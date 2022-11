Estos son los mensajes usados para estafar; si le llegan, no los abra

Expertos recomiendan tener precaución con las promociones de navidad que provengan de páginas o números desconocidos. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Con la llegada de la Navidad, los ciberdelincuentes ven una oportunidad para incrementar sus actividades relacionadas con hurtos y estafas a través de plataformas, redes sociales.

El objetivo de los delincuentes es acceder a sus datos personales para suplantarlo en compras o transacciones en sus entidades bancarias.

En esa línea, la Policía advierte que uno de los canales que usan es el celular, "por eso, no abra links o enlaces que lo lleven a supuestas páginas porque así pueden acceder a sus datos personales y hasta bancarios".

Ejemplos de mensajes usados para estafar

Tenga en cuenta que los mensajes de estafa suelen estar escritos con faltas ortográficas, una señal de que lo pueden estar intentando engañar.

"Atencion: si todavía no ha reclamado su fondo de inversion de USD 325 , por favor, dirijase a este ws+: wa.me/573028422471". Como este mensaje le pueden llegar al celular, pero "al responder al número de WhatsApp que aparece, le van a enviar un link en el que le pedirán sus datos personales para supuestamente hacerle llegar el dinero y le dirán que ha sido beneficiario de algún programa del Gobierno o Alcaldia, ese es el gancho", advierten los investigador.

Otro ejemplo es: "Usted ha sido seleccionado para una portunidad familiar. recibe tus USD 500. Por favor +WS: https://wa.me/639602541943".

Ese tipo de mensajes pueden llegar tanto a WhatsApp como a mensajes de texto o incluso al correo. Los ciberdelincuentes buscan tentar a sus víctimas ofreciendo un supuesto beneficio económico, "algo que se ganó y que es su derecho, le van a decir en el momento que los contacte".

Mensajes enviados por un supuesto banco

Así mismo, otras estafas direccionan a las personas a un link, simulando ser su banco, o su prestador del servicio celular o de internet, y les dicen a sus víctimas que el paso de esos servicios "no ingresó, porque le bloquearon su cuenta y le piden volver a poner sus datos, con lo que terminan accediendo a sus datos personales, claves y redes".

Por la llegada de la Navidad, los ciberdelincuentes fortalecen el phishing, como se conoce a esta modalidad de robo o estafa que consiste en suplantar portales web de entidades oficiales.

Un ejemplo de esto son mensajes como: "¿Quieres aprender a ganar un extra de USD 100 a USD 1 000 al mes con la última tendencia? La sede de Apple ahora proporciona una oportunidad para usted. Te pagarán diariamente trabajando hasta una hora al día solamente. (Exclusivo para usuarios de iPhone solamente) Oferta finalizada : 12/09/2022. WhatsApp: wa.me/573205574882".

Recomendaciones para evitar estafas

Por las ofertas de Navidad se van a incrementar los mensajes ofreciendo productos por páginas web y redes sociales y "es cuando los ciudadanos deben estar alerta y desconfiar de promociones y ofrecimientos económicos u oportunidades laborales".

Además, las autoridades recomiendan siempre verificar en las páginas web que visita, es mejor si el enlace y la página inicia con https y continúa con www.

Un ejemplo de páginas que estafan y que no tienen www, ese es un primer campanazo de alerta, como: "https://mm.bitnys.com ¡Hola! Estimado miembro VIP, Su nueva cuenta: Aa3520 Contraseña: qwe3520, el saldo actual es USD 7 857 UT No comparta este mensaje".



Finalmente, recuerde que la suplantación web aplica para cualquier plataforma a la cual se acceda a través de usuario y contraseña; por eso recurra a páginas oficiales y no abra los enlaces que le envían.

Visita nuestros portales: