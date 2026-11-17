Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

En las montañas verdes y húmedas de Zaruma se cultiva el café oro de Ecuador, el que ganó el primer lugar del concurso Taza Dorada. Como dirían los expertos catadores, en su lenguaje, es un café que tiene notas a flores blancas, vainilla, miel, chocolate, dulzor…

Los jueces describieron así los aromas y sabores que percibieron cuando probaron una taza de este café, producido por Patricio Espinoza. Él es un caficultor de El Oro, que este 2026 se adjudicó el premio al mejor café de especialidad del país en la edición 20 de este concurso anual.

El Oro se lleva por primera vez el primer lugar del concurso de café Taza Dorada

Patricio Espinoza conquista por primera vez el premio para la provincia de El Oro, según Jorge Delgado, director de Taza Dorada. Esa provincia había estado en el concurso, pero nunca había tenido un ganador. También, en 20 años del concurso, el caficultor logró un récord en la subasta del café de especialidad de Ecuador: una libra de su café se vendió en 105 dólares, cuenta Delgado. Así se rompió la marca de 100 dólares por libra en los que se habían vendido los lotes ganadores en ediciones anteriores.

Su café obtuvo 90,17 puntos; para ser considerado un buen café de especialidad debe sobrepasar los 80 puntos.

Delgado reseña que este café fue uno de los de mayor agrado para los jueces internacionales, porque consideraron que tiene un perfil delicado y sofisticado, y con notas agradables y florales. Esos mismos jueces se pusieron de acuerdo y compraron el café de forma compartida. Todo el lote de 100 libras de Espinoza se fue a Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán, de donde provenían los jueces.

Ellos son dueños de cafeterías, campeones de barismo y catación en sus países. Precisamente, el concurso de este año se caracterizó por la invitación a este tipo de jueces internacionales, en su mayoría, asiáticos. Se buscaron esos perfiles para dar valor agregado a Taza Dorada, dice Delgado. “Se hizo el esfuerzo por traer a compradores como ellos que reconocen a Ecuador por tener este café de especialidad y también para que conocieran directamente a los productores y como son buenos pagadores queríamos que estuvieran en la subasta”.

Adicionalmente, Taza Dorada contó con su propia plataforma para la subasta y este año tuvo patrocinadores que no solo financiaron el evento, sino que participaron en la feria con sus productos. Se presentaron grandes marcas y emprendimientos durante el concurso.

El Oro encabeza este año la Taza Dorada, pero hay nueve caficultores que se destacaron en el Top 10 de los mejores cafés de especialidad en el país. En esa lista están siete productores de Loja, la provincia que tiene la mayor cantidad de premios del concurso de la Taza Dorada por cultivar el café oro.

Sin embargo, Delgado destaca la presencia de más provincias dentro del top 10 del concurso. Siempre está Loja, pero este año se posicionaron Zamora Chinchipe y Chimborazo, luego de haber venido participando en las ediciones anteriores del concurso anual. Resalta el trabajo de los productores de esas provincias por mejorar el cultivo del café de especialidad y estar entre los premiados.

En 2025, el caficultor Angelino Abad, del cantón Olmedo de Loja, consiguió el primer lugar de este evento.

Los nueve ganadores de 2026 son:

Segundo lugar: Orlando Guevara, 90,13 puntos, de Olmedo, Loja.

Orlando Guevara, 90,13 puntos, de Olmedo, Loja. Tercer lugar: Finca Dos Horizontes, 88,88, de Palanda, Zamora Chinchipe.

Finca Dos Horizontes, 88,88, de Palanda, Zamora Chinchipe. Cuarto Lugar: Jhoel Granda Granda de Loja, 88,38, de Puyango, Loja.

Jhoel Granda Granda de Loja, 88,38, de Puyango, Loja. Quinto Lugar : Edmundo Echevería, 88,29, de Pallatanga, Chimborazo.

: Edmundo Echevería, 88,29, de Pallatanga, Chimborazo. Sexto lugar: Bryan Cevallos, 88,04, del cantón Loja, Loja.

Bryan Cevallos, 88,04, del cantón Loja, Loja. Séptimo Lugar: Luis Carpio-Karina Íñiguez, 87,96, del cantón Loja, Loja.

Luis Carpio-Karina Íñiguez, 87,96, del cantón Loja, Loja. Octavo lugar: Edilberto Guevara, 87,92, de Olmedo, Loja.

Edilberto Guevara, 87,92, de Olmedo, Loja. Noveno Lugar : Eladio Chamba, 87,63, de Gonzanamá, Loja.

: Eladio Chamba, 87,63, de Gonzanamá, Loja. Décimo lugar: Ángel Rentería, 87,00, del cantón Loja, Loja.

