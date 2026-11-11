¿Billetes de 50 dólares y 100 dólares pueden circular en Ecuador?

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El Banco Central del Ecuador (BCE) informó este 11 de noviembre de 2026 que actualizó la normativa que regula los procedimientos para depósitos y canje de los billetes de 50 dólares y 100 dólares, realizados por entidades financieras, con el objetivo de reforzar la prevención del lavado de activos y la financiación de otros delitos.

La resolución administrativa fue suscrita el 27 de octubre de 2026 y está vigente desde el 6 de noviembre, tras su publicación en el Registro Oficial. El BCE aclaró que la medida no restringe la circulación, aceptación ni utilización de estos billetes en las transacciones cotidianas en Ecuador.

¿Billetes de 50 y 100 dólares mantienen su validez?

El BCE señaló que la actualización normativa incorpora procedimientos de verificación, debida diligencia, identificación y registro para los depósitos de billetes de alta denominación que realizan las entidades financieras.

La entidad enfatizó que la ciudadanía y los turistas que visitan Ecuador pueden seguir utilizando los billetes de 50 dólares y 100 dólares para compras, pagos y demás transacciones económicas sin restricciones.

Las dudas surgieron después de que se conoció la modificación. Una de esa inquietudes la escribió Rafael Maizo en redes sociales: “Tengo uno solo de 100, vendí un celular. ¿Cómo lo declaro?”. Los cuestionamientos se dieron porque antes las personas solo se acercaban a cambiar los billetes de 50 dólares y 100 dólares por billetes de baja denominación en las ventanillas del BCE, pero ahora deben identificarse.

Al respecto, el BCE precisó este miércoles, en un comunicado, que los bancos, cooperativas y mutualistas continuarán recibiendo estas denominaciones conforme a sus políticas, procedimientos y requisitos internos. Además, aclaró que la actualización no modifica la validez de los billetes ni limita su circulación.

Este punto es uno de los principales mensajes de la disposición, ya que el cambio normativo está dirigido a determinados procesos financieros y no al uso habitual del efectivo en actividades económicas diarias.

💲 ⟫ https://t.co/mjvUjdkGfq | La resolución del Banco Central del Ecuador regula el el canje de billetes de 50 y 100 dólares https://t.co/SnZUE7io8R — El Comercio (@elcomerciocom) November 10, 2026

¿Qué deberán hacer las personas que cambien billetes en el BCE?

La economista Jeaneth Torres explicó que la nueva disposición no prohíbe la circulación de los billetes de 50 dólares y 100 dólares ni obliga a los ciudadanos a declararlos por el simple hecho de tenerlos o utilizarlos.

Indicó que la normativa incorpora mecanismos adicionales de control para determinadas operaciones financieras. Uno de esos casos ocurre cuando una persona acude directamente al Banco Central para cambiar estos billetes por otros de menor denominación.

Con el ajuste del BCE, los ciudadanos que requieran realizar este canje en las ventanillas de la institución deberán identificarse, declarar el origen lícito de los recursos y permitir el registro de los números de serie de los billetes entregados, de acuerdo con los procedimientos internos.

Torres precisó que estas exigencias están vinculadas al proceso de cambio de denominaciones y no al uso cotidiano de estos billetes en transacciones normales.

Nuevas disposiciones para las entidades financieras

La actualización también establece procedimientos específicos para las entidades financieras que depositan billetes de alta denominación en el Banco Central.

De acuerdo con la normativa, estas instituciones deberán acudir exclusivamente a las instalaciones de la Casa de la Moneda del BCE en Quito y a la Unidad Zonal de Especies Monetarias en Guayaquil y Cuenca.

Asimismo, tendrán que cumplir los procedimientos de debida diligencia, además de las condiciones, horarios y requisitos establecidos por la institución.

La disposición también determina que estos trámites no se realizarán en las ventanillas destinadas únicamente al servicio de canje para personas naturales.

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¿Por qué el Banco Central cambió la normativa?

El Banco Central indicó que la actualización se aplica para prevenir el lavado de activos, cuya acción constituye una “prioridad para la protección de la economía nacional”. Por ello impulsa medidas destinadas a cerrar espacios al uso de recursos ilícitos dentro del sistema financiero, sin afectar el desarrollo de las actividades económicas de la ciudadanía.

En ese contexto, Torres, quien también es catedrática de la Facultad Business School de la UIDE, señaló que la disposición busca fortalecer la trazabilidad del efectivo y prevenir operaciones vinculadas con el lavado de activos, sin restringir la utilización de estos billetes como medio de pago.

La especialista agregó que los billetes de 50 dólares y 100 dólares mantienen su validez y pueden seguir utilizándose normalmente en las transacciones económicas del país.

La actualización del BCE, por tanto, incorpora nuevos controles para operaciones específicas relacionadas con billetes de alta denominación, mientras su circulación y uso en compras, pagos y demás actividades económicas permanece sin cambios.

Más información relacionada con los ajustes para el cambio de billetes de 100 dólares en Ecuador

Nuevas reglas para cambiar billetes de 50 dólares y 100 dólares en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Los billetes de 50 y 100 dólares pueden seguir circulando en Ecuador? Sí. Los billetes de 50 dólares y 100 dólares mantienen su validez y pueden utilizarse normalmente en compras, pagos y otras transacciones.

El Banco Central del Ecuador (BCE) aclaró que la actualización normativa no restringe la circulación, aceptación ni utilización de estas denominaciones consideradas de alta denominación. La ciudadanía y los turistas pueden seguir usándolos con normalidad. ❓¿Qué cambió para los billetes de 50 y 100 dólares con la nueva normativa del BCE? La normativa incorpora procedimientos de verificación, identificación, registro y debida diligencia para determinadas operaciones financieras.

La resolución, vigente desde el 6 de noviembre de 2026, actualiza los procedimientos que deben cumplir las entidades financieras al realizar depósitos de billetes de alta denominación en el BCE, como parte de las medidas de prevención del lavado de activos y otros delitos. ❓¿Se debe declarar un billete de 50 o 100 dólares por tenerlo o usarlo? No. Tener o utilizar estos billetes no obliga a realizar ninguna declaración.

La economista Jeaneth Torres explicó que la disposición del BCE no prohíbe la circulación de estos billetes ni exige declararlos por el simple hecho de poseerlos o emplearlos en transacciones cotidianas. Los controles aplican a determinadas operaciones financieras. ❓¿Qué debe hacer una persona si cambia billetes de 50 y 100 dólares en el BCE? Debe identificarse, declarar el origen lícito de los recursos y permitir el registro de los números de serie de los billetes entregados.

El requisito aplica cuando una persona acude directamente a las ventanillas del Banco Central para cambiar billetes de 50 dólares o 100 dólares por otros de menor denominación, conforme a los procedimientos internos de la institución. ❓¿Por qué el BCE actualizó los controles para los billetes de 50 y 100 dólares? Para fortalecer la trazabilidad del efectivo y reforzar la prevención del lavado de activos y la financiación de otros delitos.

El BCE señaló que la prevención del lavado de activos es una prioridad para proteger la economía nacional. Según Jeaneth Torres, la medida busca mejorar los mecanismos de control sin restringir la utilización de los billetes de 50 y 100 dólares como medio de pago en Ecuador.

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