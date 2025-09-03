El empleo adecuado o pleno en Ecuador llegó al 38,6% en julio de 2025 frente al 34,9% registrado en el mismo mes de 2024. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señaló que no existe una diferencia estadísticamente significativa, Carolina Jaramillo, portavoz del presidente Daniel Noboa, destacó la cifra como un logro de gestión.

Más noticias

En términos absolutos, el número de personas con empleo adecuado pasó de 3 027 054 en julio de 2024 a 3 309 499 en julio de 2025.

Es decir, hubo un incremento de 282 445 trabajadores, que accedieron a empleos con ingresos iguales o superiores al salario mínimo, 470 dólares para 2025, y jornadas laborales de, al menos, 40 horas semanales.

Panorama laboral general del Ecuador

Durante julio de 2025, la población económicamente activa (PEA) fue de 8,6 millones de personas, de las cuales el 96,7% tuvo algún tipo de empleo y el 3,3% permaneció en desempleo.

A nivel nacional, el subempleo representó el 20,9%, mientras que el empleo no remunerado se mantuvo en torno al 9%.

Estas categorías evidencian que, aunque más ecuatorianos encontraron trabajos adecuados, todavía existe un segmento importante de la población que desempeña labores precarias o de baja remuneración.

Diferencias urbano-rurales

Las estadísticas muestran realidades opuestas en las ciudades y el campo. En el área urbana, el empleo adecuado alcanzó al 44,7% de la población ocupada, mientras que en la zona rural se ubicó en 25,5%

Por otra parte, el desempleo urbano fue del 4,2%, frente a apenas 1,4% en el área rural, donde la participación laboral es más alta. Sin embargo, la mayor parte del empleo rural corresponde a actividades no remuneradas o subempleo, lo que limita la calidad del trabajo.

Brechas de género

La diferencia entre hombres y mujeres también es evidente. En julio de 2025, el 43,9% de los hombres accedió a un empleo adecuado, mientras que entre las mujeres la tasa fue de apenas 30,7%

El desempleo femenino duplicó al masculino: 4,6% frente a 2,4%. Estas cifras confirman que las mujeres enfrentan mayores barreras de acceso a empleos formales y mejor remunerados.

En conclusión, aunque el crecimiento del empleo adecuado no es estadísticamente significativo en Ecuador, la tendencia positiva es vista por el gobierno como un indicador alentador.

El reto persiste en cerrar las brechas urbano-rurales y de género, y en generar más oportunidades de trabajo digno y estable para la población ecuatoriana.

Asimismo, según el último informe del INEC, el 51,3% de personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía del Ecuador.

Información externa: INEC

Te recomendamos