Así es el café oro de Patricio Espinoza, ganador de la Taza Dorada

Sus dos hectáreas de café arábiga están rodeadas por montañas, que en esta época están nubladas y se sienten húmedas, frescas y lluviosas. Y aunque en el verano la temperatura sube a 23, 24 o 25 grados, corre brisa entre los árboles y los cafetales.

Se cultiva a 1 400 metros sobre el nivel del mar en el cantón Zaruma, en la parte alta de la provincia de El Oro, colindante con Loja.

De esas tierras salió su lote de café sidra honey de doble fermentación, con el que obtuvo el primer lugar del concurso nacional Taza Dorada.

El día de la premiación, cuando Pablo Pinargote (de Anecafé) empezó a nombrar el proceso y la altitud del lote ganador, Espinoza supo que era el suyo. No había otro sidra con doble fermentación a esa altura. Al escuchar “provincia de El Oro”, la gente gritó y lo abrazó. “Me brincaba el ojo, me brincaba la boca, me temblaban las piernas”. Aún recuerda ese momento con emoción y alegría.

Espinoza trabaja en el campo desde hace 15 años. Antes tenía otros negocios. “Volver al campo nos regresó la vida a nosotros”. Allí escucha el agradable cántico de los pájaros y el cacareo de sus gallinas.

El café llegó hace un poco más de cuatro años, cuando notó que Zaruma perdía su identidad cafetera. Con la minería, muchos agricultores abandonaron sus fincas.

Él eligió el café de especialidad, un negocio a largo plazo, dice. Según él, pocos pequeños caficultores lo asumen porque no tienen otras fuentes de ingresos.

Un emprendimiento con el café

El cultivo se transformó en un emprendimiento familiar. Crearon su marca: Nostrum Coffee, que tiene registro sanitario desde 2025 y el nombre va en el empaque. Adicionalmente, este negocio se sostiene con otros dos productos: los destilados Caña Zarumeña y los chocolates artesanales Nostrum. Un chocolatier profesional elabora las barras con cacao que la familia compra a productores amigos, porque sus pocas plantas todavía no abastecen.

En el emprendimiento, su esposa y él empacan, etiquetan y sellan las botellas. Su hijo mayor vive en Guayaquil y lleva el marketing y las ventas con su tío, hermano de Espinoza. Su hija que vive en España maneja las redes sociales. El menor, de nueve años, vive con él en Zaruma. Espinoza está a punto de cumplir 50 años.

Su café se vende en Zaruma en el casco colonial. En Guayaquil llega a cinco cafeterías y una tienda orgánica. Pero también hace envíos al país y promociona en Facebook e Instagram (@Nostrum Coffee).

Nostrum Coffee tiene una trayectoria de premios en su corta vida: ganó por primera vez la Taza de Oro regional en Zaruma y quedó en cuarto lugar en la Taza Dorada. En 2026 también consiguió el séptimo puesto entre 123 productores en el concurso Loja Sabor a Café.

El café sidra honey de Zaruma de Patricio Espinoza

En sus dos hectáreas crecen cuatro variedades: típica nacional, típica mejorada, sidra y caturra. Espinoza cuenta el proceso de selección y fermentación de su café. Él solo cosecha las cerezas maduras, que son las rojas. Lavan la fruta y la escogen a simple vista antes de la fermentación. Después viene el secado en camas africanas, bajo marquesinas, y luego la trilla. Ahí aparece el aroma a ese café con notas a vainilla, miel, a flores blancas, como describieron los jueces internacionales.

La fermentación toma algunos días y luego pasan por la despulpadora y la fermentan otra vez. Al final la secan con parte de la miel del mucílago, el dulzor de la fruta del café. Por eso no es un café lavado.

Se vuelve a seleccionar el grano con una máquina óptica y una densimétrica para retirar imperfecciones. El tueste se realiza en Loja, donde una empresa experta. “Usted puede tener el mejor café del mundo, pero si lo tuesta mal, lo quema, lo daña”.

El caficultor tiene producto todo el año, ya que en verano riega las plantas todos los días. Por eso este año tendrá dos cosechas, cuando lo habitual es una. Hasta ahora sacan 20 quintales por hectárea; el promedio local está entre 15 y 20. Su meta es llegar a 30 o 40 quintales. La plantación tiene cuatro años y la cosecha plena empieza en el quinto.

Aún no exporta, pero analiza propuestas internacionales. La finca tiene la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas. También solicitó el certificado de libre deforestación, que exige la Unión Europea, y espera una respuesta con el apoyo de Anecafé y del Ministerio de Producción.

El ganador de la Taza Dorada cree en el campo y tiene un mensaje para sus compañeros agricultores: “Que vuelvan al campo, que vuelvan a rescatar nuestras raíces”.

El café de Ecuador

Preguntas sobre el café y el concurso Taza Dorada 2026