Bolsa de Valores de Quito (BVQ) designa a Juan Lorenzo Maldonado como presidente

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Bolsa de Valores de Quito (BVQ) anunció este 22 de septiembre de 2026 la designación de Juan Lorenzo Maldonado Samaniego como nuevo presidente de su Directorio. El nombramiento se produce en un contexto de crecimiento del mercado de valores ecuatoriano, dijo la institución.

¿Quién es Juan Lorenzo Maldonado?

La BVQ señaló que inicia una nueva etapa en su gobierno institucional y corporativo con la designación de Maldonado Samaniego. El nuevo representante es economista y cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación macroeconómica aplicada, consultoría estratégica y banca de inversión internacional.

De acuerdo con la información difundida por la bolsa, Maldonado es fundador de Aequus Economics y se desempeñó durante ocho años como director en Credit Suisse, en Nueva York, donde lideró la cobertura y el análisis macroeconómico de mercados emergentes de América Latina. También ocupó cargos en Roubini Global Economics y Banco Santander International.

El nuevo titular es máster en Economía por la Universidad de Nueva York (NYU) y economista graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Cambio en la presidencia del Directorio

Maldonado sucede a Diana Torres Proaño, quien culminará su periodo al frente de la bolsa el próximo 30 de septiembre.

La BVQ destacó que durante la gestión de Torres Proaño se fortaleció el posicionamiento de la entidad como referente técnico del mercado de capitales y se impulsaron iniciativas vinculadas con sostenibilidad, innovación digital y articulación con actores estratégicos del país.

Entre los hitos mencionados por la institución constan la promoción de las finanzas sostenibles, la difusión e inclusión bursátil, la estructuración de una oficina de gobierno de datos, la medición de la huella de carbono organizacional y el fortalecimiento de relaciones con emisores, gremios, instituciones académicas y organismos internacionales.

Mercado registra crecimiento

La BVQ indicó que el relevo en la presidencia se produce en un contexto de crecimiento del mercado de valores ecuatoriano con volúmenes que aumentaron más del 15% entre 2024 y 2025 y se incorporaron 37 nuevos emisores.

Asimismo, señaló que hasta agosto de 2026 los volúmenes de negociación del mercado nacional alcanzaron 13 410 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento del 14,40%, con 17 nuevos emisores incorporados al mercado de capitales del país. Además, la BVQ reportó 7 965 millones de dólares negociados y una participación de mercado de 59,39%.

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Preguntas frecuentes sobre el cambio de presidente en la Bolsa de Valores de Quito

❓¿Quién es el nuevo presidente del Directorio de la Bolsa de Valores Quito? Juan Lorenzo Maldonado Samaniego fue designado como nuevo presidente del Directorio de la Bolsa de Valores Quito (BVQ).

La entidad informó que inicia una nueva etapa en su gobierno institucional y corporativo con la designación del economista con experiencia en investigación macroeconómica, consultoría estratégica y banca de inversión internacional. ❓¿Qué experiencia profesional tiene Juan Lorenzo Maldonado? Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación macroeconómica aplicada, consultoría estratégica y banca de inversión internacional.

Según la BVQ, es fundador de Aequus Economics y trabajó durante ocho años como director en Credit Suisse, en Nueva York. También ocupó cargos en Roubini Global Economics y Banco Santander International. ❓¿A quién sucede Juan Lorenzo Maldonado en la Presidencia del Directorio de la BVQ? Sucede a Diana Torres Proaño. La BVQ señaló que su actual titular culminará su periodo al frente de la institución el 30 de septiembre próximo. Durante su gestión se impulsaron iniciativas relacionadas con sostenibilidad, innovación digital y articulación con actores estratégicos del país. ❓¿Cómo ha evolucionado el mercado de valores ecuatoriano en los últimos años? Los volúmenes del mercado de valores ecuatoriano crecieron más del 15% entre 2024 y 2025 y se incorporaron 37 nuevos emisores.

La BVQ indicó que el cambio en la presidencia del Directorio ocurre en un contexto de crecimiento del mercado. Además, hasta agosto de 2026 se registraron 13 410 millones de dólares en volúmenes de negociación y 17 nuevos emisores en el mercado de capitales.

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