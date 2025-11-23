La Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó, con seis votos a favor, el Informe a la Proforma del Presupuesto General del Estado 2026.

En el análisis, que se cumplió la noche del sábado 22 de noviembre de 2025, los legisladores analizaron si la proforma presupuestaria cumple parámetros constitucionales, criterios técnicos y lineamientos financieros en Ecuador.

Estimaciones macroeconómicas y cifras del presupuesto

El Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a 46 225,57 millones de dólares, se estructura sobre supuestos macroeconómicos como una inflación promedio del 3,2%.

Además, una producción de 165,50 millones de barriles de petróleo y un precio de exportación del crudo de 53,50 dólares.

Inversión pública y distribución sectorial del PAI

El Plan Anual de Inversiones (PAI) contempla 377 proyectos distribuidos en cinco ejes: Social, Económico-Productivo, Ambiente y Energía, Institucional y Gestión de Riesgos.

El eje social lidera la asignación con 1 001,84 millones de dólares. Está orientado a las políticas de salud, educación y protección a grupos vulnerables.

Prioridades sociales y recomendaciones técnicas

El informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario sugiere que cualquier ingreso adicional del ejercicio 2026 se dirija prioritariamente a programas de inversión social, cumpliendo con obligaciones legales del sistema de seguridad social.

También insta a los ministerios de Educación y Finanzas a establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para detectar brechas financieras en instituciones de educación superior.

Debate interno y moción no aprobada

Durante la sesión, la legisladora Mónica Alemán propuso modificar la recomendación cuatro del informe para observar la proforma.

Su moción obtuvo cuatro votos a favor y seis abstenciones, por lo que fue desechada, manteniéndose la versión original del texto para su remisión al Pleno.

