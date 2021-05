Federaciones de transporte del país analizan sumarse a las medidas tomadas por el transporte pesado

Lucía Vásconez

Gremios de transporte liviano, escolar, urbano y el taxismo del Ecuador analizarán la noche de este 12 de mayo del 2021 las acciones a seguir para sumarse al pedido de congelamiento de precios de combustible, solicitado por los transportistas pesados del país, con una suspensión progresiva.

“Por el momento están operando normal los taxis”, señaló Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha.

Además, señaló que la noche de este miércoles 12 de mayo del 2021 se reunirán todas las federaciones de transporte del Ecuador para tomar una decisión de las acciones a seguir para que el Gobierno de Lenín Moreno escuche su pedido.

“El transporte pesado hizo un pedido al Presidente, al cual respaldamos todos los transportistas. Entre los pedidos están que se congele el precio de los combustibles, que seamos considerados en primera línea para la vacunación y que se sancione la Ley de Transporte Terrestre; esperemos tener acogida por parte del Gobierno”, dijo Brunis.

Además, insistió que el gremio ha venido pidiendo hace meses que el Gobierno Nacional congele la subida del precio del combustible, pero “lamentablemente no ha habido una respuesta favorable. Esto no solo afecta al transportista, esto afecta a todo el pueblo ecuatoriano”.

Edwin Guerra, presidente de la Asociación de Transporte Escolar de Quito, señaló que este gremio también estará en la reunión de esta noche para tomar una decisión en conjunto.

“Nosotros estamos unidos, nuestro pedido es que se congele el precio del combustible, porque ya no podemos sostener el alza que nos afecta totalmente. Cuando se abran las clases no vamos a poder subir el costo de nuestro servicio al padre de familia. En esta crisis por la pandemia en la que estamos no podrá pagar”, dijo.