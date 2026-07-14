Ecuador logra un superávit comercial de 2 144 millones en los primeros cinco meses de 2026

Ecuador vendió más bienes al exterior que los que compró durante los primeros cinco meses de 2026, lo que resultó en un superávit comercial de 2 144 millones de dólares, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

Este saldo positivo indica que Ecuador recibió más ingresos por sus exportaciones que los recursos destinados a importar productos desde otros mercados.

A pesar de que el superávit fue 38% menor que el registrado entre enero y mayo de 2025, esta reducción no se debió a una caída en las exportaciones. Por el contrario, las ventas al exterior crecieron 5%.

La diferencia se debió a un aumento considerable en las importaciones, impulsadas principalmente por la compra de combustibles, materias primas y bienes de capital.

Más noticias

Exportaciones y su impacto en el comercio

Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones ecuatorianas alcanzaron 16 288 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 14 143 millones de dólares. Esta diferencia permitió mantener una balanza comercial positiva, sustentada tanto por el sector petrolero como por el no petrolero.

Las exportaciones petroleras acumularon 4 054 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 16%. Este incremento no se debió a un mayor volumen de crudo exportado, ya que Ecuador vendió 6% menos petróleo que un año antes.

Sin embargo, el precio promedio del crudo ecuatoriano aumentó 25%, lo que compensó la reducción en volumen y elevó el valor total de las exportaciones petroleras.

Por otro lado, las exportaciones no petroleras crecieron 2% respecto al mismo período del año anterior. Entre los principales productos destacaron:

Camarón : generó 3 892 millones de dólares, un incremento del 12%, siendo China su principal destino.

: generó 3 892 millones de dólares, un incremento del 12%, siendo China su principal destino. Productos mineros : alcanzaron 2 221 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 47%.

: alcanzaron 2 221 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 47%. Banano y plátano: sus exportaciones ascendieron a 2 023 millones de dólares, aumentando un 7%.

No obstante, las exportaciones de cacao y sus elaborados sumaron solo 820 millones de dólares, una reducción interanual del 59%, convirtiéndose en el principal factor que frenó el crecimiento del sector no petrolero.

Crecimiento acelerado en importaciones

Las importaciones aumentaron un 18% durante los primeros cinco meses del 2026, alcanzando los 14 143 millones de dólares. Este mayor dinamismo explica la reducción del superávit comercial frente al registrado en 2025.

Las importaciones incluyeron:

Combustibles y lubricantes: totalizaron 3 683 millones de dólares, con un incremento del 35%.

El incremento de las importaciones refleja una mayor actividad productiva e inversión empresarial.

Mayo muestra una recuperación

En mayo de 2026, la balanza comercial registró un superávit de 645 millones de dólares, contrastando con el déficit de 70 millones de dólares observado en abril. Las exportaciones alcanzaron 3 698 millones de dólares, con incrementos del 16%% respecto a abril y del 12%% frente al mismo mes del 2025.

Preguntas frecuentes sobre

❓ ¿Qué es un superávit comercial? Es cuando un país exporta más de lo que importa.

Entre enero y mayo de 2026, Ecuador vendió al exterior más bienes de los que compró, lo que generó un superávit comercial de 2 144 millones de dólares, según el Banco Central del Ecuador (BCE). ❓ ¿Por qué disminuyó el superávit comercial frente a 2025? Porque las importaciones crecieron más rápido que las exportaciones.

Aunque las exportaciones aumentaron un 5 %, las importaciones crecieron un 18 %, principalmente por mayores compras de combustibles, materias primas y bienes de capital. Esto redujo el saldo positivo en un 38 % respecto al mismo período de 2025. ❓ ¿Cuánto exportó e importó Ecuador entre enero y mayo de 2026? Exportaciones: 16 288 millones de dólares.

Importaciones: 14 143 millones de dólares.

La diferencia entre ambos valores permitió mantener una balanza comercial positiva durante los primeros cinco meses del año. ❓ ¿Qué impulsó el crecimiento de las exportaciones petroleras? El aumento del precio del petróleo.

Las exportaciones petroleras alcanzaron 4 054 millones de dólares, un crecimiento del 16 %. Aunque el volumen exportado cayó un 6 %, el precio promedio del crudo ecuatoriano aumentó un 25 %, compensando esa disminución. ❓ ¿Cuáles fueron los principales productos no petroleros de exportación? Camarón, productos mineros y banano.

Camarón: 3 892 millones de dólares (+12 %).

Productos mineros: 2 221 millones de dólares (+47 %).

Banano y plátano: 2 023 millones de dólares (+7 %).

Estos productos lideraron las exportaciones no petroleras durante el período analizado. ❓ ¿Qué producto registró la mayor caída en exportaciones? El cacao y sus elaborados.

Las exportaciones de cacao sumaron 820 millones de dólares, lo que representó una disminución interanual del 59 %, convirtiéndose en el principal factor que limitó el crecimiento del sector no petrolero. ❓ ¿Por qué aumentaron las importaciones? Por una mayor actividad económica y productiva.

El incremento de las importaciones estuvo relacionado con mayores compras de combustibles, materias primas y bienes de capital, insumos utilizados para la producción y la inversión empresarial. ❓ ¿Qué se importó más durante los primeros cinco meses de 2026? Combustibles y lubricantes.

Las importaciones de este grupo alcanzaron 3 683 millones de dólares, un aumento del 35 % respecto al mismo período del año anterior. ❓ ¿Cómo fue el comportamiento de la balanza comercial en mayo? Mostró una recuperación.

En mayo de 2026, Ecuador registró un superávit comercial de 645 millones de dólares, luego del déficit de 70 millones de dólares observado en abril. Durante ese mes, las exportaciones alcanzaron 3 698 millones de dólares, con un crecimiento del 16 % frente a abril y del 12 % en comparación con mayo de 2025. ❓ ¿Un aumento de las importaciones es una mala señal para la economía? No.

Aunque un mayor nivel de importaciones reduce el superávit comercial, también puede reflejar un incremento en la inversión y en la actividad productiva, especialmente cuando las compras corresponden a maquinaria, materias primas o combustibles utilizados para producir bienes y servicios dentro del país.

Te recomendamos