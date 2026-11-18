Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Un fondo de emergencia puede salvar a las familias o un individuo de una emergencia o imprevistos, como pérdida de empleo, una enfermedad, el daño en un electrodoméstico o cualquier otra necesidad urgente. Con ese respaldo, no se arruina la economía familiar por no contar con los recursos necesarios para esos momentos.

¿Qué es un fondo de emergencia?

Un fondo de emergencia es una reserva de dinero o colchón financiero que sirve a las personas para costear gastos que no estuvieron previstos o presupuestados. Es una herramienta que protege la economía de las familias.

Según una publicación en la web del banco español BBVA, el fondo de emergencia está diseñado para hacer frente a gastos imprevistos, sin que ese desembolso tenga un impacto significativo en la salud financiera.

La entidad explica que la utilidad de un fondo de emergencia está fuera de toda duda. Es una fórmula sencilla de proteger el patrimonio sin necesidad de acudir a préstamos bancarios o caer en deudas.

El experto económico, Alberto Acosta Burneo, define el fondo de emergencia como un dinero que la familia separa de forma gradual para enfrentar imprevistos: la pérdida del empleo, un accidente, una emergencia médica.

¿Cuál es el beneficio de un fondo de emergencia?

El banco español cita a Dositeo Amoedo, presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros de España. Este experto detalla tres beneficios de tener un fondo de emergencia:

Tranquilidad. Con un fondo de emergencia, una persona dispone del dinero que necesita en cualquier momento. Basta con una transferencia a su cuenta bancaria.

Con un fondo de emergencia, una persona dispone del dinero que necesita en cualquier momento. Basta con una transferencia a su cuenta bancaria. Seguridad financiera. Cuando alguien sabe que sus necesidades básicas y los imprevistos están cubiertos, puede fijarse metas más ambiciosas con sus finanzas personales. Ese respaldo le permite dar el paso de ahorrador a inversor.

Cuando alguien sabe que sus necesidades básicas y los imprevistos están cubiertos, puede fijarse metas más ambiciosas con sus finanzas personales. Ese respaldo le permite dar el paso de ahorrador a inversor. Impulso para nuevas metas. Muchas familias se proponen el fondo de emergencia como su primer gran objetivo de ahorro. Alcanzarlo resulta relativamente sencillo, porque no suele exigir desembolsos elevados. Además, al lograrlo, la persona gana confianza para perseguir metas de mediano y largo plazo.

¿Cómo se crea un fondo de emergencia?

No hay una cantidad fija para crear el fondo de emergencia, pero Acosta Burneo plantea que el monto ideal equivale a entre tres y seis meses de gastos esenciales o de consumo.

Por ejemplo, una familia con gastos de 1 000 dólares al mes necesitaría entre 3 000 y USD 6 000. Con un ingreso de 500 dólares, la meta mínima sería 1 500 dólares. Dice que nadie reúne esa cantidad de dinero en uno o dos meses. Puede tomar años de aportes mensuales, según la capacidad de ahorro de cada hogar. “A nadie le sobra el dinero”, reconoce el economista.

El objetivo, según la publicación del banco español, es mantener una calidad de vida similar a la que se disfrutaba durante el tiempo que se utilice ese fondo de emergencia.

Dónde guardar el colchón financiero

La recomendación del banco español es que debe cumplir estos requisitos:

Acceso rápido. Un imprevisto puede surgir en cualquier momento. Por eso, la persona debe disponer de ese dinero sin demoras.

Un imprevisto puede surgir en cualquier momento. Por eso, la persona debe disponer de ese dinero sin demoras. Separación de las cuentas habituales. El fondo debe mantenerse aparte del dinero de uso diario. Esa distancia evita la tentación de gastarlo.

El fondo debe mantenerse aparte del dinero de uso diario. Esa distancia evita la tentación de gastarlo. Seguridad. El dinero depositado en este fondo debe conservar su valor con el paso del tiempo, sin variaciones bruscas.

La clave, según Acosta, es la liquidez. El dinero debe estar disponible en cualquier momento. Eso deja dos opciones.

La primera es una cuenta de ahorros tradicional, con rendimiento bajo y disponibilidad total. La segunda es una cuenta de ahorros de alto rendimiento, un producto que empieza a desarrollarse en Ecuador. Acosta comenta que hay cuentas en el sector bancario que pagan rendimientos al 5% de interés anual y permite retirar el dinero en cualquier momento.

Un certificado de depósito no sirve para este fin. Bloquea el dinero por tres meses, seis meses o un año. Si la emergencia llega en medio del plazo, toca esperar el vencimiento. “Funcionan muy bien, pero cumplen otro objetivo”, aclara el economista.

Los imprevistos en las finanzas del hogar

Sin un fondo, las salidas suelen ser la tarjeta de crédito, un préstamo o la venta del vehículo. En hogares de bajos ingresos, Acosta advierte del riesgo de acudir al chulco. Durante el covid-19, muchas personas sin reservas perdieron su empleo y terminaron endeudadas.

En la coyuntura actual de Ecuador, el fenómeno de El Niño genera riesgos. Un emprendedor puede perder su producción por inundaciones. Un agricultor sin cosecha se queda sin ingresos hasta volver a sembrar.

David Pazmiño, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), agrega los daños en viviendas y las reparaciones.

Acosta nota una diferencia de hábitos. En la agricultura, guardar dinero para la época sin cosecha es parte de la rutina. En cambio, los trabajadores con sueldo fijo suelen confiarse porque el pago llega cada mes, aunque ese ingreso dura mientras dura el empleo.

Pazmiño recomienda reservar como mínimo el 5% para imprevistos, igual que exige la ley de propiedad horizontal en los presupuestos de los condominios.

Quien empiece ahora no alcanzará los tres meses de gastos antes de que El Niño golpee. Acosta lo admite, pero insiste: “Peor es no empezar nunca”.

El ahorro en Ecuador

Preguntas sobre los fondos de emergencia