¿Hay riesgo de desabastecimiento de gasolina en Ecuador? Esto dicen las autoridades

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

¿Hay riesgo de desabastecimiento de gasolina en Ecuador? EP Petroecuador aseguró este 7 de septiembre de 2026 que mantiene un abastecimiento normal de Extra y dispone de 900 000 galones diarios en el Terminal El Beaterio, en el sur de Quito. Según la empresa pública, ese volumen permite cubrir la demanda.

La respuesta llega después de reportes de menores entregas hacia determinadas estaciones. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) sostiene que no existe una modificación general de los cupos, mientras el gremio de distribuidores señala que sí ha identificado despachos inferiores a los habituales en algunos momentos. La diferencia está entre una afectación puntual de la distribución y una falta general de combustible.

Gasolina y abastecimiento en Ecuador ante dudas por desabastecimiento

EP Petroecuador informó a este Diario que garantiza el despacho normal de gasolina Extra mediante un stock disponible de 900 000 galones diarios en El Beaterio. Para la estatal, esa cantidad permite atender la demanda abastecida desde este terminal.

La empresa explicó además que las entregas se realizan mediante una programación semanal de volúmenes basada en la demanda. Por ello, las cantidades despachadas no necesariamente son idénticas todos los días ni se distribuyen de manera uniforme entre las estaciones.

Desde la ARCH se indicó a este Diario que no existe una modificación general de los cupos asignados a las comercializadoras. Estas empresas reciben un volumen y posteriormente lo distribuyen entre las estaciones de servicio de acuerdo con sus análisis de demanda.

Para el conductor, esto significa que encontrar una estación con menor disponibilidad durante determinadas horas no permite concluir que existe escasez nacional. Una gasolinera puede esperar una nueva entrega mientras establecimientos ubicados en otras zonas continúan atendiendo con normalidad.

Camdeppe sí reporta menores despachos en El Beaterio

La lectura del sector distribuidor introduce un matiz. Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camdeppe), señaló a este Diario que el gremio ha recibido reportes de volúmenes menores a los habituales desde El Beaterio.

Según Rosero, en determinados momentos desde El Beaterio se habría informado que se despacharía alrededor del 60 % del volumen normal. Sin embargo, aclaró que Camdeppe no dispone de información oficial que permita establecer por qué se produjeron esas reducciones puntuales.

El dirigente evitó atribuirlas a una causa específica. Explicó que históricamente este tipo de situaciones puede responder a problemas en poliductos o a dificultades logísticas relacionadas con las importaciones, pero sostuvo que corresponde a Petroecuador explicar qué ocurrió.

El antecedente no es menor. En mayo, este Medio recogió la posición de distribuidores que denunciaban reducciones en los volúmenes entregados a estaciones, mientras la ARCH desplegaba controles para verificar el suministro. En aquella coyuntura, el gremio también apuntó a problemas de logística y distribución.

Las conexiones clandestinas también presionan la logística

A los reportes de los distribuidores se suman incidencias recientes sobre la infraestructura. La propia ARCH ha informado en las últimas semanas sobre varias conexiones clandestinas detectadas en el Poliducto Quito-Ambato-Riobamba.

Entre los casos constan tres presuntas conexiones clandestinas identificadas en Ambato, otras dos detectadas por personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Tungurahua y otro “pinchazo” localizado posteriormente por una cuadrilla de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Las autoridades coordinan las reparaciones para restablecer la operación en el menor tiempo posible. Sin embargo, intervenir un poliducto puede exigir modificaciones o interrupciones temporales del flujo y provocar retrasos en la cadena que lleva el combustible hasta terminales y estaciones.

Esto tampoco permite atribuir los menores despachos actuales a las conexiones clandestinas. Camdeppe reconoce que no tiene una explicación oficial sobre su origen y Petroecuador sostiene que cuenta con suficiente producto para cubrir la demanda.

Preguntas frecuentes sobre el abastecimiento de gasolina en Ecuador:

❓ ¿Existe desabastecimiento de gasolina en Ecuador? Por ahora, la información disponible no muestra un desabastecimiento general de gasolina.

Petroecuador asegura que mantiene un abastecimiento normal de gasolina Extra, mientras la ARCH señala que no existe una reducción general de los cupos. Los reportes conocidos corresponden a menores despachos hacia determinadas estaciones. ❓ ¿Cuánta gasolina Extra tiene disponible Petroecuador en El Beaterio? Petroecuador informó que dispone de 900 000 galones diarios de gasolina Extra.

Según la empresa pública, ese volumen disponible en el Terminal El Beaterio, en el sur de Quito, es suficiente para atender la demanda abastecida desde esta instalación. ❓ ¿Por qué algunas gasolineras pueden tener menos combustible? Porque pueden existir variaciones en los despachos y problemas logísticos puntuales sin que eso implique una escasez nacional.

Petroecuador programa semanalmente los volúmenes de acuerdo con la demanda y las comercializadoras posteriormente los distribuyen entre sus estaciones. Por eso, las cantidades entregadas pueden variar entre establecimientos y días. ❓ ¿Qué dicen los distribuidores sobre los menores despachos? Camdeppe asegura haber recibido reportes de entregas inferiores a las habituales desde El Beaterio.

Su presidente, Ivo Rosero, señaló que en determinados momentos se habría informado de despachos cercanos al 60 % del volumen normal. Sin embargo, el gremio reconoce que no dispone de información oficial que explique la causa de esas reducciones puntuales. ❓ ¿Las conexiones clandestinas en los poliductos están causando los problemas de abastecimiento? No se puede establecer esa relación con la información disponible.

La ARCH ha detectado varias conexiones clandestinas en el Poliducto Quito-Ambato-Riobamba, cuyas reparaciones pueden provocar alteraciones temporales en la logística. Sin embargo, no existen elementos suficientes para atribuir a estos hechos los menores despachos reportados recientemente.

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