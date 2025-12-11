El déficit fiscal de Ecuador casi se duplica hasta noviembre de 2025

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Entre enero y noviembre de 2025, el déficit fiscal del Ecuador llegó a 4 289 millones de dólares, casi el doble del registrado en el mismo periodo de 2024, cuando alcanzó 2 161 millones de dólares.

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Ecuador y el déficit fiscal en 2025

El déficit fiscal ocurre cuando los ingresos del Estado son menores que sus gastos en un periodo determinado. Esto sucede cuando impuestos, utilidades de empresas públicas y otras contribuciones no alcanzan para cubrir sueldos, transferencias, subsidios, pagos de deuda y otras obligaciones permanentes. Cuando aparece esta brecha, el Gobierno debe endeudarse, aplazar pagos o ajustar el presupuesto. Por eso, el déficit es un indicador clave de la sostenibilidad fiscal.

En el caso de Ecuador, el país gasta de manera constante más de lo que recauda. Esta situación se repite desde hace más de una década, lo que ha obligado al Estado a recurrir cada año a nuevas deudas y a pagar montos crecientes en intereses. Ese círculo presiona aún más las cuentas públicas y dificulta la recuperación fiscal.

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Ingresos de 2025 no cubren el gasto corriente en Ecuador por el déficit fiscal de Ecuador

Según las cifras del Ministerio de Finanzas, los ingresos totales del Ecuador crecieron apenas 1,6 % en los primeros once meses del año. Ese aumento se sustentó en el alza del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 15 %, las autorretenciones del impuesto a la renta por 1 915 millones de dólares y otras fuentes tributarias y no tributarias. Sin embargo, estos recursos solo alcanzaron para cubrir el gasto corriente.

El gasto total aumentó, con una variación de 10,9 %. La estructura del gasto se mantuvo concentrada en sueldos, transferencias obligatorias, bonos sociales e intereses de la deuda. En contraste, las inversiones fueron casi inexistentes en este período.

El desbalance refleja que, pese a ciertos incrementos en los ingresos tributarios, estos no lograron compensar el ritmo del gasto público, según el análisis de Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal.

Información externa: Ecuador

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