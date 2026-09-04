Ecuador mira a Japón para ampliar comercio y exportaciones con un TLC

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Asia gana espacio en el mapa comercial de Ecuador. El Gobierno de Daniel Noboa quiere llevar la relación con Japón hacia un TLC que abra nuevas oportunidades para el comercio y las exportaciones ecuatorianas, mientras explora en Singapur una plataforma para llegar a más consumidores del Sudeste Asiático. La estrategia fue detallada este viernes 4 de septiembre por el mandatario y el canciller Roberto Kury, durante una entrevista en un medio radial guayaquileño.

El anuncio, sin embargo, no implica que una negociación formal esté en marcha ni que los beneficios sean inmediatos. El primer desafío será convertir el interés político y empresarial en un proceso comercial concreto. Para Ecuador, conseguir mejores condiciones de entrada a una de las mayores economías asiáticas podría ampliar el mercado disponible para productores y exportadores, con efectos que pueden extenderse hacia actividades como transporte, logística, empaques y generación de empleo.

Ecuador pone al TLC con Japón en su estrategia de comercio y exportaciones

La oportunidad aparece en un momento en que Japón busca ampliar sus relaciones económicas frente al avance comercial de China y Corea del Sur. Noboa sostuvo que el propio sector privado japonés ha impulsado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Ecuador.

“La empresa privada de Japón le solicita al Gobierno un TLC con Ecuador”, afirmó el Presidente durante una entrevista concedida en Guayaquil.

El acercamiento ya tenía señales previas. El 6 de agosto, Ecuador y Japón acordaron profundizar el diálogo sobre un eventual acuerdo de asociación económica, después de una reunión en Quito entre Noboa y el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi.

La diferencia entre un acercamiento diplomático y un acuerdo efectivo será clave para los sectores productivos. Un TLC puede reducir o eliminar aranceles para determinados bienes, pero el acceso real depende también de requisitos sanitarios, normas técnicas, logística, costos de transporte y de qué productos finalmente queden incluidos en la negociación.

Para una economía que necesita colocar más producción fuera de sus fronteras, esa discusión termina teniendo efectos mucho más cercanos al bolsillo de lo que sugiere la distancia con Japón. Si una empresa vende más al exterior, la cadena puede involucrar desde agricultores y trabajadores de plantas procesadoras hasta conductores, operadores logísticos y pequeños proveedores.

Singapur puede convertirse en la siguiente puerta de entrada

La estrategia asiática del Gobierno no descansa únicamente en Japón. Singapur aparece como otro punto clave, aunque con una función diferente: servir como plataforma para conectar la producción ecuatoriana con otros mercados del Sudeste Asiático.

Kury destacó que ese país importa alrededor del 95% de los productos que consume, mientras Ecuador dispone de una capacidad de producción alimentaria superior a sus necesidades internas. Para el Gobierno, esa combinación abre una oportunidad para colocar alimentos nacionales y utilizar el mercado singapurense como puente regional.

Ese camino ya registra avances. EL COMERCIO publicó el 24 de agosto de 2026 que Ecuador y Singapur suscribieron un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación en áreas como economía, digitalización, sostenibilidad y comercio. En esa agenda también se identificaron posibilidades para productos ecuatorianos como cacao, café y mariscos.

El reto será pasar de las oportunidades identificadas a ventas sostenidas. Abrir un mercado no garantiza automáticamente que los productos lleguen a las perchas: las empresas deben competir en precio, calidad, volumen, tiempos de entrega y estándares exigidos por cada destino.

La apertura internacional también mira al turismo

La relación con Asia tiene otro componente: atraer visitantes. Noboa aseguró que el turismo en Ecuador creció 18% durante agosto y que el último feriado registró un incremento de 34,9% frente al mismo período del año anterior.

El mandatario puso atención sobre provincias como Santa Elena, donde hoteles, restaurantes, transporte, comercio y otros pequeños negocios dependen en buena medida del movimiento turístico. Bajo esa perspectiva, aumentar la llegada de viajeros no solo significa más visitantes, sino mayor circulación de dinero en economías locales y posibilidades de empleo para jóvenes.

Panamá completa la agenda con energía y seguridad

Mientras Asia concentra la búsqueda de nuevos mercados, la relación con Panamá apunta hacia necesidades distintas. Noboa planteó fortalecer la cooperación energética y el intercambio de información para combatir las operaciones financieras relacionadas con estructuras criminales.

La agenda contempla conexiones entre instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Bancos, además de la posibilidad de profundizar la cooperación energética con el país centroamericano.

Con Japón, Singapur y Panamá en frentes distintos, la política exterior ecuatoriana busca traducir relaciones diplomáticas en comercio, inversión, turismo, energía y seguridad. El eventual TLC con Japón será una de las pruebas para determinar cuánto de esa apertura consigue convertirse en oportunidades concretas para la economía ecuatoriana.

Preguntas frecuentes sobre el posible TLC entre Ecuador y Japón:

❓ ¿Ecuador ya está negociando un TLC con Japón? No. Existe interés en avanzar hacia un acuerdo, pero todavía no se ha anunciado una negociación formal.

El Gobierno de Daniel Noboa busca llevar la relación comercial hacia un TLC. En agosto, ambos países acordaron profundizar el diálogo sobre un eventual acuerdo de asociación económica, pero todavía deben concretarse las etapas necesarias para una negociación. ❓ ¿Qué podría ganar Ecuador con un TLC con Japón? Podría conseguir mejores condiciones de acceso para sus exportaciones al mercado japonés.

Un acuerdo comercial puede reducir o eliminar aranceles para determinados productos. Sin embargo, las oportunidades dependerán también de requisitos sanitarios, normas técnicas, costos logísticos y de los bienes que finalmente sean incluidos en una eventual negociación. ❓ ¿Cómo podría beneficiar un acuerdo comercial a los trabajadores y pequeños negocios? Un aumento de las exportaciones podría generar actividad en diferentes sectores vinculados con la cadena productiva.

Si las empresas ecuatorianas consiguen vender más al exterior, el movimiento puede alcanzar a agricultores, plantas procesadoras, transporte, logística, empaques y proveedores. El impacto dependerá de que la apertura comercial se traduzca efectivamente en mayores ventas. ❓ ¿Qué papel tiene Singapur en la estrategia comercial de Ecuador en Asia? El Gobierno busca que Singapur funcione como una plataforma de entrada hacia otros mercados del Sudeste Asiático.

Ecuador y Singapur ya suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en áreas como economía, digitalización, sostenibilidad y comercio. Entre los productos ecuatorianos con oportunidades identificadas están cacao, café y mariscos. ❓ ¿La apertura de nuevos mercados garantiza más exportaciones para Ecuador? No. Conseguir acceso comercial no garantiza automáticamente mayores ventas.

Las empresas ecuatorianas deberán competir en precio, calidad, volumen y tiempos de entrega, además de cumplir los estándares de cada mercado. El desafío será convertir los acercamientos diplomáticos y comerciales en exportaciones sostenidas y oportunidades concretas para la economía.

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