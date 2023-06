Desabastecimiento de gas y alimentos se agudiza en Galápagos

Decenas de personas hacer fila por más de 24 horas para adquirir una bobona de gas en la isla de Santa Cruz, en Galápagos. La crisis de desabastecimiento lleva más tres meses. Foto: Cortesía

Lucía Vásconez (I)

El desabastecimiento se agudiza en las islas en Galápagos, especialmente en Santa Cruz, que es la isla más poblada del archipiélago. Así lo señaló la alcaldesa del cantón, Fanny Uribe, este miércoles 7 de junio del 2023.

“En este momento estamos prácticamente desabastecidos. No tenemos alimentos, no tenemos absolutamente nada. Pero, lo más grave es que no hay gas de uso doméstico para que las familias puedan cocinar y alimentarse”.

La alcaldesa llegó a Quito este miércoles 7 de junio de 2023 y permanecerá en la ciudad hasta el viernes 9 de junio. Entre sus actividades está exigir a las autoridades del Gobierno Central una respuesta frente al desabastecimiento de gas de uso doméstico que sufre la población en Galápago.

“Las familias me llaman llorando porque no hay gas para cocinar”, dijo. Y, además, aseguró que las personas hacen filas por más de 24 horas en las instalaciones de Petroecuador, con la esperanza de alcanzar a una de las 50 bombonas diarias que se despachan.

Antes de la crisis, el promedio de venta de bombonas de gas de uso doméstico era de 400 cada día. Solo en Santa Cruz, con 25 000 habitantes, se consume cerca de 6 000 cilindros de gas de uso doméstico y 2 000 de uso industrial en 15 días. Actualmente, la isla recibe casi la cuarta parte de la cantidad que necesita.

La alcaldesa señaló que, tras una gestión con los ministerios de Gobierno, de Transporte y Obras Públicas, y la Subsecretaría de Puertos se logró que el barco Calicuchima, de la Armada, cargue este miércoles, 7 de junio, bombonas de gas de uso doméstico e industriales para Galápagos. Las mismas que estarían llegando entre martes o miércoles de la próxima semana.

Pero, esto no es una solución definitiva del problema. Lo que le hace falta a la provincia son más embarcaciones que abastezcan de productos de primera necesidad a los habitantes y turistas de las Islas. Esta solicitud se la viene realizando hace más de 10 años, dijo Uribe.

Galápagos sin embarcaciones para abastecimiento

La crisis se agudizó hace tres meses cuando el barco Isla de la Plata, una de las dos embarcaciones que trasladaba productos a Galápagos, sufrió un desperfecto mecánico. Desde entonces no ha sido reparado ni sustituido por otro navío.

Actualmente, los víveres y otros productos para Galápagos llegan solo a través de una embarcación, denominada Fusion, que tiene capacidad para 3 500 toneladas. Pese a que, las necesidades del archipiélago son de 9 000 toneladas en productos.

En marzo pasado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se comprometió a realizar los trámites pertinentes para autorizar el ingreso de nuevas embarcaciones que permitan proveer productos a las islas de forma regular. Pero eso no ha sucedido hasta ahora.

En estos meses no han fletado un barco para reemplazar al Isla de la Plata, que está en reparación. Y, peor aún, han agilitado los procesos para que se autorice el ingreso de embarcaciones privadas. “Hay cuatro o cinco interesados, que han presentado la documentación”, aseguró Uribe.

Asimismo, la alcaldesa señaló que la población está cansada y que ya se han hecho marchas pacíficas para exigir soluciones. Pero, las peticiones no han sido escuchas. Por ello, ahora se tomarán otras medidas para exigir una respuesta del Gobierno.

