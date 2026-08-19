Feria de empleo en Guayaquil ofrecerá 3 000 vacantes este viernes 21 de agosto de 2026

El Ministerio del Trabajo realizará este viernes 21 de agosto de 2026 la Feria Encuentra Empleo Guayaquil. Es una jornada presencial que reunirá a más de 80 empresas y organizaciones con una oferta de más de 3 000 vacantes.

El encuentro se desarrollará de 08:00 a 16:00 en el auditorio principal de la sede Atarazana del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología (ITB), en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Callejón 12.

La feria busca conectar directamente a personas que buscan empleo y trabajo con compañías que tienen vacantes disponibles en Guayaquil.

La jornada ocurre en un mercado laboral en el que el desempleo nacional llegó al 3,1 % en mayo, último dato mensual disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Un año antes, en mayo de 2025, la tasa había sido del 4,1%.

Empleo y trabajo en Guayaquil suman 3 000 vacantes

La magnitud de la feria adquiere contexto al revisar la evolución reciente del mercado laboral ecuatoriano. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), en enero de 2026 el empleo adecuado representaba el 36,6% de la población económicamente activa (PEA), mientras el desempleo alcanzaba el 3,4% y el subempleo, el 21,4%.

En febrero, el empleo adecuado subió al 37,1%, el desempleo bajó al 3,1% y el subempleo cayó al 17,7%. Para marzo, en cambio, el empleo adecuado descendió al 32,1%, mientras el subempleo aumentó al 19,6% y el desempleo se ubicó en el 2,9%.

Abril registró un empleo adecuado del 34,3 %, un subempleo del 19,5 % y un desempleo del 3,1 %. Ese mes, además, 8,9 millones de personas integraban la PEA y la tasa de participación global alcanzó el 65,3 %, según el INEC.

Para mayo, último mes con información mensual disponible, el empleo adecuado aumentó al 36,6% y el subempleo bajó al 18,3%. El desempleo se mantuvo en el 3,1%. El INEC calculó que había aproximadamente 86 000 personas menos en situación de desempleo que en mayo de 2025, cuando la tasa alcanzó el 4,1%.

Guayaquil tiene una dinámica laboral distinta al promedio nacional

Los datos trimestrales del INEC permiten observar específicamente la situación de Guayaquil. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de empleo adecuado de la ciudad fue del 46,1 %, superior al 35,7 % registrado a escala nacional.

Sin embargo, Guayaquil también presentó un subempleo del 22,6%, frente al 18,4% nacional. La tasa de desempleo de la ciudad se ubicó en el 2,3%, mientras que para todo Ecuador llegó al 3,4% durante ese trimestre. La tasa de participación global de Guayaquil fue del 58,3%.

Estas cifras permiten diferenciar dos dimensiones del mercado laboral. El desempleo mide a quienes no tienen trabajo, están disponibles y realizan gestiones para conseguirlo; el empleo adecuado, en cambio, permite aproximarse a las personas ocupadas que cumplen determinadas condiciones de ingresos y jornada laboral.

Por ello, una reducción del desempleo no implica automáticamente que todas las personas que ingresaron al mercado laboral tengan un empleo adecuado.

Más de 80 empresas participarán en la feria

La Feria Encuentra Empleo Guayaquil plantea un contacto presencial entre empresas y personas que buscan incorporarse o reinsertarse en el mercado laboral. Según la convocatoria del evento, los asistentes podrán conocer empresas y organizaciones, establecer contactos profesionales y explorar las oportunidades laborales disponibles.

La plataforma Encuentra Empleo es administrada por el Ministerio del Trabajo y funciona como uno de los mecanismos públicos para conectar ofertas laborales con personas que buscan trabajo. El sistema publica puestos para distintas ciudades, incluida Guayaquil, y permite consultar información relacionada con cargos, modalidades contractuales, perfiles y períodos de postulación.

La jornada de este viernes 21 de agosto de 2026 no es la única iniciativa de intermediación laboral realizada durante 2026. Según publicó este Medio el 18 de junio de 2026, la Feria Laboral 360 Ecuador reunió de manera virtual a más de 20 empresas y puso a disposición más de 1 100 vacantes en áreas comerciales, financieras, contables, técnicas, administrativas, operativas, conducción y pasantías.

En aquella feria también participó el Ministerio del Trabajo mediante Encuentra Empleo. La convocatoria de Guayaquil anunciada para este 21 de agosto eleva la oferta a más de 3 000 puestos y concentra la jornada en un espacio presencial.

¿Dónde y a qué hora será la Feria Encuentra Empleo?

La feria se realizará el viernes 21 de agosto, desde las 08:00 hasta las 16:00, en el auditorio principal de la sede Atarazana del ITB, ubicada en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Callejón 12, en Guayaquil.

La convocatoria anuncia la participación de más de 80 empresas y organizaciones y una oferta superior a 3 000 vacantes. El encuentro está orientado a que los asistentes conozcan empleadores, amplíen sus redes de contacto profesional y exploren alternativas de contratación.

La jornada se desarrollará mientras el mercado laboral mantiene diferencias importantes entre sus indicadores: en mayo, el país registró un 36,6% de empleo adecuado, 18,3 % de subempleo y 3,1% de desempleo, según la última medición mensual disponible del INEC.

Preguntas frecuentes sobre la Feria Encuentra Empleo en Guayaquil:

❓ ¿Cuándo se realizará la Feria Encuentra Empleo Guayaquil? El viernes 21 de agosto de 2026, de 08:00 a 16:00.

La jornada será presencial y busca conectar directamente a personas que buscan trabajo con empresas y organizaciones que tienen puestos disponibles. ❓ ¿Cuántas vacantes estarán disponibles en la feria? Se ofrecerán más de 3 000 vacantes.

La convocatoria del Ministerio del Trabajo anuncia la participación de más de 80 empresas y organizaciones. Los asistentes podrán conocer oportunidades laborales y establecer contactos con potenciales empleadores. ❓ ¿Dónde será la feria de empleo en Guayaquil? En el auditorio principal de la sede Atarazana del ITB.

El Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología (ITB) está ubicado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Callejón 12, en Guayaquil. ❓ ¿Quién organiza la Feria Encuentra Empleo? El Ministerio del Trabajo.

La institución administra la plataforma Encuentra Empleo, un mecanismo público de intermediación laboral que conecta a personas que buscan trabajo con empresas que mantienen procesos de contratación. ❓ ¿Cuál es la situación del empleo en Ecuador en 2026? En mayo, el desempleo nacional se ubicó en 3,1 %.

Según el INEC, el empleo adecuado alcanzó el 36,6 % y el subempleo se situó en 18,3 %. En Guayaquil, durante el primer trimestre de 2026, el empleo adecuado fue del 46,1 % y el desempleo del 2,3 %.

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