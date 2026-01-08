La pobreza por ingresos en Ecuador se ubicó en 21,4% en diciembre de 2025, según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Más noticias

El indicador muestra una reducción de 6,6 puntos porcentuales frente a diciembre de 2024, aunque el INEC aclara que esta variación no es estadísticamente significativa a escala nacional. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa destacó las cifras como un gran logro de su Gobierno.

Lea también: Daniel Noboa informa las cifras de reducción de la pobreza en Ecuador

Caída significativa de la pobreza en el área urbana

El descenso más marcado se registró en las ciudades. La pobreza urbana pasó de 20,9% en diciembre de 2024 a 13,8% en diciembre de 2025, lo que representa una reducción estadísticamente significativa de 7,1 puntos porcentuales.

En contraste, en el área rural la pobreza por ingresos alcanzó el 37,6%, con una disminución de 5,7 puntos porcentuales, aunque sin significancia estadística. Es decir, la pobreza rural sigue afectando a casi cuatro de cada diez personas.

Pobreza extrema sigue concentrada en zonas rurales

La pobreza extrema por ingresos se ubicó en 8,3% a nivel nacional en diciembre de 2025. En las zonas urbanas, el indicador llegó a 3,0%, mientras que en el área rural alcanzó el 19,7%.

Aunque los resultados muestran reducciones frente a 2024, el INEC señala que ninguna de estas variaciones fue estadísticamente significativa, tanto a nivel nacional como por área.

Línea de pobreza y metodología

Durante diciembre de 2025, la línea de pobreza se situó en 92,40 dólares mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza extrema fue de 52,07 dólares. Estas líneas se calculan a partir de la actualización de la línea oficial de consumo mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Enemdu cubrió 9 016 viviendas a escala nacional, con representatividad urbana y rural, y se aplicó mediante encuestas presenciales.

La desigualdad de ingresos no muestra cambios significativos

El Índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se ubicó en 0,470 a nivel nacional. En el área urbana alcanzó 0,451 y en la rural 0,474.

El INEC señala que, frente a 2024, los cambios no son estadísticamente significativos, por lo que no se puede afirmar que la pobreza haya cambiado de forma clara a nivel nacional.

Información externa: INEC

Te recomendamos