El Presupuesto General del Estado (PGE) para 2026 confirma que el grupo correspondiente a Egresos en Personal o pago de salarios, será el rubro más representativo del gasto permanente. Este componente concentrará el 42,92% del total, según el documento justificativo elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El pago de salarios domina el gasto corriente del Presupuesto 2026

El rubro de Egresos en Personal agrupa el pago de salarios, haberes, sobresueldos, décimos, aportes, compensaciones y demás beneficios establecidos en la normativa para los servidores públicos y trabajadores de las entidades que integran el PGE 2026. El monto llega a 10 079 millones de dólares.

La importancia de este rubro refleja el peso estructural que tiene la nómina estatal en las obligaciones anuales del presupuesto.

Comparación con el presupuesto 2025

El documento indica que los Egresos en Personal en 2026 tendrán una reducción del 0,30% en comparación con el presupuesto codificado al 30 de septiembre de 2025. Esta reducción se debe a la fusión de 12 ministerios realizada en 2025 como parte del Plan de Eficiencia Administrativa.

La reorganización institucional permitió ajustar parcialmente el gasto destinado a remuneraciones, señala el PGE, aprobado por la Asamblea Nacional el 29 de noviembre de 2025.

Educación, Salud, Policía y Defensa concentran más de la mitad del gasto en personal

Los Egresos en Personal se concentran principalmente en ocho entidades que, en conjunto, representan el 80,30% del total asignado a este grupo del Presupuesto 2026. Los ministerios de Educación y Salud Pública. Así como la Policía Nacional, Defensa Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Tránsito y el Ministerio de Desarrollo Humano, encabezan esta distribución.

A ellos se suman las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, que participan con el 9,19%, mientras que el resto de instituciones del PGE agrupa el 10,51%. Esta estructura confirma que la mayor parte del gasto en personal se concentra en sectores sociales, de seguridad y justicia.

Déficit fiscal 2026

El Presupuesto General del Estado para 2026 proyecta ingresos por 30 120,60 millones de dólares y egresos por 35 534,40 millones de dólares, lo que genera un déficit global de 5 413,80 millones. Esa brecha equivale al 3,89% del PIB estimado para la proforma 2026.

Según el documento oficial, este faltante será cubierto mediante operaciones de financiamiento público, necesarias para equilibrar las cuentas fiscales del próximo año.

Un reto para la planificación fiscal

La alta participación del gasto en personal y el déficit proyectado configurarán un desafío para la política fiscal en 2026. El comportamiento de este rubro será determinante para evaluar la sostenibilidad del presupuesto y la capacidad estatal de cumplir sus obligaciones permanentes.

Información externa: PGE 2026

