La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que el contrato con Power China aún no se firma porque el Gobierno continúa revisando los términos para la operación y mantenimiento de la central Coca Codo Sinclair, la más grande del país. La empresa busca asumir esta responsabilidad durante 20 años.

Más noticias

Ecuador avanza en la conciliación con Power China por Coca Codo Sinclair

Manzano aseguró este 19 de noviembre de 2025, en el marco del lanzamiento de la Ronda Intracampos III, que el plazo de 20 años no genera objeción, pero sí es necesario ajustar los valores y condiciones para proteger los intereses del Estado. “Estamos afinando detalles. Espero que esto se resuelva este mes”, dijo durante un diálogo con periodistas.

Coca Codo Sinclair se inauguró en 2016 con un costo superior a 3 300 millones de dólares, financiados con créditos chinos. Desde entonces, la central registra más de 17 000 fisuras en piezas clave y enfrenta la amenaza de la erosión regresiva del río Coca, que pone en riesgo la infraestructura de captación de agua. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) mantiene un proceso de arbitraje con Sinohydro, constructora de la obra, que se cerraría con este acuerdo.

Montos definidos: 400 millones para Ecuador

La ministra explicó que la estructura económica del acuerdo ya está definida. Ecuador recibiría 400 millones de dólares, de los cuales 200 millones serían en efectivo y el resto se reconocerá como crédito de proveedor.

Aclaró que esta revisión no elevará el monto esperado. “Una cosa es la operación y mantenimiento, que es lo que estamos discutiendo. Lo demás está claro”, precisó.

Erosión del río Coca: un fenómeno sin precedentes

Power China no asumirá la responsabilidad de la erosión regresiva del río Coca, que se registra desde el 2020. Manzano subrayó que ninguna empresa puede asumir la responsabilidad de la erosión regresiva, un fenómeno único en el mundo. Por ello, el Gobierno avanza en la construcción de diques permeables, una solución también inédita a escala global.

El primer dique registra un avance del 75% y ya superó una prueba crítica: una crecida repentina del caudal, que pasó de 300 a 4 000 metros cúbicos por segundo. Pensé que el dique no resistiría, pero pudo resistir. “Me parece que lo vamos a lograr”, dijo la ministra.

La entrega del primer dique está prevista para inicios de febrero de 2026. Si las evaluaciones cumplen las expectativas, el Gobierno lanzará la construcción del segundo dique a finales del mismo mes. En total se prevén cuatro estructuras, según los estudios del Cuerpo de Ingenieros de Ecuador y de Estados Unidos.

Responsabilidades sobre fallas y arbitraje

Manzano afirmó que, al asumir la operación y el mantenimiento, Power China deberá hacerse cargo de todas las fallas técnicas de la central. Finalmente, aclaró que Ecuador no retirará el arbitraje internacional hasta cerrar la fase actual de negociación con la empresa.

En julio de 2025 se conoció que el Gobierno ecuatoriano alcanzó un acuerdo de conciliación con Power China. El convenio, denominado Settlement Agreement, busca poner fin al proceso de arbitraje entre Celec y Sinohydro.

PowerChina es la actual denominación de Sinohydro Construction Group Corporation.

Información externa: Power China

Te recomendamos