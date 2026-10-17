Ecuador reanuda transporte de petróleo colombiano y prevé ingresos por 16,8 millones de dólares

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El transporte de crudo colombiano por los oleoductos ecuatorianos volvió a operar para las empresas Ecopetrol y Amerisur. Petroecuador informó este 17 de octubre de 2026 que, desde este mes, moviliza un promedio de 11900 barriles diarios y, según sus proyecciones, la operación generará ingresos mensuales por 1,4 millones de dólares para el Estado ecuatoriano, equivalentes a 16,8 millones de dólares al año.

Transporte de petróleo colombiano proyecta ingresos para Ecuador

Petroecuador retomó el servicio utilizando los oleoductos San Miguel-Lago Agrio (OSLA) y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). De acuerdo con la estatal, al retomar la operación también se reactiva el proceso contractual bilateral vigente desde 2024.

La operación de transporte de crudo colombiano se coordina con las empresas colombianas Ecopetrol y Amerisur.

Este anuncio pone fin a la suspensión del transporte, cuyo servicio se detuvo en enero pasado por la ruptura comercial entre ambos países. Aquel conflicto se originó porque el presidente Daniel Noboa dispuso el incremento de la tarifa de 3 a 30 dólares por barril, en medio de la tensión con el expresidente Gustavo Petro.

Según la estatal, al retomar la operación, los recursos que el Estado prevé recibir ascienden a 1,4 millones de dólares mensuales y 16,8 millones de dólares anuales.

Las cifras se calculan sobre la base de un promedio de 11.900 barriles diarios transportados. Sin embargo, no se precisa el precio en el que se reanudó el servicio, el cual se retoma un día después de que Noboa agradeciera al actual mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, por la exportación de energía eléctrica.

El petróleo recorre cerca de 500 kilómetros

El crudo procedente de Colombia llega hasta Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, en el límite entre los dos países. Desde allí recorre cerca de 500 kilómetros por el SOTE, hasta llegar al embarque para la exportación en la provincia de Esmeraldas, en la Costa ecuatoriana.

Petroecuador señala que el flujo del crudo colombiano se mantiene operativo pese a los cierres fronterizos y que la transferencia de petróleo entre los dos países no se ha visto afectada.

“A pesar de los cierres fronterizos, el transporte de crudo colombiano a través del sistema de oleoductos ecuatorianos se mantiene operativo, evidenciando la importancia estratégica de esta infraestructura para la cooperación comercial entre ambos países. Esta continuidad contribuye a preservar los flujos de comercio de hidrocarburos, generar recursos para el Estado ecuatoriano y fortalecer el aprovechamiento de la infraestructura petrolera nacional”, dijo la entidad.

SOTE opera a plena capacidad según Petroecuador

En el comunicado de Petroecuador, la entidad aseguró que el SOTE opera a plena capacidad y vinculó esta condición con la estabilidad de la producción petrolera nacional, la cual alcanzó una producción de 371 599 barriles el viernes 16 de octubre.

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