia Artificial al país “con tecnologías de punta que aumentarán la eficiencia del Gobierno y mejorarán los servicios para los ciudadanos”.

“Es fundamental que el Gobierno adopte una certeza integral de datos, para recopilar, organizar, compartir y utilizarlos de forma responsable”, manifestó.

Finalmente, quien también intervino, fue el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Arthur W. Brown. El funcionario mostró su entusiasmo en la alianza. “Estados Unidos tiene un fuerte vínculo económico (con Ecuador); continuamos apoyando nuestra relación mutua”, dijo.