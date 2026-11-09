Ecuador invierte 323 millones de dólares en obras para mejorar la transmisión eléctrica

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El Gobierno Nacional informó que, a través del Ministerio de Ambiente y Energía y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), se han destinado 323 millones dólares para la ejecución de obras orientadas al fortalecimiento del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), operado por Transelectric.

Según la información oficial, estas intervenciones permitirán incrementar la capacidad de transformación en más de 2.335 megavoltio-amperios (MVA), con el objetivo de reforzar la confiabilidad de la infraestructura eléctrica y mejorar las condiciones de abastecimiento de energía en el país.

Inversión en transmisión eléctrica

De acuerdo con el reporte, la inversión en nuevos sistemas de transmisión asciende a 214,95 millones de dólares.

Actualmente se encuentran en operación tres proyectos:

La Avanzada, en la provincia de El Oro, desde septiembre de 2025.

Cajas, que beneficia a Imbabura y Pichincha, desde diciembre de 2025.

Tanicuchí, en Cotopaxi, desde julio de 2026.

Además, según el Ministerio, continúan en ejecución otros tres sistemas: Las Orquídeas, con un avance global del 85,23%; Palestina, en Guayas, con un avance de 30,20%; y Delsitanisagua–Cumbaratza–Bomboiza, en Zamora Chinchipe, con un avance de 65,64%.

Según el comunicado, estas infraestructuras incorporan nuevos puntos de entrega de energía para las empresas distribuidoras y buscan atender el crecimiento de la demanda en los sectores residencial, comercial e industrial.

Ampliaciones y modernización de subestaciones

El Gobierno informó que concluyeron las ampliaciones de las subestaciones Posorja, Las Esclusas, Durán, Loja, Jivino, Taday, Esmeraldas, San Juan de Manta y El Inga.

Asimismo, continúan en ejecución las ampliaciones de las subestaciones Salitral, Manta 2 y Baba.

Estas obras representan una inversión de 103,25 millones y contemplan la construcción de nuevas bahías, la instalación de transformadores y la actualización tecnológica de equipos para fortalecer la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Construyen línea de transmisión en Tungurahua

La información oficial señala además que en la provincia de Tungurahua se construye la línea de transmisión Tisaleo–Totoras.

El proyecto registra un avance del 85,44% y una inversión de 5,05 millones.

Financiamiento de las obras

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, el financiamiento de los proyectos proviene de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID V y VI), recursos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), recursos fiscales y fondos propios de CELEC EP obtenidos mediante la tarifa de transmisión.

El Gobierno señaló que estas inversiones buscan consolidar un sistema de transmisión más robusto y confiable para el desarrollo económico y productivo del país.

Inversión en transmisión eléctrica; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto invierte el Gobierno de Ecuador para fortalecer el sistema eléctrico nacional? El Gobierno de Ecuador informó que ha destinado 323 millones de dólares para fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), operado por Transelectric, a través del Ministerio de Ambiente y Energía y CELEC EP.

La inversión contempla la construcción de nuevos sistemas de transmisión, ampliación de subestaciones y modernización de infraestructura eléctrica. Según el Ejecutivo, estas obras permitirán incrementar la capacidad de transformación en más de 2.335 megavoltio-amperios (MVA) y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico. ❓¿Qué proyectos de transmisión eléctrica están en construcción en Ecuador? Actualmente se ejecutan tres sistemas de transmisión eléctrica: Las Orquídeas, Palestina, en Guayas, y Delsitanisagua–Cumbaratza–Bomboiza, en Zamora Chinchipe.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, Las Orquídeas registra un avance del 85,23%; Palestina, del 30,20%; y Delsitanisagua–Cumbaratza–Bomboiza, del 65,64%. Estas obras forman parte de una inversión de 214,95 millones de dólares destinada a nuevos sistemas de transmisión. ❓¿Qué subestaciones eléctricas fueron ampliadas y cuáles siguen en construcción en Ecuador? El Gobierno informó que concluyeron las ampliaciones de nueve subestaciones eléctricas, mientras que otras tres permanecen en ejecución.

Las obras finalizadas corresponden a Posorja, Las Esclusas, Durán, Loja, Jivino, Taday, Esmeraldas, San Juan de Manta y El Inga. En tanto, continúan los trabajos en Salitral, Manta 2 y Baba. Estas intervenciones representan una inversión de 103,25 millones de dólares e incluyen nuevos transformadores, bahías y modernización tecnológica. ❓¿Qué obras eléctricas se ejecutan en Tungurahua y cuál es su avance? En Tungurahua se construye la línea de transmisión Tisaleo–Totoras, que registra un avance del 85,44% y una inversión de 5,05 millones de dólares.

Este proyecto forma parte de las intervenciones anunciadas por el Gobierno para fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión. Su ejecución busca mejorar la infraestructura eléctrica y contribuir a la continuidad y confiabilidad del abastecimiento energético. ❓ ¿Cómo se financian los 323 millones de dólares destinados al sistema de transmisión eléctrica de Ecuador? Las obras se financian mediante créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recursos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), fondos fiscales y recursos propios de CELEC EP. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, el financiamiento incluye créditos BID V y VI, además de ingresos de CELEC EP provenientes de la tarifa de transmisión. El Gobierno sostiene que estas inversiones permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica y atender el crecimiento de la demanda residencial, comercial e industrial en Ecuador.

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