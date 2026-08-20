Las compras courier en Ecuador realizadas bajo la categoría B, conocida como régimen 4×4, permiten paquetes de hasta cuatro kilogramos y 400 dólares de valor FOB. Sin embargo, cada destinatario tiene un cupo máximo de 1 600 dólares durante el año fiscal y cada envío está sujeto a un arancel específico de 20 dólares.

La modalidad está destinada a mercancías sin fines comerciales y también contempla el pago del Fodinfa de 0,5%. Estas condiciones se mantienen en un escenario en el que las importaciones mediante tráfico postal y courier registraron una caída del 29,5% entre enero y mayo de 2026 frente al mismo período de 2025.

Compras courier en Ecuador tienen arancel y límite para importaciones

Los límites de cuatro kilogramos y 400 dólares deben cumplirse simultáneamente. Así, un paquete que cueste 350 dólares, pero supere el peso permitido, no puede acogerse a la categoría B. Lo mismo ocurre con uno que pese menos de cuatro kilogramos, pero exceda los 400 dólares.

A esas condiciones se suma el cupo anual. Una persona que reciba cuatro envíos de 400 dólares cada uno habrá utilizado los 1 600 dólares disponibles para ese año fiscal.

Gerardo Vallejo, abogado especialista en derecho aduanero, explica que el límite por paquete y el cupo anual cumplen funciones diferentes. El primero determina cuánto puede valer individualmente un envío dentro de la categoría, mientras que el segundo establece cuánto puede acumular un destinatario durante el año.

Por ello, que una compra cueste menos de 400 dólares no significa automáticamente que pueda ingresar mediante el 4×4. Si el destinatario agotó su cupo anual, ya no podrá continuar utilizando esta categoría durante ese período.

El arancel de 20 dólares cambió el costo del 4×4

Desde el 16 de junio de 2025, los envíos de la categoría B están sujetos a un arancel específico de 20 dólares, establecido por el Comité de Comercio Exterior (Comex).

A ese valor se suma el Fodinfa de 0,5%, además de los costos de transporte y del servicio de courier que correspondan. Por eso, el precio observado en una plataforma internacional no necesariamente representa el monto final que pagará el consumidor.

Gina Ramos, abogada y consultora jurídica, explica que antes de comprar el usuario debe considerar el costo integral de la operación. Esto incluye el precio de la mercancía, las obligaciones aduaneras y los servicios necesarios para que el producto llegue al país.

Ramos señala además que utilizar distintas empresas courier no genera nuevos cupos, pues el límite anual de 1 600 dólares está asociado al destinatario y no a la compañía utilizada para realizar el envío.

Las importaciones por tráfico postal y courier caen 29,5% en 2026

En el último reporte, entre enero y mayo de 2026, las importaciones registradas como tráfico postal y correos rápidos (courier) disminuyeron 29,5% frente al mismo período de 2025, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE).

La cifra requiere una precisión: la clasificación del BCE agrupa las operaciones de tráfico postal y courier, por lo que la reducción del 29,5% no corresponde exclusivamente a la categoría 4×4. El indicador, sin embargo, permite observar el comportamiento de esta vía de ingreso de mercancías durante los primeros meses del año.

El descenso ocurre después de que 2025 cerrara con 602 millones de dólares en compras mediante el régimen 4×4, un crecimiento del 20% frente a 2024. Durante ese año se contabilizaron 8,4 millones de pedidos.

El comportamiento cambió después de la entrada en vigencia del arancel. Entre el primer y segundo semestre de 2025, el número de envíos cayó 46%, al pasar de 4,63 millones a 2,49 millones.

¿Qué debe revisar antes de comprar por 4×4?

Antes de realizar una compra, el usuario debe verificar que el paquete no supere cuatro kilogramos, que su valor FOB sea de hasta 400 dólares y que todavía tenga disponible parte de su cupo anual de 1 600 dólares.

También debe considerar el arancel de 20 dólares, el Fodinfa y los valores cobrados por la empresa courier. Además, la categoría está destinada a mercancías sin fines comerciales.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) mantiene una herramienta en línea para consultar el cupo 4×4 disponible mediante el número de identificación. Esta revisión permite conocer cuánto del límite anual ya fue utilizado antes de realizar una nueva compra internacional.

Preguntas frecuentes sobre las compras courier 4×4 en Ecuador:

❓ ¿Cuánto puedo comprar mediante el régimen courier 4×4? Cada paquete puede tener un valor FOB máximo de 400 dólares y pesar hasta cuatro kilogramos.

Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente. Si el envío supera cualquiera de esos límites, ya no puede acogerse a la categoría B o régimen 4×4. ❓ ¿Cuál es el cupo anual para compras 4×4 en Ecuador? El límite es de 1 600 dólares por destinatario durante el año fiscal.

El cupo se acumula con los diferentes envíos realizados durante el año. Por ejemplo, cuatro paquetes con un valor FOB de 400 dólares cada uno completarían el límite anual. ❓ ¿Cuánto se paga de arancel por cada envío 4×4? Cada envío está sujeto a un arancel específico de 20 dólares.

Este cobro rige desde el 16 de junio de 2025. Además, debe considerarse el Fodinfa de 0,5%, así como los costos de transporte y los valores cobrados por la empresa courier. ❓ ¿Puedo utilizar diferentes couriers para tener más cupo? No. Cambiar de empresa courier no aumenta el límite disponible.

El cupo anual de 1 600 dólares está asociado al destinatario y no a la empresa encargada del envío. Por ello, todas las operaciones realizadas bajo esta categoría se contabilizan dentro del mismo límite personal. ❓ ¿Cómo puedo saber cuánto cupo 4×4 tengo disponible? El Senae dispone de una herramienta en línea para consultar el cupo utilizado y disponible.

La consulta se realiza mediante el número de identificación. Revisar esta información antes de comprar permite saber cuánto del límite anual de 1 600 dólares ya se utilizó y evitar inconvenientes con un nuevo envío.

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