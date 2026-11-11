Empresa ecuatoriana y la ‘Universidad del espacio’ estudian cómo cultivar cacao fuera de la Tierra

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

La empresa ecuatoriana de chocolate, Kamm Organic, firmó una alianza con el departamento de Food and Hospitality de la University of Central Florida (UCF), en Estados Unidos, conocida como ‘Universidad del Espacio’. El acuerdo apunta a investigar chocolates y derivados del cacao para la alimentación en el espacio y, a futuro, el cultivo de cacao fuera de la Tierra.

Cacao ecuatoriano llegó a la ‘Universidad del Espacio’

Michel Kammoun, CEO de la empresa, informó que el anuncio se realizó en Orlando, durante el evento Florida Innovation & Space Mission 2026, que se hizo del 25 al 30 de octubre. Según Kammoun, una delegación ecuatoriana de empresarios, académicos y representantes institucionales asistió a encuentros en la UCF, el Kennedy Space Center, la National Space Society y The Economist Space Economy Summit.

Las conversaciones duraron año para que la universidad aceptara la alianza para que el cacao de esta empresa sea analizado e investigado como alimento para el espacio.

Según el empresario ecuatorianos, les interesaron sus análisis sobre vitaminas, aminoácidos y químicos positivos del cacao, en especial del mucílago, que es la miel de la fruta.

Kammoun comenta que el logro no es que una barra de su chocolate llegue a manos de un astronauta. Lo importante, explica, es que Ecuador participe en la investigación para sembrar cacao en otra atmósfera. “Siempre soñé con París y Dubái. La Luna no estaba en nuestros planes”, dice.

La UCF recreará en la Tierra las condiciones fuera del planeta para este cultivo. Así, valida los resultados y después puede replicarlos en el espacio. En Orlando, Kammoun pasó horas con el equipo de gastronomía y desarrollos espaciales. Les explicó cómo evolucionó el cacao en Ecuador.

Chocolate sin azúcar endulzado con pulpa de cacao

Los chocolates de Kammoun nacieron en 2021. Su emprendimiento comenzó con 1 000 barras de mensuales y ahora procesa 50 000.

El cacao proviene de más de 300 productores de la comunidad chachi, en Esmeraldas, y de asociaciones de Puerto Quito, la Amazonía, Guayas y Manabí. Procesa unas 10 toneladas de cacao al mes y vende en Estados Unidos, Suecia, Francia, España y China.

Esta empresa aprovecha el mucílago para endulzar sus chocolates, que no contienen azúcar ni otros endulzantes, asegura Kammoun.

Adicionalmente, utiliza la cáscara de la mazorca del cacao, es decir, nada se desperdicia. Según él, el 80% de esta materia suele terminar en la basura. Con la mazorca elabora una harina que un cliente en Alemania mezcla en alimento para ganado.