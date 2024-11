Ecuador atraviesa por una grave crisis energética desde hace más de un mes. El déficit de energía y la prolongada sequía han obligado a programar cortes de luz en todo el país. Este lunes 4 de noviembre del 2024 los racionamientos eléctricos son de hasta ocho horas al día.

Los prolongados cortes de luz plantean desafíos para las autoridades, empresarios y familias. La interrupción del suministro eléctrico afecta directamente actividades esenciales, una de ellas, la conservación de alimentos en los hogares.

Cambios de hábitos de compras en el contexto de cortes de luz

Debido a los cortes de luz, las familias han cambiado sus hábitos de compra, evitando alimentos perecibles.

Por ejemplo, Silvia Viteri y su esposo, desde que empezaron los racionamientos, ya no compran muchos productos perecibles, como carnes y lácteos, solo lo hacen en pequeñas cantidades. “Compramos casi lo que vamos a consumir cada día”, señalaron.

Asimismo, Lorena Yunda, madre de familia de 47 años, dijo que todos sus productos cárnicos siempre los tiene en la parte del congelador de su refrigeradora y durante los cortes de luz no se llegan a descongelar. Sin embargo, ha dejado de comprar alimentos y está utilizando todo lo que tiene en su casa.

Por su parte, Liliana Martínez, también señaló que ha dejado de comprar alimentos desde que empezaron los racionamientos eléctricos. “Estoy consumiendo todo lo que tengo en la refrigeradora, no se me ha echado a perder nada y compro a diario lo que me falta”, dijo. Aunque no está segura de que los alimentos estén bien conservados en los locales pequeños.

Así, lo cortes de luz han cambiado los hábitos de compra, especialmente en las tiendas del país, que representa el 65% del consumo en el Ecuador.

Diego Gizzi, director de Retail de dichter & neira, señaló que el 66% de los tenderos en Ecuador considera que los apagones han impactado negativamente sus ventas, y que solo 2 de cada 10 tenderos cuentan con un plan para hacer frente a estos cortes, como contar con un generador eléctrico o tener dinero para comprar uno de estos equipos.

No solo afecta a los comerciantes, sino que también limita las opciones de los consumidores, quienes dependen de estos puntos de venta para su abastecimiento cotidiano, dijo.

En este contexto, Daniel Arteaga, docente especialista en tecnología de alimentos, señaló la importancia de conservar adecuadamente los alimentos para evitar pérdidas económicas y riesgos sanitarios.

El experto hizo recomendaciones para proteger los alimentos perecederos y prevenir posibles intoxicaciones debido a los prologados cortes de energía.

Recomendaciones para conservar alimentos

Preparar refrigerador y congelador antes del corte. Poner la temperatura al nivel más bajo un par de horas antes del corte de energía para que los alimentos mantengan una temperatura segura por más tiempo.

Poner la temperatura al nivel más bajo un par de horas antes del corte de energía para que los alimentos mantengan una temperatura segura por más tiempo. Evitar abrir las puertas durante el corte. Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar el frío. Un refrigerador cerrado y bien aislado puede mantener una temperatura segura entre 4 y 6 horas, mientras que un congelador puede hacerlo hasta 24 horas.

Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar el frío. Un refrigerador cerrado y bien aislado puede mantener una temperatura segura entre 4 y 6 horas, mientras que un congelador puede hacerlo hasta 24 horas. Organización de alimentos. Colocar alimentos altamente perecederos, como carnes, pescados y lácteos, en la zona más fría del refrigerador.

Colocar alimentos altamente perecederos, como carnes, pescados y lácteos, en la zona más fría del refrigerador. Revisar temperaturas al restablecerse la electricidad . Verificar que los alimentos no hayan superado los 5°C por más de dos horas, en especial los de origen animal, para evitar riesgo de crecimiento bacteriano. Un termómetro de cocina puede ser útil.

. Verificar que los alimentos no hayan superado los 5°C por más de dos horas, en especial los de origen animal, para evitar riesgo de crecimiento bacteriano. Un termómetro de cocina puede ser útil. Usar acumuladores de frío. Tener bolsas de hielo o acumuladores en el congelador para ayudar a mantener la baja temperatura en caso de interrupciones prolongadas.

Estas medidas minimizarán el impacto de los cortes de luz en la seguridad alimentaria, reduciendo el riesgo de consumir alimentos en mal estado, señaló Arteaga.