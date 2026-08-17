Exportaciones de Ecuador suben de precio, pero importaciones se encarecen más en junio de 2026

Los precios de las exportaciones de Ecuador aumentaron 5,02% en junio de 2026 frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, las importaciones se encarecieron a un ritmo casi cuatro veces mayor, con un incremento de 19,73%, en un escenario en el que el petróleo y otros productos incidieron en la evolución del comercio exterior, según datos difundidos este 17 de agosto por el Banco Central del Ecuador (BCE).

El resultado muestra dos movimientos simultáneos: Ecuador recibió mejores precios por los bienes vendidos al exterior, pero también tuvo que enfrentar un mayor encarecimiento de aquello que compra en mercados internacionales.

Como consecuencia, el Índice de Términos de Intercambio (ITI), que permite comparar la evolución de los precios de exportación frente a los de importación, cayó 12,29% interanual y se ubicó en 90,26 puntos.

Exportaciones de Ecuador, importaciones, petróleo y comercio exterior

El Índice de Precios de Exportaciones (IPX) llegó a 106,59 puntos en junio, un aumento de 5,02% frente al mismo mes de 2025. Entre los productos que más impulsaron esta variación estuvieron el cobre, cuyo precio aumentó 45,95% interanual; el petróleo crudo, con 30,11%; y el oro, con 20,16%.

El incremento de los precios, sin embargo, no estuvo acompañado por un aumento de las cantidades exportadas. El Índice de Volumen de Exportaciones cayó 6,13% interanual.

La reducción estuvo explicada principalmente por menores volúmenes de petróleo crudo, que disminuyeron 21,30%, y de cobre, con una contracción de 31,68%.

Este comportamiento permite distinguir entre dos variables que pueden moverse en direcciones diferentes dentro del comercio exterior: el precio al que Ecuador vende sus productos y la cantidad de bienes que efectivamente coloca en los mercados internacionales. En junio, el primer indicador mejoró frente a 2025, mientras el segundo retrocedió.

El cacao recuperó precio en junio, pero sigue lejos de 2025

El cacao presentó un comportamiento distinto en la comparación mensual y anual. Su precio aumentó 5,76% frente a mayo de 2026, pero todavía permaneció 47,61% por debajo del registrado en junio del año anterior, según el BCE.

La evolución del cacao ya había incidido en el desempeño exportador durante los primeros meses del año. Según publicó este Medio el 11 de junio de 2026, las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador sumaron 7 848 millones de dólares entre enero y abril, frente a 8 195 millones en igual período de 2025, una reducción cercana al 4%.

En ese período, el desempeño del sector exportador estuvo marcado por diferencias entre productos. Mientras algunos segmentos mantuvieron crecimiento, otros enfrentaron caídas de precios o ventas, un contexto que ayuda a explicar por qué una mejora del índice general de precios de exportación no necesariamente implica un crecimiento equivalente de los volúmenes enviados al exterior.

Las importaciones se encarecieron 19,73%

La mayor presión en junio provino de las compras externas. El Índice de Precios de Importaciones (IPM) alcanzó 118,09 puntos, lo que significó un crecimiento de 19,73% frente a junio de 2025 y de 0,82% respecto de mayo de 2026.

Los combustibles y lubricantes importados fueron el principal componente detrás del aumento. Sus precios registraron un incremento interanual de 60,29%, de acuerdo con el reporte del Banco Central.

El volumen de importaciones, en cambio, disminuyó 0,73% interanual. Pese a esa reducción en las cantidades compradas, el valor de las importaciones aumentó 18,86%. El BCE atribuyó este comportamiento principalmente al encarecimiento de los bienes adquiridos en el exterior.

El comportamiento de junio mantiene así una dinámica que ya se había observado meses antes. En abril de 2026, las exportaciones ecuatorianas alcanzaron 3 195,3 millones de dólares, pero las importaciones llegaron a 3 265,3 millones, lo que dejó un déficit comercial mensual de 70 millones de dólares, según publicó EL COMERCIO el 12 de junio de 2026.

¿Qué significa que los términos de intercambio caigan?

El Índice de Términos de Intercambio permite observar la relación entre los precios de los bienes que un país exporta y aquellos que importa. En términos simples, muestra cómo evoluciona el poder de compra de las exportaciones frente a los productos adquiridos en el exterior.

En junio de 2026, este indicador se ubicó en 90,26 puntos, con una reducción de 5,69% frente a mayo y de 12,29% respecto de junio de 2025. El deterioro ocurrió porque los precios de las importaciones avanzaron considerablemente más rápido que los de las exportaciones.

Así, aunque Ecuador consiguió precios 5,02% superiores por sus exportaciones frente a junio del año pasado, el costo de los bienes importados creció 19,73%. La diferencia entre ambos ritmos explica la reducción del índice y matiza el desempeño favorable registrado en los precios de venta al exterior.

Los datos de junio dejan además al petróleo en dos lados de la dinámica comercial. Mientras el precio del crudo ecuatoriano exportado aumentó 30,11% interanual, el volumen enviado al exterior cayó 21,30%. Al mismo tiempo, los combustibles y lubricantes comprados fuera del país se encarecieron 60,29%.

El próximo comportamiento de estos indicadores dependerá de la evolución de los precios internacionales y de los volúmenes comercializados. El BCE publica periódicamente los índices de precios, volumen y términos de intercambio para seguir los cambios del comercio exterior ecuatoriano.

Preguntas frecuentes sobre los precios de exportaciones e importaciones de Ecuador:

❓ ¿Cuánto aumentaron los precios de las exportaciones de Ecuador en junio de 2026? Aumentaron 5,02% frente a junio de 2025.

El Índice de Precios de Exportaciones llegó a 106,59 puntos. Entre los productos que impulsaron el incremento estuvieron el cobre, con un alza de 45,95%; el petróleo crudo, con 30,11%; y el oro, con 20,16%. ❓ ¿Por qué las importaciones se encarecieron más que las exportaciones? Principalmente por el fuerte aumento de los precios de combustibles y lubricantes.

El Índice de Precios de Importaciones aumentó 19,73% interanual y llegó a 118,09 puntos. Los combustibles y lubricantes importados registraron un encarecimiento del 60,29% frente a junio de 2025. ❓ ¿Ecuador exportó más productos pese al aumento de los precios? No. El volumen de las exportaciones disminuyó 6,13%.

Aunque Ecuador obtuvo mejores precios por sus ventas externas, las cantidades exportadas retrocedieron. El volumen de petróleo crudo cayó 21,30% y el de cobre disminuyó 31,68% frente a junio de 2025. ❓ ¿Qué significa que los términos de intercambio hayan caído 12,29%? Que los productos importados se encarecieron mucho más rápido que los exportados.

El Índice de Términos de Intercambio cayó hasta 90,26 puntos. Esto refleja un deterioro en la relación entre los precios que Ecuador obtiene por sus exportaciones y aquellos que debe pagar por los productos que compra en el exterior. ❓ ¿Qué ocurrió con el precio del cacao en junio de 2026? Subió frente a mayo, pero continuó muy por debajo del nivel de 2025.

El precio del cacao aumentó 5,76% respecto de mayo de 2026. Sin embargo, en la comparación interanual permaneció 47,61% por debajo del precio registrado en junio de 2025.

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