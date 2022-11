Siniestros de tránsito crecieron un 10% con relación al 2021

Personal del Cuerpo de Bomberos atiende un siniestro de tránsito en la Avenida Simón Bolívar, a la altura de la Loma de Puengasí, el pasado 13 de noviembre. Foto: Cortesía Bomberos de Quito

Ana Guerrero. Redactora (I)

El escenario fue la Ruta Viva, en Quito. Gabriela Narváez viajaba junto a su hija de 3 años cuando un tráiler impactó su vehículo. No hizo la diferencia que ella tuviera la preferencia ni que una menor estuviera a bordo.

Entre el 1 de enero y el 13 de noviembre de 2022, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 registró 69 421 emergencias relacionadas con siniestros de tránsito. Esto es un 10% más en relación al mismo período de 2021, en que se registraron 63 168.

En el caso de Andrea, el automotor pesado impactó la puerta trasera izquierda de su vehículo, precisamente junto al lugar donde estaba la pequeña. En medio de la preocupación por el estado de su hija, el conductor se dio a la fuga.

La niña afortunadamente resultó ilesa. No ocurrió lo mismo con otras 5 191 personas, quienes desde el inicio de este año hasta el pasado domingo 13 de noviembre de 2022 resultaron heridas.

Andrea encontró al responsable del siniestro, quien se comprometió a pagar el daño. Pasaron dos meses y no cumplió, por lo que la mujer ingresó el vehículo en un taller y debe cubrir el deducible del seguro (de uso familiar). La reparación supera los USD 1 000.

De acuerdo con el ECU 911, octubre de 2022 fue el mes con mayores emergencias relacionadas con siniestros de tránsito, 11,51% más que en octubre de 2021.

Al siniestro en sí, hay que sumarle el hecho de que algunas personas reaccionan de manera violenta. Juan (prefirió no ser identificado) lo vivió de cerca. Un vehículo lo impactó la madrugada del domingo 13 de noviembre.

El conductor infractor amenazó e insultó a Juan para que pague los daños. Finalmente se dio a la fuga al mencionarse que se llamaría a las autoridades.

Juan no pudo seguirlo, su carro resultó afectado en su eje y tuvo que movilizarlo con una grúa. El arreglo bordea los USD 500.

Zonas con más recurrencia

El Distrito Eugenio Espejo fue donde más emergencias atadas a siniestros se identificaron, con 19 863 eventos. Le siguen Eloy Alfaro, con 10 126, y Manuela Sáenz, con 10 098. Al final de la lista están Los Chillos y Nanegal.

Las horas más críticas fueron de 18:00 a 19:00, con 4 641 siniestros, siendo el sábado el día más complejo, con 780. El domingo, entre las 19:00 y 20:00, fue la franja más crítica en la ciudad (834).

Los siniestros se registran por llamadas y a través de cámaras. El Distrito Metropolitano cuenta con 700 equipos de videovigilancia del ECU 911 y 334 dispositivos de seguridad visual del Cuerpo de Agentes de Control de Quito. Y son 29 puntos de megafonía IP.

El tránsito se gestiona de la mano de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que cuenta con 1 894 agentes civiles.

En 2022 han primado cinco tipos de citaciones: no respetar las señales de tránsito (7 157), conducir sin licencia (33 557), no usar cinturón de seguridad (15 669), estacionar en lugares no permitidos (12 855) y no realizar transferencia de dominio en tiempo establecido (10 985).

¿Cómo liberar un vehículo?

Cuando un automotor estuvo involucrado en un siniestro, los agentes civiles de tránsito lo trasladan al Centro de Retención Vehicular (CRV). De estos, en Quito hay nueve: Carapungo, La Y, Gualaquiza, Las Cuadras 1, Las Cuadras 2, Rumichaca, Bicentenario 1, Bicentenario 2 y Río Coca.

El horario para liberaciones es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:30. Para ello se debe cancelar los valores por servicio de parqueadero diario: motocicletas, USD 1; vehículos livianos, USD 3; pesados, USD 9 y extrapesados, USD 15.

Requisitos para la liberación

Original y una copia de la orden de libertad (juez o fiscal), de la especie de la matrícula, de la cédula de ciudadanía (pasaporte o documento de identidad en caso de extranjeros), copia del parte de aprehensión emitido por el agente civil de tránsito (de ser el caso), entre otros documentos.

También la copia del informe técnico mecánico emitido por el SIAT (Unidad de Accidentología Vial de la Policía Nacional), la Fiscalía (de ser el caso), entre otros.

Más noticias relacionadas

Visita nuestros portales: