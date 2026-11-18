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Un fondo de emergencia puede salvar a las familias o un individuo de una emergencia o imprevistos, como pérdida de empleo, una enfermedad, el daño en un electrodoméstico o cualquier otra necesidad urgente. Con ese respaldo, no se arruina la economía familiar por no contar con los recursos necesarios para esos momentos.
Un fondo de emergencia es una reserva de dinero o colchón financiero que sirve a las personas para costear gastos que no estuvieron previstos o presupuestados. Es una herramienta que protege la economía de las familias.
Según una publicación en la web del banco español BBVA, el fondo de emergencia está diseñado para hacer frente a gastos imprevistos, sin que ese desembolso tenga un impacto significativo en la salud financiera.
La entidad explica que la utilidad de un fondo de emergencia está fuera de toda duda. Es una fórmula sencilla de proteger el patrimonio sin necesidad de acudir a préstamos bancarios o caer en deudas.
El experto económico, Alberto Acosta Burneo, define el fondo de emergencia como un dinero que la familia separa de forma gradual para enfrentar imprevistos: la pérdida del empleo, un accidente, una emergencia médica.
El banco español cita a Dositeo Amoedo, presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros de España. Este experto detalla tres beneficios de tener un fondo de emergencia:
No hay una cantidad fija para crear el fondo de emergencia, pero Acosta Burneo plantea que el monto ideal equivale a entre tres y seis meses de gastos esenciales o de consumo.
Por ejemplo, una familia con gastos de 1 000 dólares al mes necesitaría entre 3 000 y USD 6 000. Con un ingreso de 500 dólares, la meta mínima sería 1 500 dólares. Dice que nadie reúne esa cantidad de dinero en uno o dos meses. Puede tomar años de aportes mensuales, según la capacidad de ahorro de cada hogar. “A nadie le sobra el dinero”, reconoce el economista.
El objetivo, según la publicación del banco español, es mantener una calidad de vida similar a la que se disfrutaba durante el tiempo que se utilice ese fondo de emergencia.
La recomendación del banco español es que debe cumplir estos requisitos:
La clave, según Acosta, es la liquidez. El dinero debe estar disponible en cualquier momento. Eso deja dos opciones.
La primera es una cuenta de ahorros tradicional, con rendimiento bajo y disponibilidad total. La segunda es una cuenta de ahorros de alto rendimiento, un producto que empieza a desarrollarse en Ecuador. Acosta comenta que hay cuentas en el sector bancario que pagan rendimientos al 5% de interés anual y permite retirar el dinero en cualquier momento.
Un certificado de depósito no sirve para este fin. Bloquea el dinero por tres meses, seis meses o un año. Si la emergencia llega en medio del plazo, toca esperar el vencimiento. “Funcionan muy bien, pero cumplen otro objetivo”, aclara el economista.
Sin un fondo, las salidas suelen ser la tarjeta de crédito, un préstamo o la venta del vehículo. En hogares de bajos ingresos, Acosta advierte del riesgo de acudir al chulco. Durante el covid-19, muchas personas sin reservas perdieron su empleo y terminaron endeudadas.
En la coyuntura actual de Ecuador, el fenómeno de El Niño genera riesgos. Un emprendedor puede perder su producción por inundaciones. Un agricultor sin cosecha se queda sin ingresos hasta volver a sembrar.
David Pazmiño, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), agrega los daños en viviendas y las reparaciones.
Acosta nota una diferencia de hábitos. En la agricultura, guardar dinero para la época sin cosecha es parte de la rutina. En cambio, los trabajadores con sueldo fijo suelen confiarse porque el pago llega cada mes, aunque ese ingreso dura mientras dura el empleo.
Pazmiño recomienda reservar como mínimo el 5% para imprevistos, igual que exige la ley de propiedad horizontal en los presupuestos de los condominios.
Quien empiece ahora no alcanzará los tres meses de gastos antes de que El Niño golpee. Acosta lo admite, pero insiste: “Peor es no empezar nunca”.
Un fondo de emergencia es una reserva de dinero que una persona o una familia separa para cubrir gastos imprevistos, como la pérdida del empleo, una enfermedad, un accidente o el daño de un electrodoméstico. El economista Alberto Acosta Burneo lo define como un dinero que la familia aparta de forma gradual para enfrentar imprevistos. El banco español BBVA explica que este colchón financiero permite afrontar gastos no presupuestados sin afectar la salud financiera del hogar y sin recurrir a préstamos o deudas.
El monto ideal equivale a entre tres y seis meses de gastos esenciales del hogar, según Acosta Burneo.
Una familia con gastos de 1 000 dólares al mes necesita entre 3 000 y 6 000 dólares. Con un ingreso de 500 dólares, la meta mínima llega a 1 500 dólares. No existe una cantidad fija y reunir ese monto puede tomar años de aportes mensuales, según la capacidad de ahorro de cada hogar. David Pazmiño, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), recomienda reservar como mínimo el 5% para imprevistos, igual que exige la ley de propiedad horizontal en los presupuestos de los condominios.
En una cuenta de ahorros tradicional o en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, porque ambas permiten retirar el dinero en cualquier momento. Acosta señala que la clave es la liquidez. Algunas cuentas del sector bancario ecuatoriano pagan rendimientos del 5% anual y mantienen la disponibilidad total del dinero. BBVA aconseja separar el fondo de las cuentas de uso diario para evitar la tentación de gastarlo, y mantenerlo en un producto seguro, sin variaciones bruscas de valor. Un certificado de depósito no sirve para este fin, porque bloquea el dinero por tres meses, seis meses o un año.
Ofrece tranquilidad, seguridad financiera e impulso para alcanzar nuevas metas de ahorro, según Dositeo Amoedo, presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros de España.
Con el fondo, la persona dispone del dinero con una simple transferencia a su cuenta. Cuando sus necesidades básicas y los imprevistos están cubiertos, puede fijarse metas más ambiciosas y dar el paso de ahorrador a inversor. Muchas familias lo plantean como su primer gran objetivo de ahorro, y al cumplirlo ganan confianza para metas de mediano y largo plazo.
Porque El Niño trae riesgos como inundaciones, pérdida de cosechas y daños en viviendas, que dejan a las familias sin ingresos o con gastos no previstos. Acosta explica que un emprendedor puede perder su producción por inundaciones y que un agricultor sin cosecha queda sin ingresos hasta volver a sembrar. Pazmiño suma los daños en viviendas y las reparaciones. Sin un fondo, las salidas suelen ser la tarjeta de crédito, un préstamo o la venta del vehículo; en hogares de bajos ingresos, Acosta advierte del riesgo de acudir al chulco. Quien empiece ahora no alcanzará los tres meses de gastos antes de El Niño, pero el economista insiste: “Peor es no empezar nunca”.