Fundación de rescate animal sufrió estafa con un falso ofrecimiento de balanceado

Cerca de 700 animalitos rescatados tiene la Fundación Lucky Bienestar Animal a su cargo. Foto: Facebook de la fundación

Juan Carlos Holguín

Una fundación de rescate animal dio a conocer que fue estafada mediante una falsa donación de alimento para mascotas. Un hombre los contactó y les pidió dinero para el transporte y así poder enviarles la comida. Pero la donación nunca llegó.

La Fundación Lucky Bienestar Animal publicó en sus redes sociales lo sucedido. La agrupación se dedica al rescate de animales heridos o maltratados y actualmente tiene a su cargo 700 animalitos de diversas especies.

Según los representantes, un hombre les escribió, se identificó como pastor de una iglesia y les ofreció 60 costales de balanceado. Pero les pidió USD 30 para el envío. Los miembros de la Fundación confiaron en su palabra, con mucho esfuerzo reunieron el dinero e hicieron el depósito en una cuenta que la persona les indicó.

“60 costales de balanceado nos ofrecieron. En nuestra desesperación, ya que tenemos que hacer pedido de alimento y no teníamos los fondos para hacerlo, cuando este mensaje llegó fue una luz de esperanza. Pensamos que por fin nuestros pequeños tendrían la comidita de la semana”, relata la agrupación en sus redes sociales.

Dijeron que eran de una iglesia

Los activistas lamentan lo ocurrido. “Nos pidieron que costeáramos el transporte. Esto versus 60 costales, era un pequeño sacrificio de cierto modo... Nos pidieron USD 30. Le dijimos que en verdad no los teníamos, que haríamos todo lo posible por conseguirlos para que esos costales llegarán”.

Sin embargo, una vez hicieron el depósito, los supuestos donadores no volvieron a comunicarse. “Sacrificamos el alimento de una perrera completa por esto, creímos en esta mentira, fuimos inocentes ante la desesperación”.

Los miembros de la Fundación señalan que estas personas alegaban ser de una iglesia “y en verdad creíamos que nuestros pequeños, después del sufrimiento, fueron bendecidos. Sin embargo, no les llegan los mensajes, ni las llamadas. Nos dijeron que ya estaban en camino y no volvieron a responder”.

Según la agrupación, USD 30 representan un quintal y medio de avena. Eso es exactamente 55 platos de sopa. La comida de los animalitos.

“Tal vez para mucha gente suene poco, para nosotros es mucho. Estamos tristes, robar a perros que no tienen nada, que no tienen a nadie, no tiene perdón”, puntualizó la Fundación.

La publicación generó la indignación de los usuarios de las redes ante lo sucedido. Lucky Bienestar Animal no cuenta con ingresos fijos y solo depende de la autogestión y de las donaciones de personas de buena voluntad para poder alimentar a los cientos de animalitos a su cargo.

