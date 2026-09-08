Gasolina Súper en Ecuador, ¿por qué su precio está más expuesto a nuevas alzas?

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La gasolina Súper tiene una característica que la deja más expuesta a nuevas alzas en Ecuador: su precio está liberado y, a diferencia de otros combustibles, no cuenta con un sistema de bandas que limite sus variaciones. A esto se suma que es un producto mayoritariamente importado, por lo que los movimientos del mercado internacional pueden sentirse con mayor intensidad en el valor que finalmente paga el consumidor.

EP Petroecuador confirmó a EL COMERCIO que precisamente su condición de producto mayoritariamente importado hace que la Súper esté sujeta a la volatilidad internacional. El escenario cobra relevancia antes de una nueva actualización de precios, mientras una referencia externa permite mirar hacia dónde se está moviendo el mercado: la gasolina Premium en Estados Unidos supera actualmente los 5 dólares por galón, según AAA Gas Prices.

Gasolina y combustibles en Ecuador reaccionan distinto al precio del petróleo

La diferencia comienza en las reglas que existen detrás del precio. Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explica que la Súper no está sometida al sistema de bandas y, por ello, tiene mayor exposición a las condiciones internacionales. Si aumentan el petróleo, sus derivados y otros componentes externos, esa presión puede trasladarse con mayor intensidad al consumidor.

Extra y Ecopaís funcionan bajo otra lógica. El sistema de bandas limita las variaciones que pueden registrarse en cada período y evita que un movimiento brusco del mercado internacional llegue íntegramente al surtidor. Cuando existe una diferencia entre el valor interno y las referencias externas, el Estado puede asumir una parte mediante subsidios.

Para quien llena el tanque, la diferencia deja de ser técnica. Un conductor que utiliza Súper queda más expuesto a variaciones externas, mientras Extra y Ecopaís tienen un mecanismo que amortigua los movimientos. Si esas diferencias persisten durante varios meses, el efecto se acumula en el presupuesto destinado a movilidad.

La gasolina Premium en Estados Unidos supera los 5 dólares

Una señal para seguir el mercado está en Estados Unidos. Al 8 de septiembre de 2026, el promedio nacional de la gasolina Premium alcanzó 5,0255 dólares por galón, según AAA Gas Prices. Una semana antes estaba en 4,9867 dólares y hace un mes marcaba 4,9179 dólares.

El dato no significa que la Súper ecuatoriana deba alcanzar automáticamente ese valor. AAA registra un promedio de precios al consumidor estadounidense y no constituye la referencia oficial utilizada para establecer el valor en Ecuador. Sin embargo, permite observar la trayectoria de un combustible Premium en otro mercado y aporta contexto sobre las presiones externas.

Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que la Súper es altamente sensible a las variaciones de sus costos externos. Si esas referencias mantienen una trayectoria ascendente, considera que el combustible ecuatoriano también enfrentaría presión para subir.

El precio de la Súper no depende únicamente del petróleo

Aunque las cotizaciones internacionales son fundamentales para entender sus movimientos, el valor final de la Súper tiene más componentes. EP Petroecuador explicó a este Diario que aplica una metodología para determinar el precio, basada en tres elementos: la recuperación de sus costos, el comportamiento del mercado y los impuestos.

Esto también permite entender por qué comparar directamente el valor ecuatoriano con el promedio Premium de Estados Unidos puede resultar impreciso. Las referencias internacionales muestran la dirección del mercado, pero el consumidor ecuatoriano termina pagando un valor construido con otros componentes que intervienen localmente.

Como publicó EL COMERCIO el 12 de agosto de 2026, la Súper registró una fuerte reducción en agosto, en un escenario marcado por la caída previa de referencias internacionales. El valor sugerido analizado entonces pasó de 5,61 a 4,74 dólares por galón.

La volatilidad, sin embargo, funciona en ambas direcciones. Una caída mensual no garantiza que el combustible continuará abaratándose si posteriormente cambia el escenario internacional.

La metodología de Petroecuador entra en el debate

Precisamente sobre esa metodología existe una diferencia de criterios. Acosta Burneo sostiene que la fórmula utilizada por Petroecuador para establecer su valor referencial debería transparentarse y cuestiona que, en períodos anteriores, el resultado haya llegado a ubicarse por encima de referencias internacionales comparables.

La respuesta oficial establece los componentes generales. EP Petroecuador señala que su metodología busca recuperar costos y considera tanto el comportamiento del mercado como los impuestos. Sin embargo, en la respuesta remitida para esta nota no detalló la ponderación que tiene cada componente dentro del cálculo.

Larrea Estrada considera que, para establecer qué explica las diferencias observadas frente a referencias externas, sería necesario revisar los componentes del costo, incluidos los directos e indirectos.

La próxima actualización volverá así a poner bajo observación a la Súper. Mientras Extra y Ecopaís permanecen protegidas de movimientos bruscos mediante el sistema de bandas, este combustible continuará más expuesto a la volatilidad internacional por su condición mayoritariamente importada y por un precio que responde a costos, mercado e impuestos.

Preguntas frecuentes sobre el precio de la gasolina Súper en Ecuador:

❓ ¿Por qué la gasolina Súper puede subir más que la Extra y Ecopaís? Porque su precio está liberado y no cuenta con un sistema de bandas que limite sus variaciones.

La Súper está más expuesta a los movimientos internacionales. Extra y Ecopaís, en cambio, cuentan con un mecanismo que amortigua cambios bruscos en cada período. ❓ ¿Por qué los precios internacionales influyen tanto en la gasolina Súper? Porque es un combustible mayoritariamente importado, según Petroecuador.

Los cambios en los costos internacionales del petróleo, sus derivados y otros componentes externos pueden ejercer presión sobre el precio que finalmente paga el consumidor ecuatoriano. ❓ ¿La gasolina Súper llegará a costar más de 5 dólares porque la Premium de Estados Unidos supera ese valor? No necesariamente. El precio estadounidense no determina automáticamente el valor de la Súper en Ecuador.

El promedio de la gasolina Premium en Estados Unidos sirve como referencia para observar la trayectoria de otro mercado, pero no constituye la fórmula oficial utilizada para establecer el precio ecuatoriano. ❓ ¿Cómo determina Petroecuador el precio de la gasolina Súper? Petroecuador señala que considera recuperación de costos, comportamiento del mercado e impuestos.

La empresa pública explicó esos tres componentes generales, aunque en la información proporcionada para la nota no detalló cuánto pesa cada uno dentro del cálculo final. ❓ ¿Que la Súper haya bajado en agosto significa que seguirá reduciendo su precio? No. La volatilidad internacional puede provocar tanto reducciones como aumentos.

En agosto, el valor sugerido analizado pasó de 5,61 a 4,74 dólares por galón, en un escenario de menores referencias internacionales. Sin embargo, al no existir un sistema de bandas para la Súper, un cambio posterior en el mercado puede volver a presionar su precio al alza.

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