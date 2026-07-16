Ecuador aprueba reforma aduanera para optimizar el comercio

Con 87 votos, el Legislativo aprobó cambios al Código de la Producción que buscan agilizar el comercio exterior en Ecuador, optimizar la gestión de mercancías y frenar el contrabando.

La Asamblea Nacional dio luz verde al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en materia aduanera.

Objetivos de la reforma

Esta normativa tiene como objetivo principal transformar los procesos de comercio exterior para mejorar la competitividad del país. Según el ponente del informe, Sergio Peña, la reforma impacta a toda la economía nacional, beneficiando a más de dos millones de ecuatorianos vinculados, directa o indirectamente, con esta actividad.

La modernización del sistema busca reducir costos logísticos, optimizar la disponibilidad de contenedores en los puertos y trasladar estos beneficios en una reducción de precios para el consumidor final.

Combate al contrabando y optimización de espacios

Uno de los puntos críticos abordados en la reforma es el manejo de mercancías en puertos y depósitos temporales. Actualmente, más de 12 000 contenedores caen anualmente en el régimen de abandono, con productos valorados en cerca de 450 millones de dólares.

Algunos artículos han permanecido hasta 18 años almacenados, lo que provoca congestión portuaria, riesgos sanitarios y altos costos de bodegaje para el Estado.

Además, la ley busca fortalecer la trazabilidad para combatir el contrabando en Ecuador, un delito que genera pérdidas anuales al fisco de entre 1 500 y 1 700 millones de dólares.

El nuevo marco legal brinda mayor seguridad jurídica a los actores del comercio internacional e incentiva la inversión.

Nuevas disposiciones y procedimientos aduaneros

La reforma introduce facultades para que el ente rector de la política comercial implemente mecanismos de control previo ante riesgos para la producción nacional, respetando los tratados internacionales.

Entre los cambios operativos destacan:

Gestión de abandonos: Se establecen nuevos procedimientos para regularizar observaciones aduaneras y se agiliza la subasta de bienes para recuperar espacios operativos.

Se establecen nuevos procedimientos para regularizar observaciones aduaneras y para recuperar espacios operativos. Control de medios de transporte: Se incorporan nuevas causales de decomiso para medios de transporte que eludan controles y no sean reclamados en 90 días.

Se incorporan nuevas causales de decomiso para medios de transporte que eludan controles y Regulación actualizada: Se precisan los tributos aduaneros y se define la fecha de arribo de mercancías basada en la llegada del medio de transporte al distrito de descarga.

Se precisan los tributos aduaneros y se define la fecha de arribo de mercancías basada en la llegada del medio de transporte al distrito de descarga. Vehículos de turistas: Se actualiza el régimen aplicable para los automotores de uso privado que ingresan con visitantes.

Finalmente, el Ejecutivo dispone de dos meses para reformar el reglamento. Tras este plazo, el Servicio Nacional de Aduana deberá actualizar sus manuales y sistemas informáticos para poner en marcha las nuevas disposiciones.

Preguntas frecuentes sobre la reforma aduanera en Ecuador aprobada por la Asamblea Nacional

❓ ¿Cómo buscan las reformas reducir el contrabando en el país?

La normativa fortalece la trazabilidad de las mercancías y los controles aduaneros para frenar una actividad que genera pérdidas estatales de hasta 1 700 millones de dólares anuales.

Se implementan mecanismos de vigilancia y control previo a las importaciones, además de endurecer las sanciones contra medios de transporte que eludan la supervisión oficial.

❓ ¿Qué sucederá con los contenedores que pasan años abandonados en los puertos?

La ley reforma el régimen de abandono definitivo para agilizar los procedimientos de subasta y regularización de mercancías. El objetivo es reducir la congestión portuaria y los riesgos sanitarios, además de recuperar los espacios ocupados por productos que no han sido reclamados durante años.

❓ ¿Cuál es el beneficio directo para el consumidor ecuatoriano?

La optimización de los procesos aduaneros permitirá reducir costos logísticos, lo que facilitará la baja de precios en productos finales. Al mejorar la eficiencia operativa en el ingreso de mercancías y la disponibilidad de contenedores, se eliminan ineficiencias que actualmente encarecen la cadena de distribución.

❓ ¿Qué facultad tiene ahora el ente rector de la política comercial?

Puede implementar mecanismos de monitoreo y control previo a las importaciones cuando se detecten riesgos para la producción nacional.

Esta facultad se ejercerá siempre en concordancia con los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el país, garantizando un equilibrio entre protección y libre comercio.

❓ ¿Cuándo entrarán en vigor estas disposiciones?

Primero el proyecto debe ser sancionado por el Ejecutivo; luego, el Presidente tiene dos meses para reformar el reglamento y, finalmente, la Aduana debe actualizar sus sistemas.

La implementación es un proceso escalonado que requiere la adecuación administrativa y tecnológica del Servicio Nacional de Aduana para aplicar los nuevos manuales de procedimientos.